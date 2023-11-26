Описание приготовления:

Вместо обычных помидоров можете взять черри и добавить еще любые овощи по вашему вкусу. Если боитесь, что птитим переварится в сковороде, отварите его отдельно до состояния аль денте. После этого выложите в готовые овощи с курицей, перемешайте и прогрейте 2-3 минуты.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Птитим 200 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сельдерей 1 Часть (черешковый)

Перец болгарский 1 Штука

Помидор 2 Штуки

Куриная грудка 300 Грамм (филе)

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Зелень По вкусу

Вода 400 Миллилитров (кипяток)

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)

Количество порций 4

Калорийность

93 ккал

Калорийность

7 г

Белки

2 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Птитим с курицей и овощами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления птитима с курицей и овощами.

В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук. Морковь почистите и порежьте тонкой соломкой, сельдерей мелким кубиком. Добавьте их в сковороду к луку и обжаривайте в течение 5 минут на среднем огне, перемешивая.

Филе курицы сполосните и обсушите, порежьте соломкой и добавьте к обжаренным овощам. Обжаривайте все 3 минуты.

Добавьте в сковороду порезанный соломкой болгарский перец. Помидоры и чеснок порежьте дольками и добавьте к овощам с курицей. Обжаривайте все еще две минуты.

Сверху ровным слоем рассыпьте птитим и залейте кипятком.

Все посолите, поперчите и закройте сковороду крышкой. Убавьте огонь и готовьте птитим в течение 15-20 минут, иногда перемешивая. Снимите сковороду с огня, перемешайте, подавайте, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!