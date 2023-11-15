Пудинг из творога с морковью: как приготовить вкусный десерт

Этот десерт готовится на пару и получается очень нежным.

Пудинг из творога и моркови — это вкусный, сочный и мягкий десерт. Его даже можно назвать полезным десертом, ведь здесь используются только полезные ингредиенты. Есть сахар, но его количество можно уменьшить, хотя его здесь и так немного.

Рецептом вкусных рыбных котлет поделилась кулинарный блогер Елена Ольшевская, которая пишет под ником cookandshare.

Творожно-морковный пудинг

Ингредиенты:

творог 500 г;

две большие морковки;

яйцо 1 — 1/2 шт;

сметана 3 ст. л;

сахар 2 ст. л. + ванилин;

изюм;

соль.

Для этого рецепта творог лучше протереть через сито. Так пудинг получится вкуснее, но можно и не протирать. Морковь почистите, отварите и натрите на самой мелкой терке.

Соедините морковь с протертым творогом, добавьте сахар, соль, желтки и перемешайте. Изюм замочите в крепком алкоголе, например в коньяке, затем отожмите и добавьте в тесто, или положите сверху. Затем осторожно введите взбитые белки.

Привкус алкоголя добавит пикантности, но если вам это не подходит, то можете просто замочить изюм в кипятке.

Подготовленную творожно-морковную массу выложите в форму, смазанную сливочным маслом, выровняйте, смажьте сметаной с сахаром, накройте крышкой, поместите в кастрюлю с небольшим количеством горячей воды и готовьте на пару до готовности. На это уйдет около 20 минут.