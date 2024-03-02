Пышные оладьи – это простая и универсальная кулинарная идея для домашнего стола. Такое вкусное и воздушное угощение можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или как дополнение к чаепитию. Лучшие варианты приготовления пышных и румяных оладий ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов на сковороде с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами – это идеальный и простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и воздушные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления пышного продукта есть несколько хитростей, читайте о них ниже.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 250 гр.

Кефир 1 ст.

Вода 40 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Как приготовить пышные оладьи на сковороде? Проходимся по списку продуктов и отмеряем все компоненты по указанным граммам и другим единицам измерения. Основная хитрость пышности будущих оладий – это замешивание в тесто теплого кефира. Для этого кисломолочный продукт вливаем в кастрюлю вместе с небольшим количеством воды. Прогреваем, помешивая лопаткой, до теплого состояния. Доводить до кипения, конечно, не нужно. Выбираем глубокую емкость для вымешивания теста. В подходящую миску разбиваем куриные яйца, всыпаем сахарный песок и немного соли. Если ваши яйца слишком мелкие, то можно добавить три штуки вместо двух. Взбиваем продукты миксером или просто венчиком. Сухие крупинки сахара и соли должны раствориться. Теперь в эту яичную смесь вливаем теплый кефир. Снова все взбиваем до однородности. На поверхности начнет образовываться пенка. Далее в нашу заготовку просеиваем пшеничную муку. Сразу вымешиваем содержимое, чтобы разбить все сухие комочки, которые может образовывать мука. Добавляем в тесто половину чайной ложки соды, перемешиваем нежное тягучее тесто. Ставим на плиту сковороду и вливаем сюда растительное масло. Нагреваем продукт и порционно опускаем сюда тесто. Это удобно делать половником или столовой ложкой. Даем оладьям схватиться с одной стороны, осторожно переворачиваем лопаткой и готовим до привлекательной золотистой корочки с другой стороны. Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами готовы. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу: сахарной пудрой, вареньем или джемом.

Пышные оладьи на молоке

Пышные оладьи на молоке – это классика домашней кухни. А хотите приготовить невероятно воздушные и нежные оладьи не по самому привычному рецепту? Предлагаем вам инструкцию готовки в японском стиле, благодаря чему ваши оладьи на молоке выйдут уж очень пышными и тающими во рту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л.

Молоко коровье – 25 мл.

Яйцо С0 – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Для приготовления воздушных оладий берем нужные продукты по списку. Привычным для вас способом отделяем яичные желтки от белков. В глубокой миске соединяем желтки и коровье молоко. Просеиваем муку с разрыхлителем для теста порциями, каждый раз перемешивая массу. Хорошо перемешиваем, чтобы удалить все сухие комочки. В подходящей вместительной емкости взбиваем яичные белки с солью и цитрусовым соком. Взбиваем миксером на низкой скорости две-три минуты, до получения густой белой пены. Порциями, в три-четыре приема, добавляем к взбитой белковой массе сахарный песок, продолжая взбивать белки до более густых пиков (еще примерно три-четыре минуты). Постепенно вмешиваем взбитые белки в тесто, выкладывая примерно по одной столовой ложке. Перемешиваем тесто аккуратно, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность всей массы. Разогреваем сковороду (лучше антипригарную) на среднем огне, слегка смазываем растительным маслом и промакиваем лишнее масло бумажной салфеткой.

Уменьшаем огонь до минимального, выкладываем тесто на сковороду. Готовим пару минут до хорошего румянца. Затем аккуратно переворачиваем оригинальные воздушные оладьи лопаткой на другую сторону. Накрываем сковороду крышкой и готовим на малом огне еще примерно пять-шесть минут до румяности. Пышные оладьи на молоке готовы. Подавайте воздушное угощение!

Оладьи из кабачков на сковороде

Оладьи из кабачков на сковороде – это нежные и низкокалорийные закусочные оладьи, которые идеально подойдут как для завтрака, так и обеда и даже для легкого ужина. Аппетитное угощение можно подавать со сметаной и другими дополнениями. Скорее приступайте к процессу!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Кефир – 120 мл.

