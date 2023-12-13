Описание приготовления:

Чтобы вкус получился более насыщенным и ярким, используем несколько видов сала — копченое и свежее, также берем сало с мясной прослойкой и чистое. Добавим немного лука к шпику. Такая заправка сделает картофельное пюре абсолютно новым и ярким, невероятно вкусным и аппетитным. Подавать к столу пюре со шпиком можно в дополнении разносолов или любых блюд на ваш вкус.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры / Пюре

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Масло сливочное 50 Грамм

Шпик соленый 100 Грамм

Шпик копченый 70 Грамм

Соль По вкусу

Лук 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

243 ккал

Калорийность

2 г

Белки

22 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пюре со шпиком»

Подготовьте все ингредиенты.

Очистите картофель, вымойте и просушите. Нарежьте картофель крупными кусочками и переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите картофель до готовности — 25-30 минут.

Тем временем, пока картофель варится, очистите и мелко нашинкуйте луковицу. Шпик (оба вида) нарежьте небольшими кусочками.

Разогрейте на плите сковороду, выложите шпик и лук, жарьте 4-5 минут, помешивая. При необходимости добавьте немного масла.

Когда картофель будет готов, слейте воду, картофель растолчите. Добавьте к картофелю масло и молоко. Приготовьте пюре. Добавьте немного соли по вкусу.

Добавьте в пюре приготовленный шпик.

Перемешайте все и подавайте картофель к столу. Пюре со шпиком готово!

Приятного аппетита!