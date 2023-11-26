Описание приготовления:
Вместо обычных помидоров можете взять черри и добавить еще любые овощи по вашему вкусу. Если боитесь, что птитим переварится в сковороде, отварите его отдельно до состояния аль денте. После этого выложите в готовые овощи с курицей, перемешайте и прогрейте 2-3 минуты.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Птитим 200 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Сельдерей 1 Часть (черешковый)
- Перец болгарский 1 Штука
- Помидор 2 Штуки
- Куриная грудка 300 Грамм (филе)
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Зелень По вкусу
- Вода 400 Миллилитров (кипяток)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
Количество порций 4
Калорийность
93 ккал
Калорийность
7 г
Белки
2 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Птитим с курицей и овощами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления птитима с курицей и овощами.
В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук. Морковь почистите и порежьте тонкой соломкой, сельдерей мелким кубиком. Добавьте их в сковороду к луку и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне, перемешивая.
Филе курицы сполосните и обсушите, порежьте соломкой и добавьте к обжаренным овощам. Обжаривайте все 3 минуты.
Добавьте в сковороду порезанный соломкой болгарский перец. Помидоры и чеснок порежьте дольками и добавьте к овощам с курицей. Обжаривайте все еще две минуты.
Сверху ровным слоем рассыпьте птитим и залейте кипятком.
Все посолите, поперчите и закройте сковороду крышкой. Убавьте огонь и готовьте птитим в течение 15-20 минут, иногда перемешивая. Снимите сковороду с огня, перемешайте, подавайте, посыпав зеленью.
Приятного аппетита!