Пышные оладьи – это простая и универсальная кулинарная идея для домашнего стола. Такое вкусное и воздушное угощение можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или как дополнение к чаепитию. Лучшие варианты приготовления пышных и румяных оладий ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов на сковороде с пошаговыми фотографиями.
Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами
Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами – это идеальный и простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и воздушные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления пышного продукта есть несколько хитростей, читайте о них ниже.
Ингредиенты –+4 порц.
- Мука 250 гр.
- Кефир 1 ст.
- Вода 40 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Соль ½ ч.л.
- Сода пищевая ½ ч.л.
- Масло растительное для жарки
Шаги 25 мин.
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Как приготовить пышные оладьи на сковороде? Проходимся по списку продуктов и отмеряем все компоненты по указанным граммам и другим единицам измерения.
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Основная хитрость пышности будущих оладий – это замешивание в тесто теплого кефира. Для этого кисломолочный продукт вливаем в кастрюлю вместе с небольшим количеством воды. Прогреваем, помешивая лопаткой, до теплого состояния. Доводить до кипения, конечно, не нужно.
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Выбираем глубокую емкость для вымешивания теста. В подходящую миску разбиваем куриные яйца, всыпаем сахарный песок и немного соли. Если ваши яйца слишком мелкие, то можно добавить три штуки вместо двух.
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Взбиваем продукты миксером или просто венчиком. Сухие крупинки сахара и соли должны раствориться.
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Теперь в эту яичную смесь вливаем теплый кефир.
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Снова все взбиваем до однородности. На поверхности начнет образовываться пенка.
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Далее в нашу заготовку просеиваем пшеничную муку.
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Сразу вымешиваем содержимое, чтобы разбить все сухие комочки, которые может образовывать мука.
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Добавляем в тесто половину чайной ложки соды, перемешиваем нежное тягучее тесто.
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Ставим на плиту сковороду и вливаем сюда растительное масло. Нагреваем продукт и порционно опускаем сюда тесто. Это удобно делать половником или столовой ложкой.
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Даем оладьям схватиться с одной стороны, осторожно переворачиваем лопаткой и готовим до привлекательной золотистой корочки с другой стороны.
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Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами готовы. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу: сахарной пудрой, вареньем или джемом.
Пышные оладьи на молоке
Пышные оладьи на молоке – это классика домашней кухни. А хотите приготовить невероятно воздушные и нежные оладьи не по самому привычному рецепту? Предлагаем вам инструкцию готовки в японском стиле, благодаря чему ваши оладьи на молоке выйдут уж очень пышными и тающими во рту.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.л.
- Молоко коровье – 25 мл.
- Яйцо С0 – 2 шт.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Для приготовления воздушных оладий берем нужные продукты по списку.
- Привычным для вас способом отделяем яичные желтки от белков.
- В глубокой миске соединяем желтки и коровье молоко. Просеиваем муку с разрыхлителем для теста порциями, каждый раз перемешивая массу.
- Хорошо перемешиваем, чтобы удалить все сухие комочки.
- В подходящей вместительной емкости взбиваем яичные белки с солью и цитрусовым соком. Взбиваем миксером на низкой скорости две-три минуты, до получения густой белой пены.
- Порциями, в три-четыре приема, добавляем к взбитой белковой массе сахарный песок, продолжая взбивать белки до более густых пиков (еще примерно три-четыре минуты).
- Постепенно вмешиваем взбитые белки в тесто, выкладывая примерно по одной столовой ложке.
- Перемешиваем тесто аккуратно, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность всей массы.
- Разогреваем сковороду (лучше антипригарную) на среднем огне, слегка смазываем растительным маслом и промакиваем лишнее масло бумажной салфеткой.
Уменьшаем огонь до минимального, выкладываем тесто на сковороду. Готовим пару минут до хорошего румянца.
- Затем аккуратно переворачиваем оригинальные воздушные оладьи лопаткой на другую сторону. Накрываем сковороду крышкой и готовим на малом огне еще примерно пять-шесть минут до румяности.
- Пышные оладьи на молоке готовы. Подавайте воздушное угощение!
Оладьи из кабачков на сковороде
Оладьи из кабачков на сковороде – это нежные и низкокалорийные закусочные оладьи, которые идеально подойдут как для завтрака, так и обеда и даже для легкого ужина. Аппетитное угощение можно подавать со сметаной и другими дополнениями. Скорее приступайте к процессу!
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кабачок – 300 гр.
- Кефир – 120 мл.
- Мука рисовая – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 60 гр.
- Укроп – 1 пучок.
- Чеснок – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сода – 0,3 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Пройдемся по нашему списку и заранее достанем все нужные ингредиенты.
- Берем глубокую рабочую емкость, вбиваем в миску куриное яйцо, подсыпаем щепотку перца и соли.
- Вливаем к яйцу кефир, жирность особого значения не имеет, в нашем рецепте процент жирности 2,5%. Взбалтываем все венчиком или при помощи обычной вилки. Добавляем треть чайной ложки соды.
