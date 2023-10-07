Найдены продукты, которые провоцируют сонливость и снимают ее

Эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, после употребления которых человека начинает клонить в сон. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Еда либо заряжает человека энергией, либо отнимает ее. По словам специалиста, усталость усугубляют углеводы — сладости, макароны, картофель, белый рис и белый хлеб. Эти продукты при умеренном потреблении помогают сохранять энергетический запас, однако в избытке они начинают работать в обратную сторону. Возникает резкое повышение сахара в крови, за которым следует не менее резкий спад — на фоне этого и появляется сонливость.

В молочных продуктах (например, в твороге), индейке, орехах и семечках содержится вещество триптофан, которое также вызывает желание вздремнуть. Врач объяснила, что это происходит из-за увеличения выработки серотонина.

Говоря об алкоголе, Тананакина уточнила, что спиртные напитки нельзя использовать в качестве снотворного. После них действительно хочется спать, но сон становится поверхностным и прерывистым, неполноценным.

С бессонницей эффективно борются продукты с высоким содержанием магния — авокадо, шпинат, бананы и темный шоколад. Доктор Дэйв Гибсон в беседе с изданием Wales Online также заявил, что перед сном можно есть ананас — этот фрукт богат мелатонином, веществом, которое регулирует режим сна и бодрствования.