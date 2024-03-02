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Пышные оладьи

На чтение: 12 минут
Пышные оладьи

Пышные оладьи – это простая и универсальная кулинарная идея для домашнего стола. Такое вкусное и воздушное угощение можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или как дополнение к чаепитию. Лучшие варианты приготовления пышных и румяных оладий ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов на сковороде с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами – это идеальный и простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и воздушные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления пышного продукта есть несколько хитростей, читайте о них ниже.

Пышные оладьи

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Кефир 1 ст.
  • Вода 40 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Пышные оладьи

    Как приготовить пышные оладьи на сковороде? Проходимся по списку продуктов и отмеряем все компоненты по указанным граммам и другим единицам измерения.

  2. Пышные оладьи

    Основная хитрость пышности будущих оладий – это замешивание в тесто теплого кефира. Для этого кисломолочный продукт вливаем в кастрюлю вместе с небольшим количеством воды. Прогреваем, помешивая лопаткой, до теплого состояния. Доводить до кипения, конечно, не нужно.

  3. Пышные оладьи

    Выбираем глубокую емкость для вымешивания теста. В подходящую миску разбиваем куриные яйца, всыпаем сахарный песок и немного соли. Если ваши яйца слишком мелкие, то можно добавить три штуки вместо двух.

  4. Пышные оладьи

    Взбиваем продукты миксером или просто венчиком. Сухие крупинки сахара и соли должны раствориться.

  5. Пышные оладьи

    Теперь в эту яичную смесь вливаем теплый кефир.

  6. Пышные оладьи

    Снова все взбиваем до однородности. На поверхности начнет образовываться пенка.

  7. Пышные оладьи

    Далее в нашу заготовку просеиваем пшеничную муку.

  8. Пышные оладьи

    Сразу вымешиваем содержимое, чтобы разбить все сухие комочки, которые может образовывать мука.

  9. Пышные оладьи

    Добавляем в тесто половину чайной ложки соды, перемешиваем нежное тягучее тесто.

  10. Пышные оладьи

    Ставим на плиту сковороду и вливаем сюда растительное масло. Нагреваем продукт и порционно опускаем сюда тесто. Это удобно делать половником или столовой ложкой.

  11. Пышные оладьи

    Даем оладьям схватиться с одной стороны, осторожно переворачиваем лопаткой и готовим до привлекательной золотистой корочки с другой стороны.

  12. Пышные оладьи

    Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами готовы. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу: сахарной пудрой, вареньем или джемом.

Пышные оладьи на молоке

Пышные оладьи на молоке – это классика домашней кухни. А хотите приготовить невероятно воздушные и нежные оладьи не по самому привычному рецепту? Предлагаем вам инструкцию готовки в японском стиле, благодаря чему ваши оладьи на молоке выйдут уж очень пышными и тающими во рту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л.
  • Молоко коровье – 25 мл.
  • Яйцо С0 – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Для приготовления воздушных оладий берем нужные продукты по списку.

    Пышные оладьи

  2. Привычным для вас способом отделяем яичные желтки от белков.

    Пышные оладьи

  3. В глубокой миске соединяем желтки и коровье молоко. Просеиваем муку с разрыхлителем для теста порциями, каждый раз перемешивая массу.

    Пышные оладьи

  4. Хорошо перемешиваем, чтобы удалить все сухие комочки.

    Пышные оладьи

  5. В подходящей вместительной емкости взбиваем яичные белки с солью и цитрусовым соком. Взбиваем миксером на низкой скорости две-три минуты, до получения густой белой пены.

    Пышные оладьи

  6. Порциями, в три-четыре приема, добавляем к взбитой белковой массе сахарный песок, продолжая взбивать белки до более густых пиков (еще примерно три-четыре минуты).

    Пышные оладьи

  7. Постепенно вмешиваем взбитые белки в тесто, выкладывая примерно по одной столовой ложке.

    Пышные оладьи

  8. Перемешиваем тесто аккуратно, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность всей массы.

    Пышные оладьи

  9. Разогреваем сковороду (лучше антипригарную) на среднем огне, слегка смазываем растительным маслом и промакиваем лишнее масло бумажной салфеткой.
    Уменьшаем огонь до минимального, выкладываем тесто на сковороду. Готовим пару минут до хорошего румянца.

    Пышные оладьи

  10. Затем аккуратно переворачиваем оригинальные воздушные оладьи лопаткой на другую сторону. Накрываем сковороду крышкой и готовим на малом огне еще примерно пять-шесть минут до румяности.