- Кабачок вымываем и просушиваем, при помощи терки измельчаем кабачок в среднюю стружку, стружку перекладываем в миску с кефирно-яичной основой.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке, сырную стружку так же необходимо поместить в миску ко всем ингредиентам.
- Свежий ароматный укроп ополаскиваем водой и просушиваем, нарезаем укроп мелко и бросаем щедрую горсть в миску. Перемешиваем все ингредиенты между собой.
- Всыпаем ко всем ингредиентам пару столовых ложек рисовой муки. Перемешиваем.
- Прогреваем сковороду, вливаем растительного масла. Подготовленное тесто для оладий выкладываем столовой ложкой на горячее масло. Жарим оладьи по паре минут с каждой стороны, излишки масла можно после убрать бумажными салфетками.
- Оладьи из кабачков на сковороде готовы. Скорее пробуйте!
Вкусные творожные оладьи на кефире
Вкусные творожные оладьи на кефире получаются удивительно нежными и приятными по вкусу. Такое угощение с высоким содержанием белка идеально подойдет для семейного завтрака или перекуса. Можно подавать вместе с чашечкой горячего чая, кофе или есть просто так.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Творог мягкий – 200 гр.
- Мука – 170 гр.
- Кефир – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Выбираем вместительную посуду, которая подойдет для вымешивания. Разбиваем сюда два яйца и посыпаем их сахарным песком.
- Взбалтываем продукты венчиком.
- В другую вместительную миску вливаем кефир, погружаем также сюда творог с содой.
- Молочные продукты с содой размешиваем.
- Молочную заготовку переливаем в яичную смесь.
- Оба состава вымешиваем венчиком для полного соединения.
- Просеиваем в массу муку в нужном количестве.
- Продолжаем вымешивать массу до получения густого гладкого теста.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом. Столовой ложкой вливаем сюда творожное тесто. Жарим заготовки с каждой стороны до румяной корочки.
- Вкусные творожные оладьи на кефире готовы. Можно пробовать!
Пышные оладьи на кефире с яблоками
Пышные оладьи на кефире с яблоками порадуют сочетанием нежного воздушного теста и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение подойдет как для завтраков, перекусов и чаепития. Дополняйте оладьи медом, сахарной пудрой и другими любимыми лакомствами. Но вкусно будет и без них.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 3,5 ст.л.
- Яблоко – 3 шт.
- Кефир – 160 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Куриные яйца разбиваем в удобную для вымешивания емкость вместе с сахаром. Взбиваем продукты венчиком.
- Во взбитую яичную смесь отправляем муку – лучше просеянную. Продолжаем перемешивать с помощью венчика.
- Дополняем массу кефиром – достаточно 160 миллилитров.
- Перемешиваем заготовку и дополняем ее разрыхлителем. Получаем однородное гладкое тесто.
- С промытых яблок срезаем кожуру и натираем плод на крупной терке.
- Яблочную стружку погружаем в подготовленное тесто. По желанию для большего аромата можно добавить корицу. Пряность отлично сочетается с яблоком.
- Перемешиваем тесто, чтобы в нем равномерно распределилась яблочная стружка.
- Прогреваем сковородку и вливаем сюда подсолнечное масло. На масло с помощью столовой ложки опускаем тесто с яблоками.
- Жарим заготовки до золотистого оттенка с двух сторон.
- Пышные оладьи на кефире с яблоками готовы. Подавайте к столу!
Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке
Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке – это универсальное кулинарное решение для домашнего стола. Подходит такой продукт для сытных завтраков, перекусов и интересных чаепитий. Если не знаете, что делать с прокисшим молоком, то используйте нашу идею.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 100 гр.
- Молоко кислое – 200 мл.
- Сода – 0,3 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар-песок – 2 ч.л.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Отмеряем скисшее молоко и вливаем его во вместительную миску, которая подходит для перемешивания теста.
- В кислый молочный продукт отправляем соль, соду и сахарный песок. Взбиваем венчиком до получения пенки – сода даст реакцию со скисшим молоком.
- Постепенно всыпаем сюда ранее просеянную муку. Вымешиваем – необходимо разбить все мучные комочки.
- Вливаем чайную ложку растительного масла без запаха.
- Перемешиваем гладкое жидковатое тесто с маслом.
- Прогреваем сковородку с небольшим количеством масла (берем обычное подсолнечное). Выливаем на масло тесто с помощью столовой ложки.
- Жарим продукт с одной стороны, после переворачиваем и подрумяниваем с обратной стороны. Готовим на среднем огне, чтобы оладьи хорошо пропеклись и внутри.
- Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке готовы. Можно пробовать!
Вкусные оладьи на сметане
Вкусные оладьи на сметане – это удивительно нежный и приятный по вкусу продукт. Его можно дополнить любыми дополнениями по вкусу: вареньем, джемом и другими лакомствами. Идею можно использовать для домашних завтраков или, если внезапно пришли гости.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Мука – 130 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 120 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
- Отбираем по списку продукты для выпечки оладий. Сметану рекомендуется заранее извлечь из холодильника, чтобы она достигла комнатной температуры.
