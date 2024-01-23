Описание приготовления:

Попробуйте приготовить американскую версию оладий. Это быстрое и достаточно сытное блюдо. Воздушные и пышные панкейки можно приготовить на кефире или простокваше с добавлением разрыхлителя. Готовятся американские оладьи на сухой сковороде без масла.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Мука 320 Грамм (высший сорт)

Сахар 60 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сода 1/2 Чайных ложки

Кефир 400 Миллилитров

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Растительное масло 1 Ст. ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

200 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пышные панкейки рецепт на кефире»

Подготовьте ингредиенты для приготовления панкейков. Чтобы панкейки получились пышными, подогрейте кефир в микроволновой печи в течение одной минуты.

В посуду соответствующего размера через мелкое сито просейте пшеничную муку вместе с солью, содой и разрыхлителем.

К сухим ингредиентам теста всыпьте сахар и перемешайте сухую смесь венчиком, чтобы все составляющие равномерно перемешались.

Подготовьте жидкие ингредиенты. В миске размешайте яйца.

К яйцам влейте кефир, растительное масло и перемешайте смесь венчиком.

Соедините сухие ингредиенты с жидкой смесью и хорошо размешайте тесто венчиком. По консистенции тесто получатся средним между оладьевым и блинным.

Сковороду с толстым дном и желательно антипригарным покрытием разогрейте на среднем огне. Влейте тесто. Количество теста зависит от желаемого размера панкейкков. Обжарьте панкейк с одной стороны до подрумянивания.

Когда сверху тесто с глянцевой поверхностью станет матовым и покроется множеством пузырьков, переверните панкейк и обжарьте с другой стороны.

Готовые панкейки сложите стопочкой.

Подавайте панкейки с любым сладким топпингом. Приятного аппетита!