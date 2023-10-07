Отличная заготовка на зиму: как приготовить квашеные баклажаны с овощами

У вас получится очень вкусная, пикантная постная закуска.

Квашеные баклажаны фаршированные овощами, готовятся просто, а готовятся несколько месяцев, так что вас точно хватит их, чтобы радовать себя зимой. Баклажаны, приготовленные по этому рецепту получаются с легкой кислинкой, и отлично дополнят каши, а также мясные и рыбные блюда. Фокус расскажет, как их приготовить.

Квашеные баклажаны с овощами

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

морковь — 900 г;

лук — 400 г;

чеснок — 1 головка;

растительное масло – 50 мл.

Для рассола:

вода – 1,5 л;

соль – 3 ст. л.;

черный перец горошком – ч. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

красный молотый перец, или перец чили.

Баклажаны выбирайте по возможности свежие и мясистые, срежьте плодоножку. Очистите морковку от кожицы. Лук и чеснок очистите от шелухи.

В большую кастрюлю налейте воды и доведите ее до кипения. Опустите в кипящую воду баклажаны и слегка отварите их. Время варки зависит от размера овощей, но не больше 20 минут. Если кожица протыкается без труда, значит, баклажаны сварились.

Готовые вареные баклажаны положите под гнет на несколько часов, чтобы из них ушла вся лишняя жидкость.

В это время приготовьте ароматную начинку. Очищенный репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, а очищенную морковку натрите на крупной терке.

В сковородке разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковку, непрерывно помешивая, до готовности (около 5-7 минут).

Чеснок пропустите через пресс, добавьте к луку и морковке, добавьте красный молотый перец и перец чили по вкусу. Начинку тщательно перемешайте.

Баклажаны разрежьте вдоль не доходя до конца.

Начините баклажаны овощами и обмотайте нитью, чтобы начинка из них не выпадала.

Приготовьте рассол: налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее перец горошком, лавровый лист и соль. Доведите воду до кипения, оставьте на огне на 2-3 минуты.

Баклажаны уложите в кастрюлю плотно друг к другу.

Залейте баклажаны доверху горячим рассолом и установите на них гнет. Оставьте баклажаны при комнатной температуре на пять дней.

Затем гнет уберите, а кастрюлю накройте крышкой и оставьте еще на несколько дней. Готовые баклажаны храните в холодильнике.

Также можете приготовить «ленивые» баклажаны на зиму.