Описание приготовления:

Куриные сердечки довольно распространенный продукт, из которого можно приготовить большое количество самых разнообразных блюд. По этому рецепту сердечки можно подавать самостоятельно, но особенно хороши они будут в дополнении с гарниром. Идеальным решением станет картофельное пюре, гречка или макароны. Приготовьте и у вас непременно попросят добавки еще!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные сердечки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные сердечки 200 Грамм

Сливки 200 Миллилитров

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Лавровый лист 2 Штуки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Вода 100 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Мука 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

133 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриные сердечки в мультиварке в сливках»

Подготовьте все ингредиенты. Куриные сердечки разморозьте и ополосните водой. При желании жир можно удалить.

В чашу мультиварки налейте масло и разогрейте его, установив режим "Жарка". Выложите нарезанные произвольно лук и морковь.

Обжарьте, периодически помешивая, до мягкости.

Добавьте к овощам сердечки и обжарьте под крышкой в течении 10-15 минут.

Затем добавьте муку и перемешайте.

Влейте воду и сливки. Добавьте по вкусу соль и любые специи по вкусу. У меня молотый перец и прованские травы.

Перемешайте, добавьте лавровый лист, установите функцию "Тушение" и готовьте сердечки около 1-1,5 часов, чтобы они стали мягкие.

Куриные сердечки в мультиварке в сливках готовы.

Подавайте блюдо в горячем виде, по желанию украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!