    Пышные оладьи

  11. Пышные оладьи на молоке готовы. Подавайте воздушное угощение!

    Пышные оладьи

Оладьи из кабачков на сковороде

Оладьи из кабачков на сковороде – это нежные и низкокалорийные закусочные оладьи, которые идеально подойдут как для завтрака, так и обеда и даже для легкого ужина. Аппетитное угощение можно подавать со сметаной и другими дополнениями. Скорее приступайте к процессу!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 гр.
  • Кефир – 120 мл.
  • Мука рисовая – 2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сода – 0,3 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Пройдемся по нашему списку и заранее достанем все нужные ингредиенты.

    Пышные оладьи

  2. Берем глубокую рабочую емкость, вбиваем в миску куриное яйцо, подсыпаем щепотку перца и соли.

    Пышные оладьи

  3. Вливаем к яйцу кефир, жирность особого значения не имеет, в нашем рецепте процент жирности 2,5%. Взбалтываем все венчиком или при помощи обычной вилки. Добавляем треть чайной ложки соды.

    Пышные оладьи

  4. Кабачок вымываем и просушиваем, при помощи терки измельчаем кабачок в среднюю стружку, стружку перекладываем в миску с кефирно-яичной основой.

    Пышные оладьи

  5. Твердый сыр натираем на мелкой терке, сырную стружку так же необходимо поместить в миску ко всем ингредиентам.

    Пышные оладьи

  6. Свежий ароматный укроп ополаскиваем водой и просушиваем, нарезаем укроп мелко и бросаем щедрую горсть в миску. Перемешиваем все ингредиенты между собой.

    Пышные оладьи

  7. Всыпаем ко всем ингредиентам пару столовых ложек рисовой муки. Перемешиваем.

    Пышные оладьи

  8. Прогреваем сковороду, вливаем растительного масла. Подготовленное тесто для оладий выкладываем столовой ложкой на горячее масло. Жарим оладьи по паре минут с каждой стороны, излишки масла можно после убрать бумажными салфетками.

    Пышные оладьи

  9. Оладьи из кабачков на сковороде готовы. Скорее пробуйте!

    Пышные оладьи

Вкусные творожные оладьи на кефире

Вкусные творожные оладьи на кефире получаются удивительно нежными и приятными по вкусу. Такое угощение с высоким содержанием белка идеально подойдет для семейного завтрака или перекуса. Можно подавать вместе с чашечкой горячего чая, кофе или есть просто так.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Творог мягкий – 200 гр.
  • Мука – 170 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем вместительную посуду, которая подойдет для вымешивания. Разбиваем сюда два яйца и посыпаем их сахарным песком.

    Пышные оладьи

  2. Взбалтываем продукты венчиком.

    Пышные оладьи

  3. В другую вместительную миску вливаем кефир, погружаем также сюда творог с содой.

    Пышные оладьи

  4. Молочные продукты с содой размешиваем.

    Пышные оладьи

  5. Молочную заготовку переливаем в яичную смесь.

    Пышные оладьи

  6. Оба состава вымешиваем венчиком для полного соединения.

    Пышные оладьи

  7. Просеиваем в массу муку в нужном количестве.

    Пышные оладьи

  8. Продолжаем вымешивать массу до получения густого гладкого теста.

    Пышные оладьи

  9. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Столовой ложкой вливаем сюда творожное тесто. Жарим заготовки с каждой стороны до румяной корочки.

    Пышные оладьи

  10. Вкусные творожные оладьи на кефире готовы. Можно пробовать!

    Пышные оладьи

Пышные оладьи на кефире с яблоками

Пышные оладьи на кефире с яблоками порадуют сочетанием нежного воздушного теста и приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение подойдет как для завтраков, перекусов и чаепития. Дополняйте оладьи медом, сахарной пудрой и другими любимыми лакомствами. Но вкусно будет и без них.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 3,5 ст.л.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Кефир – 160 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Куриные яйца разбиваем в удобную для вымешивания емкость вместе с сахаром. Взбиваем продукты венчиком.

    Пышные оладьи

  2. Во взбитую яичную смесь отправляем муку – лучше просеянную. Продолжаем перемешивать с помощью венчика.

    Пышные оладьи

  3. Дополняем массу кефиром – достаточно 160 миллилитров.

    Пышные оладьи

  4. Перемешиваем заготовку и дополняем ее разрыхлителем. Получаем однородное гладкое тесто.