Мука рисовая – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сода – 0,3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Пройдемся по нашему списку и заранее достанем все нужные ингредиенты. Берем глубокую рабочую емкость, вбиваем в миску куриное яйцо, подсыпаем щепотку перца и соли. Вливаем к яйцу кефир, жирность особого значения не имеет, в нашем рецепте процент жирности 2,5%. Взбалтываем все венчиком или при помощи обычной вилки. Добавляем треть чайной ложки соды. Кабачок вымываем и просушиваем, при помощи терки измельчаем кабачок в среднюю стружку, стружку перекладываем в миску с кефирно-яичной основой. Твердый сыр натираем на мелкой терке, сырную стружку так же необходимо поместить в миску ко всем ингредиентам. Свежий ароматный укроп ополаскиваем водой и просушиваем, нарезаем укроп мелко и бросаем щедрую горсть в миску. Перемешиваем все ингредиенты между собой. Всыпаем ко всем ингредиентам пару столовых ложек рисовой муки. Перемешиваем. Прогреваем сковороду, вливаем растительного масла. Подготовленное тесто для оладий выкладываем столовой ложкой на горячее масло. Жарим оладьи по паре минут с каждой стороны, излишки масла можно после убрать бумажными салфетками. Оладьи из кабачков на сковороде готовы. Скорее пробуйте!

Вкусные творожные оладьи на кефире

Вкусные творожные оладьи на кефире получаются удивительно нежными и приятными по вкусу. Такое угощение с высоким содержанием белка идеально подойдет для семейного завтрака или перекуса. Можно подавать вместе с чашечкой горячего чая, кофе или есть просто так.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог мягкий – 200 гр.

Мука – 170 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Выбираем вместительную посуду, которая подойдет для вымешивания. Разбиваем сюда два яйца и посыпаем их сахарным песком. Взбалтываем продукты венчиком. В другую вместительную миску вливаем кефир, погружаем также сюда творог с содой. Молочные продукты с содой размешиваем. Молочную заготовку переливаем в яичную смесь. Оба состава вымешиваем венчиком для полного соединения. Просеиваем в массу муку в нужном количестве. Продолжаем вымешивать массу до получения густого гладкого теста. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Столовой ложкой вливаем сюда творожное тесто. Жарим заготовки с каждой стороны до румяной корочки. Вкусные творожные оладьи на кефире готовы. Можно пробовать!

Пышные оладьи на кефире с яблоками

Пышные оладьи на кефире с яблоками порадуют сочетанием нежного воздушного теста и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение подойдет как для завтраков, перекусов и чаепития. Дополняйте оладьи медом, сахарной пудрой и другими любимыми лакомствами. Но вкусно будет и без них.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 3,5 ст.л.

Яблоко – 3 шт.

Кефир – 160 мл.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Куриные яйца разбиваем в удобную для вымешивания емкость вместе с сахаром. Взбиваем продукты венчиком. Во взбитую яичную смесь отправляем муку – лучше просеянную. Продолжаем перемешивать с помощью венчика. Дополняем массу кефиром – достаточно 160 миллилитров. Перемешиваем заготовку и дополняем ее разрыхлителем. Получаем однородное гладкое тесто. С промытых яблок срезаем кожуру и натираем плод на крупной терке. Яблочную стружку погружаем в подготовленное тесто. По желанию для большего аромата можно добавить корицу. Пряность отлично сочетается с яблоком. Перемешиваем тесто, чтобы в нем равномерно распределилась яблочная стружка. Прогреваем сковородку и вливаем сюда подсолнечное масло. На масло с помощью столовой ложки опускаем тесто с яблоками. Жарим заготовки до золотистого оттенка с двух сторон. Пышные оладьи на кефире с яблоками готовы. Подавайте к столу!

Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке

Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке – это универсальное кулинарное решение для домашнего стола. Подходит такой продукт для сытных завтраков, перекусов и интересных чаепитий. Если не знаете, что делать с прокисшим молоком, то используйте нашу идею.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Молоко кислое – 200 мл.

Сода – 0,3 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Отмеряем скисшее молоко и вливаем его во вместительную миску, которая подходит для перемешивания теста. В кислый молочный продукт отправляем соль, соду и сахарный песок. Взбиваем венчиком до получения пенки – сода даст реакцию со скисшим молоком. Постепенно всыпаем сюда ранее просеянную муку. Вымешиваем – необходимо разбить все мучные комочки. Вливаем чайную ложку растительного масла без запаха. Перемешиваем гладкое жидковатое тесто с маслом. Прогреваем сковородку с небольшим количеством масла (берем обычное подсолнечное). Выливаем на масло тесто с помощью столовой ложки. Жарим продукт с одной стороны, после переворачиваем и подрумяниваем с обратной стороны. Готовим на среднем огне, чтобы оладьи хорошо пропеклись и внутри. Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке готовы. Можно пробовать!

