С новыми рецептами от редакции «Со Вкусом» готовить выпечку, которая не уступает той, что продается в популярных пекарнях, становится абсолютно просто. К примеру, сегодняшние пышные булочки с мясом получаются ну просто волшебными.

Если ваши родные не будут видеть, как вы занимаетесь приготовлением такого блюда, то они могут решить, что это покупная выпечка. Настолько она вкусная и мягонькая. А чего только стоит ее сочнейшая мясная начинка!

Как приготовить пышные булочки с мясом в духовке

Чтобы испечь такую вкуснотищу, не нужно использовать пекарские дрожжи. И без них булочки получатся очень пышными и воздушными. Главное — добавьте в тесто разрыхлитель. А перед этим обязательно проверьте его срок годности, чтобы быть уверенным в том, что булочки будут отменными.

Ингредиенты

Кефир300 мл Яйцо1 шт. Сахар1 ч. л. Соль по вкусу Разрыхлитель1 ч. л. Пшеничная мука600 г Сметана100 г Сливочное масло50 г Свиной фарш600 г Лук2 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Паприка по вкусу Яичный желток1 шт. Молоко1 ст. л.

Приготовление

Готовим тесто. В глубокую миску вливаем кефир комнатной температуры. Вбиваем яйцо. Всыпаем сахар. Хорошенько всё взбиваем при помощи ручного венчика. Добавляем сметану. Перемешиваем до однородности. Соединяем в отдельной миске пшеничную муку, 1 ч. л. соли и разрыхлитель для теста. Постепенно добавляем их в кефирную смесь. Перемешиваем все ингредиенты. Вливаем в полученную массу растопленное сливочное масло. Замешиваем однородное мягкое тесто. Помещаем его в миску. Накрываем полотенцем. Отправляем тесто на 60 минут в теплое место.Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Добавляем лук к свиному фаршу. Всыпаем соль, черный молотый перец и сладкую паприку. Перемешиваем до однородности.Припыляем рабочую поверхность пшеничной мукой. Обминаем на ней тесто. Скатываем его в колбаску. Разделяем ее на 9 равных частей, из каждой формируем шарики. Смазываем их маслом. Раскатываем каждую заготовку в лепешку. Используя круглую кулинарную форму меньшего диаметра, вырезаем из них небольшие лепешки.Отделенные края теста складываем в 3 раза. Выкладываем их сверху на лепешки. В каждое сформированное гнездо помещаем мясную начинку. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом, что смазан маслом.Взбиваем яичный желток с молоком. Смазываем им верх булочек, используя кулинарную кисточку. Помещаем противень в разогретый до 180 градусов духовой шкаф до готовности (румяности).

Перед тем как отправлять булочки запекаться, советуем посыпать их черным кунжутом. Сделайте это после смазывания теста яичным желтком. Всего один небольшой штрих — и домашние булочки станут в разы аппетитнее!