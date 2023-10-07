Пышные как облачка – оладьи из яблок до завтрака или на перекус от Клопотенко

Яблочные оладьи – отличный вариант для завтрака или перекуса, также их можно готовить на обед и подавать со сметаной. Мы предлагаем попробовать оладьи на кефире.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Оладьи издавна готовили наши бабушки, ведь они очень просты и легки в приготовлении. С добавлением яблок оладьи превращаются в вкусный десерт, а если еще добавить домашнего варенья – объедение.

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Рецепт яблочных оладий на кефире

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 250 граммов кефира 2,5%;

– 160 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 3 яблока;

– 100 – 150 граммов подсолнечного масла для жарки;

– изюм для подачи.

Приготовление:

Для приготовления теста на оладьи смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар и выбейте яйца. Вливаем кефир и венчиком замешиваем все в однородную густую массу. Важно, чтобы тесто было без комочков.

Моем яблоки, натираем на грубую терку или нарезаем произвольными кусочками. Если кожура у яблок твердая – снимите ее. Перемешиваем яблоки с тестом, чтобы фрукты равномерно распределились.

Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем оладьи. Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны. Чтобы удалить лишний жир, перекладывайте оладьи на бумажное полотенце.

Подавайте блюдо с изюмом и домашней сметаной.

Приятного аппетита!

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