    Пышные оладьи

  5. С промытых яблок срезаем кожуру и натираем плод на крупной терке.

    Пышные оладьи

     

  6. Яблочную стружку погружаем в подготовленное тесто. По желанию для большего аромата можно добавить корицу. Пряность отлично сочетается с яблоком.

    Пышные оладьи

  7. Перемешиваем тесто, чтобы в нем равномерно распределилась яблочная стружка.

    Пышные оладьи

  8. Прогреваем сковородку и вливаем сюда подсолнечное масло. На масло с помощью столовой ложки опускаем тесто с яблоками.

    Пышные оладьи

  9. Жарим заготовки до золотистого оттенка с двух сторон.

    Пышные оладьи

  10. Пышные оладьи на кефире с яблоками готовы. Подавайте к столу!

    Пышные оладьи

Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке

Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке – это универсальное кулинарное решение для домашнего стола. Подходит такой продукт для сытных завтраков, перекусов и интересных чаепитий. Если не знаете, что делать с прокисшим молоком, то используйте нашу идею.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 100 гр.
  • Молоко кислое – 200 мл.
  • Сода – 0,3 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем скисшее молоко и вливаем его во вместительную миску, которая подходит для перемешивания теста.

    Пышные оладьи

  2. В кислый молочный продукт отправляем соль, соду и сахарный песок. Взбиваем венчиком до получения пенки – сода даст реакцию со скисшим молоком.

    Пышные оладьи

  3. Постепенно всыпаем сюда ранее просеянную муку. Вымешиваем – необходимо разбить все мучные комочки.

    Пышные оладьи

  4. Вливаем чайную ложку растительного масла без запаха.

    Пышные оладьи

     

  5. Перемешиваем гладкое жидковатое тесто с маслом.

    Пышные оладьи

  6. Прогреваем сковородку с небольшим количеством масла (берем обычное подсолнечное). Выливаем на масло тесто с помощью столовой ложки.

    Пышные оладьи

  7. Жарим продукт с одной стороны, после переворачиваем и подрумяниваем с обратной стороны. Готовим на среднем огне, чтобы оладьи хорошо пропеклись и внутри.

    Пышные оладьи

  8. Пышные и воздушные оладьи на кислом молоке готовы. Можно пробовать!

    Пышные оладьи

Вкусные оладьи на сметане

Вкусные оладьи на сметане – это удивительно нежный и приятный по вкусу продукт. Его можно дополнить любыми дополнениями по вкусу: вареньем, джемом и другими лакомствами. Идею можно использовать для домашних завтраков или, если внезапно пришли гости.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 120 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

  1. Отбираем по списку продукты для выпечки оладий. Сметану рекомендуется заранее извлечь из холодильника, чтобы она достигла комнатной температуры.

    Пышные оладьи

  2. Сметану перекладываем в миску, всыпаем к ней соду. Ингредиенты перемешиваем и оставляем минут на 5. Сода даст реакцию в кисломолочном продукте.

    Пышные оладьи

  3. В подготовленную сметану засыпаем сахарный песок, соль, вбиваем яйцо и вливаем три столовые ложки растительного масла.

    Пышные оладьи

  4. Перемешиваем ингредиенты до получения однородного состава.

    Пышные оладьи

  5. В этот получившийся состав просеиваем пшеничную муку.

    Пышные оладьи

  6. Замешиваем для оладий тесто, которое на выходе получается густым и гладким.

    Пышные оладьи

  7. В сковороде разогреваем оставшееся растительное масло, нагрев плиты делаем средним. Тесто в форме оладий выкладываем на сковороду с помощью столовой ложки. Жарим оладьи до румяной корочки с двух сторон. Рекомендуем во время жарки сковороду прикрыть крышкой.

    Пышные оладьи

  8. Румяные оладьи со сковороды лучше сразу выложить на бумажные салфетки – они впитают лишнее масло.

    Пышные оладьи

  9. Вкусные оладьи на сметане готовы. Скорее угощайтесь!

    Пышные оладьи

Оладьи из тыквы на сковороде

Оладьи из тыквы на сковороде – это яркое по вкусу и интересное угощение, которое станет настоящей кладовой витаминов на вашем столе. Такой аппетитный продукт несложно приготовить на своей кухни. Берите на заметку для ваших интересных семейных завтраков и перекусов.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 130 гр.
  • Тыква очищенная – 350 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Сахар-песок – 40 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Нарезаем очищенную от корки и семян тыкву крупными кубиками. Подготовим и остальные продукты, упомянутые в списке.

