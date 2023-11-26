Ваши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем

«Яичный хлеб» – одно из любимых блюд детей. Если нужно приготовить что-то для быстрого перекуса, то лучшей опции не найти.

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Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю.

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Рецепт французских гренок с вареньем

Время : до 10 минут

Порций : 2

Ингредиенты :

– 50 грамм сливочного масла;

– 4 ломтика белого хлеба;

– 3 столовые ложки варенья;

– 2 яйца;

– 50 миллилитров молока;

– 25 грамм сахарной пудры;

– полчайной ложки ванильного сахара;

– 4 чайные ложки подсолнечного масла;

для сахара с корицей:

– 25 грамм сахарной пудры;

– 1 чайная ложка молотой корицы.

Приготовление :