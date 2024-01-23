Описание приготовления:
Попробуйте приготовить американскую версию оладий. Это быстрое и достаточно сытное блюдо. Воздушные и пышные панкейки можно приготовить на кефире или простокваше с добавлением разрыхлителя. Готовятся американские оладьи на сухой сковороде без масла.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 320 Грамм (высший сорт)
- Сахар 60 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Кефир 400 Миллилитров
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 4
Калорийность
200 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пышные панкейки рецепт на кефире»
Подготовьте ингредиенты для приготовления панкейков. Чтобы панкейки получились пышными, подогрейте кефир в микроволновой печи в течение одной минуты.
В посуду соответствующего размера через мелкое сито просейте пшеничную муку вместе с солью, содой и разрыхлителем.
К сухим ингредиентам теста всыпьте сахар и перемешайте сухую смесь венчиком, чтобы все составляющие равномерно перемешались.
Подготовьте жидкие ингредиенты. В миске размешайте яйца.
К яйцам влейте кефир, растительное масло и перемешайте смесь венчиком.
Соедините сухие ингредиенты с жидкой смесью и хорошо размешайте тесто венчиком. По консистенции тесто получатся средним между оладьевым и блинным.
Сковороду с толстым дном и желательно антипригарным покрытием разогрейте на среднем огне. Влейте тесто. Количество теста зависит от желаемого размера панкейкков. Обжарьте панкейк с одной стороны до подрумянивания.
Когда сверху тесто с глянцевой поверхностью станет матовым и покроется множеством пузырьков, переверните панкейк и обжарьте с другой стороны.
Готовые панкейки сложите стопочкой.
Подавайте панкейки с любым сладким топпингом. Приятного аппетита!