- Сметану перекладываем в миску, всыпаем к ней соду. Ингредиенты перемешиваем и оставляем минут на 5. Сода даст реакцию в кисломолочном продукте.
- В подготовленную сметану засыпаем сахарный песок, соль, вбиваем яйцо и вливаем три столовые ложки растительного масла.
- Перемешиваем ингредиенты до получения однородного состава.
- В этот получившийся состав просеиваем пшеничную муку.
- Замешиваем для оладий тесто, которое на выходе получается густым и гладким.
- В сковороде разогреваем оставшееся растительное масло, нагрев плиты делаем средним. Тесто в форме оладий выкладываем на сковороду с помощью столовой ложки. Жарим оладьи до румяной корочки с двух сторон. Рекомендуем во время жарки сковороду прикрыть крышкой.
- Румяные оладьи со сковороды лучше сразу выложить на бумажные салфетки – они впитают лишнее масло.
- Вкусные оладьи на сметане готовы. Скорее угощайтесь!
Оладьи из тыквы на сковороде
Оладьи из тыквы на сковороде – это яркое по вкусу и интересное угощение, которое станет настоящей кладовой витаминов на вашем столе. Такой аппетитный продукт несложно приготовить на своей кухни. Берите на заметку для ваших интересных семейных завтраков и перекусов.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 130 гр.
- Тыква очищенная – 350 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Ванилин – 1 гр.
- Сахар-песок – 40 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Нарезаем очищенную от корки и семян тыкву крупными кубиками. Подготовим и остальные продукты, упомянутые в списке.
- Взбиваем кусочки тыквы в блендере до однородной кашеобразной массы.
- Выкладываем тыквенную смесь в отдельную глубокую емкость, туда же вбиваем яйца.
- Тщательно взбиваем ложкой или венчиком тыквенную массу и всыпаем сахарный песок.
- Снова размешиваем и маленькими порциями добавляем в заготовку пшеничную муку, просеянную через сито, также добавляем разрыхлитель и ванилин.
- Активно перемешиваем все компоненты до тех пор, пока не получится тягучее без комочков тесто, похожее по консистенции на густую сметану.
- На горячую сковороду с растительным маслом аккуратно выкладываем столовой ложкой тесто. Жарим на среднем режиме по две минуты, пока не образуется румяная корочка.
- Лопаткой перекладываем оладьи на обратную сторону и так же две минуты жарим на умеренном огне.
- Оладьи из тыквы на сковороде готовы. Угощайтесь!
Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем
Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем получаются невероятно нежными, мягкими и приятными по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для семейного завтрака, чаепития или перекуса. Аппетитные оладьи можно дополнить медом, сметаной, вареньем и другими лакомствами.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 12 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 200 гр.
- Кефир – 250 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 30 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Ванилин – 1 гр.
- Соль – 1 гр.
- Масло растительное – 150 мл.
Процесс приготовления:
- Выбираем удобную для вымешивания теста посуду. Разбиваем сюда яйцо, также всыпаем сахар, соль и ароматный ванилин.
- Взбиваем содержимое миски венчиком.
- Выливаем сюда стакан теплого кефира (комнатной температуры).
- Вливаем 50 миллилитров растительного масла, размешиваем массу.
- Всыпаем в жидкую заготовку разрыхлитель для теста.
- Размешиваем до образования на поверхности состава пузырьков.
- В несколько подходов просеиваем в тесто муку.
- Размешиваем до тех пор, пока не пропадут все мучные комочки.
- Прогреваем сковородку с маслом на плите. На горячее масло порционно вливаем тесто на оладьи.
- Жарим румяные угощения с обеих сторон.
- Сразу после жарки оладьи выкладываем на одноразовые полотенца (бумажные). Так мы уберем излишки масла.
- Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!
Оладьи на кефире с сухими дрожжами
Оладьи на кефире с сухими дрожжами – это универсальная кулинарная идея, простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и пышные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления следуйте нашему пошаговому руководству.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Дрожжи сухое – 6 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 2 щепотки.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Для приготовления оладий нам понадобятся продукты, указанные в списке. Все продукты должны быть комнатной температуры.
- Кефир лучше всего использовать не очень свежий, а 2-3 дневной. В кефир всыпаем сахар и сухие быстрые дрожжи. Размешиваем.
- Затем вводим яйцо и соль. Перемешиваем до полной однородности смеси.
- В тесто просеиваем муку через сито. Перемешиваем тесто до плотности густой сметаны. Закрываем пленкой и ставим в теплое место, чтобы подросло. Приблизительно через 40-45 минут можно жарить оладьи. Тесто поднялось и стало визуально пышнее.
- Если хотите, чтобы оладьи были пышными, то не нужно перемешивать его после поднятия. На сковороду с прогретым растительным маслом столовой ложкой выкладываем тесто. Прожариваем оладьи до привлекательного румянца с обеих сторон.
- Далее оладьи можно пропитать бумажными салфетками, полотенцами. Так вы уберете излишки масла.
- Оладьи на кефире с сухими дрожжами готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!