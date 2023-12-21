Описание приготовления:

За основу берем свиную вырезку, добавим немного овощей, ароматные специи. Соус для мяса приготовим томатный, для сладости используем сахар. Именно томатный сладкий соус прекрасно гармонирует с мясом и овощами. Также предлагаю добавить в соус немного соевого соуса. Все просто и довольно быстро, берите рецепт на заметку!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свиная вырезка 400 Грамм

Лук 100 Грамм

Морковь 100 Грамм

Перец сладкий 80 Грамм

Сахар 2 Чайных ложки

Томатная паста 2 Ст. ложки

Вода 250 Миллилитров

Соль По вкусу

Паприка копченая молотая 1 Чайная ложка

Чеснок сухой в гранулах 1 Чайная ложка

Перец молотый По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соевый соус 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

78 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясо в сладком соусе»

Подготовьте все ингредиенты.

Очистите лук и нарежьте его четверть кольцами. Параллельно разогрейте плиту и поставьте на огонь сковороду, влейте немного масла.

Очистите морковь и сладкий перец, овощи сполосните и просушите. Нарежьте морковь кружочками, перец нарежьте небольшими полосками.

Переложите овощи в сковороду, жарьте на небольшом огне 3-4 минуты.

Свиную вырезку нарежьте средними по размеру кусочками, обжарьте отдельно, на высоком огне, до румяной корочки. Переложите кусочки мяса в сковороду с овощами.

Томатную пасту соедините с горячей водой, перемешайте и влейте к мясу и овощам. Добавьте следом сахар, соевый соус, соль и перец по вкусу, паприку и чеснок.

Томите мясо в соусе, под крышкой, на небольшом огне 40 минут. Готовое мясо посыпьте по желанию зеленью.

Приятного аппетита!