Вкусные оладьи на сметане

Вкусные оладьи на сметане – это удивительно нежный и приятный по вкусу продукт. Его можно дополнить любыми дополнениями по вкусу: вареньем, джемом и другими лакомствами. Идею можно использовать для домашних завтраков или, если внезапно пришли гости.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 120 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Отбираем по списку продукты для выпечки оладий. Сметану рекомендуется заранее извлечь из холодильника, чтобы она достигла комнатной температуры. Сметану перекладываем в миску, всыпаем к ней соду. Ингредиенты перемешиваем и оставляем минут на 5. Сода даст реакцию в кисломолочном продукте. В подготовленную сметану засыпаем сахарный песок, соль, вбиваем яйцо и вливаем три столовые ложки растительного масла. Перемешиваем ингредиенты до получения однородного состава. В этот получившийся состав просеиваем пшеничную муку. Замешиваем для оладий тесто, которое на выходе получается густым и гладким. В сковороде разогреваем оставшееся растительное масло, нагрев плиты делаем средним. Тесто в форме оладий выкладываем на сковороду с помощью столовой ложки. Жарим оладьи до румяной корочки с двух сторон. Рекомендуем во время жарки сковороду прикрыть крышкой. Румяные оладьи со сковороды лучше сразу выложить на бумажные салфетки – они впитают лишнее масло. Вкусные оладьи на сметане готовы. Скорее угощайтесь!

Оладьи из тыквы на сковороде

Оладьи из тыквы на сковороде – это яркое по вкусу и интересное угощение, которое станет настоящей кладовой витаминов на вашем столе. Такой аппетитный продукт несложно приготовить на своей кухни. Берите на заметку для ваших интересных семейных завтраков и перекусов.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 130 гр.

Тыква очищенная – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Нарезаем очищенную от корки и семян тыкву крупными кубиками. Подготовим и остальные продукты, упомянутые в списке. Взбиваем кусочки тыквы в блендере до однородной кашеобразной массы. Выкладываем тыквенную смесь в отдельную глубокую емкость, туда же вбиваем яйца. Тщательно взбиваем ложкой или венчиком тыквенную массу и всыпаем сахарный песок. Снова размешиваем и маленькими порциями добавляем в заготовку пшеничную муку, просеянную через сито, также добавляем разрыхлитель и ванилин. Активно перемешиваем все компоненты до тех пор, пока не получится тягучее без комочков тесто, похожее по консистенции на густую сметану. На горячую сковороду с растительным маслом аккуратно выкладываем столовой ложкой тесто. Жарим на среднем режиме по две минуты, пока не образуется румяная корочка. Лопаткой перекладываем оладьи на обратную сторону и так же две минуты жарим на умеренном огне. Оладьи из тыквы на сковороде готовы. Угощайтесь!

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем получаются невероятно нежными, мягкими и приятными по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для семейного завтрака, чаепития или перекуса. Аппетитные оладьи можно дополнить медом, сметаной, вареньем и другими лакомствами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 30 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

Выбираем удобную для вымешивания теста посуду. Разбиваем сюда яйцо, также всыпаем сахар, соль и ароматный ванилин. Взбиваем содержимое миски венчиком. Выливаем сюда стакан теплого кефира (комнатной температуры). Вливаем 50 миллилитров растительного масла, размешиваем массу. Всыпаем в жидкую заготовку разрыхлитель для теста. Размешиваем до образования на поверхности состава пузырьков. В несколько подходов просеиваем в тесто муку. Размешиваем до тех пор, пока не пропадут все мучные комочки. Прогреваем сковородку с маслом на плите. На горячее масло порционно вливаем тесто на оладьи. Жарим румяные угощения с обеих сторон. Сразу после жарки оладьи выкладываем на одноразовые полотенца (бумажные). Так мы уберем излишки масла. Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Оладьи на кефире с сухими дрожжами

Оладьи на кефире с сухими дрожжами – это универсальная кулинарная идея, простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и пышные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления следуйте нашему пошаговому руководству.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Кефир – 200 мл.

Дрожжи сухое – 6 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления: