Описание приготовления:
Чтобы вкус получился более насыщенным и ярким, используем несколько видов сала — копченое и свежее, также берем сало с мясной прослойкой и чистое. Добавим немного лука к шпику. Такая заправка сделает картофельное пюре абсолютно новым и ярким, невероятно вкусным и аппетитным. Подавать к столу пюре со шпиком можно в дополнении разносолов или любых блюд на ваш вкус.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры / Пюре
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Масло сливочное 50 Грамм
- Шпик соленый 100 Грамм
- Шпик копченый 70 Грамм
- Соль По вкусу
- Лук 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
243 ккал
Калорийность
2 г
Белки
22 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пюре со шпиком»
Подготовьте все ингредиенты.
Очистите картофель, вымойте и просушите. Нарежьте картофель крупными кусочками и переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите картофель до готовности — 25-30 минут.
Тем временем, пока картофель варится, очистите и мелко нашинкуйте луковицу. Шпик (оба вида) нарежьте небольшими кусочками.
Разогрейте на плите сковороду, выложите шпик и лук, жарьте 4-5 минут, помешивая. При необходимости добавьте немного масла.
Когда картофель будет готов, слейте воду, картофель растолчите. Добавьте к картофелю масло и молоко. Приготовьте пюре. Добавьте немного соли по вкусу.
Добавьте в пюре приготовленный шпик.
Перемешайте все и подавайте картофель к столу. Пюре со шпиком готово!
Приятного аппетита!