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Ризотто с форелью

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Ризотто с форелью

Описание приготовления:

Несомненно очень вкусный и один из лучших вариантов приготовления ризотто. Готовить рекомендую на бульоне от варки головы и хребтов форели, но если у вас нет такой возможности, то можете взять обычную воду. Вино — элемент не обязательный, но желательный. Не бойтесь добавлять алкоголь, он испарится во время приготовления. Готовое ризотто получается приятной кремообразной консистенции с нежным сливочным вкусом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Форель 200 Грамм (филе)
  • Рис 180 Грамм
  • Бульон 700 Миллилитров (рыбный)
  • Вино 50 Миллилитров (белое сухое)
  • Лук 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Прованские травы 1/2 Чайных ложки
  • Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
  • Масло сливочное 30 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

99 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ризотто с форелью»

Ризотто с форелью

Подготовьте все ингредиенты. Желательно использовать специальный сорт риса для ризотто: камолино, арборио, карнароли, виалоне, бальдо или тот, на котором написано «рис для ризотто».

Ризотто с форелью

Лук мелко нашинкуйте, чеснок нарежьте кубиками или раздавите широкой стороной ножа. В глубокой сковороде нагрейте оливковое (или другое растительное) масло вместе с луком и чесноком. Установите слабый огонь и потомите овощи минут 5.

Ризотто с форелью

Затем добавьте рис для ризотто. Рис рекомендуется готовить в сухом виде. В течение пары минут рис должен пропитаться маслом и ароматами.

Ризотто с форелью

Влейте белое вино, прибавьте огонь до среднего и дайте рису впитать вино.

Ризотто с форелью

Затем подлейте немного рыбного бульона из форели. Если бульона нет, то можете взять воду.

Ризотто с форелью

Подливайте бульон порциями, каждый раз давая ему частично впитаться.

Ризотто с форелью

Готовьте ризотто, практически постоянно помешивая. Как только жидкость впитается, подлейте бульон снова и так до тех пор, пока рис не приготовится. Идеально считается, когда рис немного «аль денте», но наша семья такой не очень любит, поэтому я готовлю около 15 минут.

Ризотто с форелью

Перед добавлением последней порции бульона, добавьте кусочки форели, сливочное масло, соль и специи по вкусу. Аккуратно перемешайте и готовьте до готовности форели. При желании для более вязкого ризотто можете ещё подлить бульона.

Ризотто с форелью

Ризотто с форелью готово — это очень вкусно!

Ризотто с форелью

Приятного аппетита!

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