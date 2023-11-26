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Ваши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем

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Ваши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем

«Яичный хлеб» – одно из любимых блюд детей. Если нужно приготовить что-то для быстрого перекуса, то лучшей опции не найти.

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Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю.

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Рецепт французских гренок с вареньем

Время : до 10 минут

Порций : 2

Ингредиенты :

– 50 грамм сливочного масла;
– 4 ломтика белого хлеба;
– 3 столовые ложки варенья;
– 2 яйца;
– 50 миллилитров молока;
– 25 грамм сахарной пудры;
– полчайной ложки ванильного сахара;
– 4 чайные ложки подсолнечного масла;
для сахара с корицей:
– 25 грамм сахарной пудры;
– 1 чайная ложка молотой корицы.

Приготовление :

  • Два ломтика хлеба смазать сливочным маслом и густо смазать вареньем. Соединяем с «парными» ломтиками хлеба.
  • Взбейте яйцо, молоко, сахар и ваниль в большой миске.
  • Соедините сахарную пудру и корицу.
  • На сковороде разогреваем 2 чайные ложки масла и оставшееся масло. Уровень огня – средний.
  • Каждый бутерброд замачиваем в яичной смеси и жарим по 2 минуты с каждой стороны.
  • После жарки обсыпать каждый бутерброд сахаром с корицей.
  • Перед подачей разрезать пополам.

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