    Пышные оладьи

  2. Взбиваем кусочки тыквы в блендере до однородной кашеобразной массы.

    Пышные оладьи

  3. Выкладываем тыквенную смесь в отдельную глубокую емкость, туда же вбиваем яйца.

    Пышные оладьи

  4. Тщательно взбиваем ложкой или венчиком тыквенную массу и всыпаем сахарный песок.

    Пышные оладьи

  5. Снова размешиваем и маленькими порциями добавляем в заготовку пшеничную муку, просеянную через сито, также добавляем разрыхлитель и ванилин.

    Пышные оладьи

  6. Активно перемешиваем все компоненты до тех пор, пока не получится тягучее без комочков тесто, похожее по консистенции на густую сметану.

    Пышные оладьи

  7. На горячую сковороду с растительным маслом аккуратно выкладываем столовой ложкой тесто. Жарим на среднем режиме по две минуты, пока не образуется румяная корочка.

    Пышные оладьи

  8. Лопаткой перекладываем оладьи на обратную сторону и так же две минуты жарим на умеренном огне.

    Пышные оладьи

  9. Оладьи из тыквы на сковороде готовы. Угощайтесь!

    Пышные оладьи

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем получаются невероятно нежными, мягкими и приятными по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для семейного завтрака, чаепития или перекуса. Аппетитные оладьи можно дополнить медом, сметаной, вареньем и другими лакомствами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 12 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – 1 гр.
  • Масло растительное – 150 мл.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем удобную для вымешивания теста посуду. Разбиваем сюда яйцо, также всыпаем сахар, соль и ароматный ванилин.

    Пышные оладьи

  2. Взбиваем содержимое миски венчиком.

    Пышные оладьи

  3. Выливаем сюда стакан теплого кефира (комнатной температуры).

    Пышные оладьи

  4. Вливаем 50 миллилитров растительного масла, размешиваем массу.

    Пышные оладьи

  5. Всыпаем в жидкую заготовку разрыхлитель для теста.

    Пышные оладьи

  6. Размешиваем до образования на поверхности состава пузырьков.

    Пышные оладьи

     

  7. В несколько подходов просеиваем в тесто муку.

    Пышные оладьи

  8. Размешиваем до тех пор, пока не пропадут все мучные комочки.

    Пышные оладьи

  9. Прогреваем сковородку с маслом на плите. На горячее масло порционно вливаем тесто на оладьи.

    Пышные оладьи

  10. Жарим румяные угощения с обеих сторон.

    Пышные оладьи

  11. Сразу после жарки оладьи выкладываем на одноразовые полотенца (бумажные). Так мы уберем излишки масла.

    Пышные оладьи

  12. Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

    Пышные оладьи

Оладьи на кефире с сухими дрожжами

Оладьи на кефире с сухими дрожжами – это универсальная кулинарная идея, простой в исполнении завтрак, перекус и даже лакомство к чаепитию. Такие нежные и пышные оладьи можно полить вареньем, медом, джемом или просто посыпать сахарной пудрой. Для приготовления следуйте нашему пошаговому руководству.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Дрожжи сухое – 6 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Для приготовления оладий нам понадобятся продукты, указанные в списке. Все продукты должны быть комнатной температуры.

    Пышные оладьи

  2. Кефир лучше всего использовать не очень свежий, а 2-3 дневной. В кефир всыпаем сахар и сухие быстрые дрожжи. Размешиваем.

    Пышные оладьи

  3. Затем вводим яйцо и соль. Перемешиваем до полной однородности смеси.

    Пышные оладьи

  4. В тесто просеиваем муку через сито. Перемешиваем тесто до плотности густой сметаны. Закрываем пленкой и ставим в теплое место, чтобы подросло. Приблизительно через 40-45 минут можно жарить оладьи. Тесто поднялось и стало визуально пышнее.

    Пышные оладьи

  5. Если хотите, чтобы оладьи были пышными, то не нужно перемешивать его после поднятия. На сковороду с прогретым растительным маслом столовой ложкой выкладываем тесто. Прожариваем оладьи до привлекательного румянца с обеих сторон.

    Пышные оладьи

  6. Далее оладьи можно пропитать бумажными салфетками, полотенцами. Так вы уберете излишки масла.

    Пышные оладьи

  7. Оладьи на кефире с сухими дрожжами готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

    Пышные оладьи

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