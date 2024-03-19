Рецепт: Филе тилапии запеченное — С луком и специями

Ингредиенты:

тилапия филе — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт;

сок лимона — по вкусу;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Если есть простейшие незаморочные варианты полезного и вкусного ужина, то это тот самый случай! Главное — вовремя разморозить рыбу. Или купить охлажденную. Кстати, охлажденную покупать выгоднее, не будет лишней воды, а значит лишнего веса, за который мы переплачиваем.

Итак, бежим с работы, попутно покупаем рыбку, а уж дома останется только её помыть и нарезать кольцами луковку. Я обычно стелю на противень фольгу

Раскладываем на фольгу на противень рыбку, сверху лучок и специи по предпочтению. Соль так же по вкусу. Можно сбрызнуть соком лимона всю рыбу слегка.

Фольгой сверху накрывать не обязательно, так как рыба тонкая, быстро прожаривается. В духовке жарится 20-30 минут при температуре 200 градусов. Не успеете гарнир сварганить, как рыба уже будет готова.

Лучок разомлел, весь такой нежный и сочный, ммм…!

А я на ужин предпочитаю по-легкому, просто рыбу с овощами. Вообще это от сезона зависит. Летом своих помидоров с огурцами завал.

Зимой и весной можно вкусный витаминный салатик сделать. Начался Великий пост у православных, в котором хоть и редко, но разрешается рыба. Так что рецепт ко времени.

Кстати, есть великолепный рецепт быстрых рыбных котлет из… консервов! Здесь этот рецепт.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.