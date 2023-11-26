ГлавнаяРецептыВаши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем Ваши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем На чтение: 1 минута «Яичный хлеб» – одно из любимых блюд детей. Если нужно приготовить что-то для быстрого перекуса, то лучшей опции не найти. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю. Интересно Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой Рецепт французских гренок с вареньем Время : до 10 минут Порций : 2 Ингредиенты : – 50 грамм сливочного масла; – 4 ломтика белого хлеба; – 3 столовые ложки варенья; – 2 яйца; – 50 миллилитров молока; – 25 грамм сахарной пудры; – полчайной ложки ванильного сахара; – 4 чайные ложки подсолнечного масла; для сахара с корицей: – 25 грамм сахарной пудры; – 1 чайная ложка молотой корицы. Приготовление : Два ломтика хлеба смазать сливочным маслом и густо смазать вареньем. Соединяем с «парными» ломтиками хлеба. Взбейте яйцо, молоко, сахар и ваниль в большой миске. Соедините сахарную пудру и корицу. На сковороде разогреваем 2 чайные ложки масла и оставшееся масло. Уровень огня – средний. Каждый бутерброд замачиваем в яичной смеси и жарим по 2 минуты с каждой стороны. После жарки обсыпать каждый бутерброд сахаром с корицей. Перед подачей разрезать пополам. Поделитесь с друзьями