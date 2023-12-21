Описание приготовления:
За основу берем свиную вырезку, добавим немного овощей, ароматные специи. Соус для мяса приготовим томатный, для сладости используем сахар. Именно томатный сладкий соус прекрасно гармонирует с мясом и овощами. Также предлагаю добавить в соус немного соевого соуса. Все просто и довольно быстро, берите рецепт на заметку!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свиная вырезка 400 Грамм
- Лук 100 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Перец сладкий 80 Грамм
- Сахар 2 Чайных ложки
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Вода 250 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Паприка копченая молотая 1 Чайная ложка
- Чеснок сухой в гранулах 1 Чайная ложка
- Перец молотый По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соевый соус 1 Ст. ложка
Количество порций 3
Калорийность
78 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясо в сладком соусе»
Подготовьте все ингредиенты.
Очистите лук и нарежьте его четверть кольцами. Параллельно разогрейте плиту и поставьте на огонь сковороду, влейте немного масла.
Очистите морковь и сладкий перец, овощи сполосните и просушите. Нарежьте морковь кружочками, перец нарежьте небольшими полосками.
Переложите овощи в сковороду, жарьте на небольшом огне 3-4 минуты.
Свиную вырезку нарежьте средними по размеру кусочками, обжарьте отдельно, на высоком огне, до румяной корочки. Переложите кусочки мяса в сковороду с овощами.
Томатную пасту соедините с горячей водой, перемешайте и влейте к мясу и овощам. Добавьте следом сахар, соевый соус, соль и перец по вкусу, паприку и чеснок.
Томите мясо в соусе, под крышкой, на небольшом огне 40 минут. Готовое мясо посыпьте по желанию зеленью.
Приятного аппетита!