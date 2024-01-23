Куриная печень в сметане с луком на сковороде – это очень легкое в приготовлении, полезное и сытное горячее блюдо. Куриная печень — очень ценный субпродукт. Благодаря большому содержанию железа, она способна справится с анемией. А такое вещество как гепарин, поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда. Баланс микроэлементов в ней поможет улучшить обмен веществ.

Куриная печень в сметанном соусе с луком на сковороде

Куриную печень очень легко подготовить к термической обработке, ведь вам не придется вымачивать ее в молоке или воде, а также снимать пленку, что сделать не так легко.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная печень 500 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Сметана 3 ст.л.

Мука 1 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 40 мин.

Как приготовить куриную печень в сметане с луком на сковороде? Займитесь подготовкой печени. Если она у вас замороженная, то предварительно разморозьте ее в холодильнике. Хочется отметить, что при возможности все же отдавайте предпочтение охлажденной печени, она будет более нежной и вкусной, чем замороженная. Промойте куриную печень, дайте стечь излишкам жидкости. Затем удалите прожилки жира и порежьте печень на небольшие кусками привычные для вас по размеру. Репчатый лук очистите, промойте. Нарезать лук лучше маленькими кубиками или достаточно тонкими кольцами. Кольца после нарезки необходимо будет разобрать на сегменты. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, высыпьте на неё измельченный лук. Обжаривайте до янтарного цвета. Обжаренный лук снимите со сковороды на отдельную тарелку, а в сковороде обжарьте кусочки куриной печени. По времени это займет около 5 минут. Верните в сковороду обжаренный лук, добавьте туда же сметану, помешайте и оставьте тушиться на маленьком огне, накрыв крышкой. Через 15 минут всыпьте муку, чтобы загустить соус. Так же посолите и добавьте черный перец. Солить и добавлять специи лучше в конце термической обработки, так как соль добавленная в начале процесса приготовления стимулирует печень отдать свой сок и сделает ее жесткой. Хорошо перемешайте и тушите еще 5 минут. Куриная печень в сметанном соусе с луком готова. Подавайте ее к столу с рисом, гречкой или картофельным пюре.

Приятного аппетита!

Сочная куриная печень, тушенная в сметане с луком и морковью

Лучший друг куриной печени – это репчатый лук, однако и морковь составит отличную компанию этим ингредиентам. Они сделают блюдо сочным, вместе со специями добавят приятный аромат и улучшат вкусовые качества основного продукта.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Куриная печень– 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1 ст.

Морковь – 2 шт.

Сметана – 50 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – для жарки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Сушеная зелень – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Очистите и промойте лук. Разрежьте его пополам, а затем нарежьте полукольцами.

2. Морковь очистите (очень удобно это делать специальной овощечисткой), промойте и натрите на терке. Если под рукой есть кухонный комбайн, можете воспользоваться им.

3. Разогрейте на плите сковороду, положите в нее кусок сливочного масла, а затем влейте растительное масло. Когда масло нагреется и объединится, убавьте огонь, и отправьте лук с морковью пассероваться на сковороду. Перемешайте овощи, накройте крышкой и тушите минут 10.

4. Пока овощи тушатся, займемся основным ингредиентом. Если у вас замороженная печень, то предварительно дайте ей оттаять естественным путем. Не обливайте ее горячей водой, не размораживайте в микроволновке. Вы только испортите вкусовые качества готового продукта и сделаете его жестким. Печень следует промыть. Это удобно делать в дуршлаге, так как после промывания печень можно оставить стекать в нем же. Так же можно переложить печень на бумажные полотенца, которые впитают излишки влаги. Затем нарежьте печень кусками, удаляя при этом жировые прослойки.

5. Подготовленную печень необходимо отправить к потушившимся за это время овощам, предварительно освободив для нее место в середине сковороды. Накрыть крышкой и томить на огне минут 5. Затем перемешать и подержать на огне еще 2-3 минуты.

6. Добавить к печени с овощами специи, сушеную зелень (в данном случае укроп) и соль. Всыпьте муку. Тщательно перемешайте и оставьте тушиться под крышкой на 5 минут.

7. Нам осталось добавить сметану и влить воду. Затем вновь все перемешать и периодически помешивая тушить пока не загустеет соус. Накрыть крышкой , выключить огонь и оставить на плите на минут 10.

8. Готовое блюдо можно подавать к столу. Такая печень идеально сочетается с картофельным пюре. Для многих это воспоминание из детства.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт куриной печени в сметане с луком и грибами

Предлагаем очень вкусный и сытный рецепт тушенной на сковороде куриной печени. И без того вкусный основной продукт обогатится ароматом шампиньонов и репчатого лука, а подлива со сметаной, которой пропитаются все ингредиенты блюда, сделает его необыкновенно сочным и нежным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Куриная печень– 0,5 кг

Шампиньоны – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 200 гр.

Масло сливочное – для жарки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Очистите лук, обмойте его и нарежьте на достаточно крупные кубики (старайтесь резать лук и чеснок на отдельной разделочной доске из-за их яркого вкуса и сильного аромата, от которых тяжело полностью избавится впоследствии).

2. Разогрейте сковороду, убавьте огонь и положите в нее масло сливочное (кусок размером с грецкий орех). Когда масло распределится по сковороде, всыпьте лук и готовьте его до прозрачности. Периодически перемешивайте.

3. Пока лук пассируется, подготовьте грибы. Если шляпки у шампиньонов крупные, то желательно очистить их, затем промыть и нарезать на куски.

