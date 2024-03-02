Описание приготовления:
Куриные сердечки довольно распространенный продукт, из которого можно приготовить большое количество самых разнообразных блюд. По этому рецепту сердечки можно подавать самостоятельно, но особенно хороши они будут в дополнении с гарниром. Идеальным решением станет картофельное пюре, гречка или макароны. Приготовьте и у вас непременно попросят добавки еще!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные сердечки 200 Грамм
- Сливки 200 Миллилитров
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Лавровый лист 2 Штуки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Вода 100 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Мука 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
133 ккал
Калорийность
6 г
Белки
8 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриные сердечки в мультиварке в сливках»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные сердечки разморозьте и ополосните водой. При желании жир можно удалить.
В чашу мультиварки налейте масло и разогрейте его, установив режим "Жарка". Выложите нарезанные произвольно лук и морковь.
Обжарьте, периодически помешивая, до мягкости.
Добавьте к овощам сердечки и обжарьте под крышкой в течении 10-15 минут.
Затем добавьте муку и перемешайте.
Влейте воду и сливки. Добавьте по вкусу соль и любые специи по вкусу. У меня молотый перец и прованские травы.
Перемешайте, добавьте лавровый лист, установите функцию "Тушение" и готовьте сердечки около 1-1,5 часов, чтобы они стали мягкие.
Куриные сердечки в мультиварке в сливках готовы.
Подавайте блюдо в горячем виде, по желанию украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!