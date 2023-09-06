Описание приготовления:

Проверить шпажкой готовность не получится, так как внутри брауни должен оставаться влажным, иначе у вас получится просто сухой пирог. Но и сырое тесто есть не очень приятно, поэтому готов он, когда поверхность покрылась корочкой, но при нажатии он еще мягкий. Обязательно проложите форму пергаментом, так будет легче достать брауни из формы.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Брауни / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Нутелла 200 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Мука 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

384 ккал

Калорийность

9 г

Белки

18 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брауни с нутеллой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления брауни с нутеллой. Продукты достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.

В миску разбейте яйца и добавьте нутеллу. Все взбейте до однородной, пышной массы.

Просейте в миску муку и аккуратно перемешайте до однородного теста.

Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте растительным маслом, если не уверены в его качестве. Вылейте в форму тесто и разровняйте.

Форму с брауни поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Спустя время форму достаньте и полностью остудите. После этого достаньте брауни, разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!