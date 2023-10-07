ГлавнаяРецептыПышные как облачка – оладьи из яблок до завтрака или на перекус от Клопотенко Пышные как облачка – оладьи из яблок до завтрака или на перекус от Клопотенко На чтение: 2 минуты Яблочные оладьи – отличный вариант для завтрака или перекуса, также их можно готовить на обед и подавать со сметаной. Мы предлагаем попробовать оладьи на кефире. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Оладьи издавна готовили наши бабушки, ведь они очень просты и легки в приготовлении. С добавлением яблок оладьи превращаются в вкусный десерт, а если еще добавить домашнего варенья – объедение. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Рецепт яблочных оладий на кефире Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 2 яйца; – 250 граммов кефира 2,5%; – 160 граммов муки; – 100 граммов сахара; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – щепотка соли; – 3 яблока; – 100 – 150 граммов подсолнечного масла для жарки; – изюм для подачи. Приготовление: Для приготовления теста на оладьи смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар и выбейте яйца. Вливаем кефир и венчиком замешиваем все в однородную густую массу. Важно, чтобы тесто было без комочков. Моем яблоки, натираем на грубую терку или нарезаем произвольными кусочками. Если кожура у яблок твердая – снимите ее. Перемешиваем яблоки с тестом, чтобы фрукты равномерно распределились. Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем оладьи. Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны. Чтобы удалить лишний жир, перекладывайте оладьи на бумажное полотенце. Подавайте блюдо с изюмом и домашней сметаной. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные конфеты в шоколаде. Поделитесь с друзьями