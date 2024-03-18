Описание приготовления:

Несомненно очень вкусный и один из лучших вариантов приготовления ризотто. Готовить рекомендую на бульоне от варки головы и хребтов форели, но если у вас нет такой возможности, то можете взять обычную воду. Вино — элемент не обязательный, но желательный. Не бойтесь добавлять алкоголь, он испарится во время приготовления. Готовое ризотто получается приятной кремообразной консистенции с нежным сливочным вкусом.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Ризотто География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Форель 200 Грамм (филе)

Рис 180 Грамм

Бульон 700 Миллилитров (рыбный)

Вино 50 Миллилитров (белое сухое)

Лук 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Прованские травы 1/2 Чайных ложки

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Масло сливочное 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

99 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ризотто с форелью»

Подготовьте все ингредиенты. Желательно использовать специальный сорт риса для ризотто: камолино, арборио, карнароли, виалоне, бальдо или тот, на котором написано «рис для ризотто».

Лук мелко нашинкуйте, чеснок нарежьте кубиками или раздавите широкой стороной ножа. В глубокой сковороде нагрейте оливковое (или другое растительное) масло вместе с луком и чесноком. Установите слабый огонь и потомите овощи минут 5.

Затем добавьте рис для ризотто. Рис рекомендуется готовить в сухом виде. В течение пары минут рис должен пропитаться маслом и ароматами.

Влейте белое вино, прибавьте огонь до среднего и дайте рису впитать вино.

Затем подлейте немного рыбного бульона из форели. Если бульона нет, то можете взять воду.

Подливайте бульон порциями, каждый раз давая ему частично впитаться.

Готовьте ризотто, практически постоянно помешивая. Как только жидкость впитается, подлейте бульон снова и так до тех пор, пока рис не приготовится. Идеально считается, когда рис немного «аль денте», но наша семья такой не очень любит, поэтому я готовлю около 15 минут.

Перед добавлением последней порции бульона, добавьте кусочки форели, сливочное масло, соль и специи по вкусу. Аккуратно перемешайте и готовьте до готовности форели. При желании для более вязкого ризотто можете ещё подлить бульона.

Ризотто с форелью готово — это очень вкусно!

Приятного аппетита!