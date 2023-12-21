ГлавнаяРецептыПухлые и ароматные: какие пышки сделать на Рождество, чтобы понравилось всем Пухлые и ароматные: какие пышки сделать на Рождество, чтобы понравилось всем На чтение: 2 минуты Украинское Рождество трудно представить без пышек. Советуем приготовить их с розовым вареньем – это очень вкусно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим традиционным галицким рецептом. С ним пончики выйдут пышными и ароматными. Обязательно попробуйте Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick Рецепт пышных пампухов к Рождеству Время: 2 часа Порций: 10 Ингредиенты: – 1 яйцо; – 2 желтка; – 100 граммов сливочного масла; – 50 граммов свежих дрожжей; – 3 столовые ложки сахара; – половина чайной ложки соли; – 200 миллилитров жирного молока; – 450 граммов пшеничной муки; – 10 миллилитров спирта; – 300 миллилитров масла без запаха; – 150 граммов розового варенья. Приготовление: Дрожжи разотрите с сахаром, 50 миллилитрами теплого молока и 1 столовой ложкой муки. Поставьте в теплое место на 15 минут. После этого добавьте остальное теплое молоко, растопленное и немного охлажденное масло, соль, спирт, желтки и яйцо. Порциями вмешайте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Оно должно быть очень мягким и слегка липким, поэтому количество муки регулируйте по ощущениям. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 45 минут. Отрывайте от теста небольшие кусочки и начиняйте их розовым вареньем. Хорошо защипывайте, придавайте форму шара, крутя тесто между ладонями, после чего поставьте в теплое место на 25 минут. Жарьте пышки в хорошо разогретом масле на маленьком огне. Пышки должны в ней свободно плавать. Опускайте их в горячее масло верхней стороной вниз и сразу закрывайте крышку. Когда пончики зарумянятся с одной стороны, переверните их на другую, но крышкой уже не накрывайте. Готовые пышки выкладывайте на бумажное кухонное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Обсыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить на праздники сырник «Слезы ангела» – он невероятно нежный и вкусный. Поделитесь с друзьями