4. Нарезанные грибы отправляем в сковороду к луку, увеличиваем огонь и сразу же накрываем крышкой. Шампиньоны при термической обработке отдают много сока, в этом рецепте он необходим нам для соуса. Поэтому, благодаря крышке, мы не дадим ему испариться.

5. Займитесь печенью. Если вы используете замороженную печень, то она должна быть заранее разморожена в естественных условиях (лучше в холодильнике). Промойте ее, дайте стечь, поместив в дуршлаг. Нарежьте на куски, при этом не забывая удалять прослойки жира.

6. Пока вы подготавливали печень, лук с грибами потушились и отдали нужное количество сока. Снимите крышку, сдвиньте грибы с луком к краям сковороды, освобождая центр для печени.

7. Выложите в освободившееся пространство печень и вновь закройте крышкой. Тушите в общей сложности минут 10, периодически помешивая печень в середине сковороды, не трогая лук и грибы.

8. Затем всыпьте соль, перец, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Если видите, что сока грибов и лука недостаточно, то можете влить немного кипяченой воды. Тушите до готовности 25-30 минут.

9. Вот и готова куриная печень с грибами и луком в сметанном соусе. Подавайте к столу с вашим любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Как приготовить куриную печень со сметаной, луком и чесноком?

Куриная печень, приготовленная в тандеме со сметаной, луком и чесноком получается очень ароматной. Она смело может служить полноценным блюдом. Советую запастись вкусным хлебом или багетом, так как соус от печени вы вымокаете до последней капли.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 35мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Куриная печень– 0,5 кг

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сметана – 300 гр.

Мука – 100 гр.

Масло сливочное – для жарки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Свежая зелень – по желанию

Процесс приготовления:

1. Подготовьте все основные ингредиенты. Очистите чеснок и лук, промойте их и измельчите. Промойте печень, обсушите ее, откинув на дуршлаг или выложив на бумажные полотенца. В отдельной емкости смешайте пшеничную муку, соль и черный перец по вкусу.

2. Нагрейте сковороду и растопите в ней сливочное масло. Каждый кусочек печенки обмакните в смесь муки и специй и обжарьте в масле с двух сторон до румяной корочки. Не обжаривайте одновременно большое количество печени, она пустит сок и вместо жаренной получится тушеной. Затем переложите на тарелку. Очень удобно переворачивать и переносить куски печени кухонными щипцами.

3. Когда будет обжарена вся печень, отправьте на сковороду лук (если масла после обжарки печени совсем не осталось, то добавьте немного в сковороду). Обжарьте на среднем огне минут 5. После чего добавьте чеснок и муку со специями, оставшуюся после обваливания печени (будет достаточно добавить 2 столовых ложки муки). Помешивая, готовьте 4 минуты. Пришла пора сметаны. Положите ее в сковороду к луку с чесноком. Перемешайте, чтобы сметана разошлась.

4. Дайте массе закипеть и верните в нее печень. Вновь перемешайте, доведите до кипения и, помешивая, готовьте буквально минуту. Затем выключите плиту и подержите печень под крышкой еще 5 минут.

5. Сервируйте готовую печень в сметанном соусе с чесноком и луком в глубокую тарелку, не жалейте соуса. При желании посыпьте свежей зеленью (не забудьте ее предварительно помыть).

Приятного аппетита!

Нежная куриная печень в подливе из муки, сметаны и лука

Для многих куриная печень с подливой – это воспоминание из детства. И готовила это блюдо не лучший кулинар в вашей жизни, ваша мама, а тетя повар в детском садике. Приготовьте это простое блюдо и вернитесь хотя бы на время обеда в детство, когда и трава была зеленее, и деревья выше, и небо более синее.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 10.

Ингредиенты:

Куриная печень– 1 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Вода – 100 мл

Процесс приготовления:

1. Если у вас замороженная печень, то предварительно разморозьте ее естественным путем, то есть в холодильнике или при комнатной температуре, если в квартире не очень жарко. Но все же, лучше отдать предпочтение охлажденной печени. Из нее блюда получаются более нежными и сочными. Промойте печень, дайте обсохнуть. Разрежьте каждую штука на 3-4 куска, вырезая при этом жировые сегменты и проверяя на наличие желчи, способной испортить вкус всего блюда.

2. Влейте в сковороду растительное масло, разогрейте и переложите в нее печень.

3. Пока печень обжаривается, займитесь луком. Очистите его, промойте и нарежьте на полукольца В это время не забывайте перемешать печень.

4. Как только вся печень станет коричневого цвета, добавьте к ней нарезанный лук. Перемешайте для объединения.

5. Подождите минуты 3 и влейте воду. Она не должна покрывать всю печень.

6. Затем всыпьте муку и сразу же интенсивно перемешайте, чтобы не успели образоваться комочки. Именно благодаря муке подлива будет густой.

7. Как только перемешаете печень после добавления муки, вводите сметану и вновь перемешивайте. В самом конце блюдо солим и добавляем перец. Чем позже мы введем соль, тем мягче будет готовый продукт.

8. Куриная печень с подливой готова. Чтобы воспоминания из детства были ярче, подайте на гарнир картофельное пюре.

Приятного аппетита!

Печень, тушенная в сметане с шампиньонами, луком и морковью

Основной секрет приготовления печени – это минимальное время термической обработки. Чем меньше готовим, тем вкуснее блюдо получаем. Правильно обжаренная печень будет вкусной и нежной, грибы придадут ей изумительный вкус, а совместно с луком и морковью обеспечат сочность.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 35 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Куриная печень– 0,5 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Шампиньоны – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Горчица французская – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Печень промываем, обсушиваем. Затем нарезаем на 2-3 куска, не забывая удалять жировые прослойки.

2. Грибы очищаем (при необходимости снимаем шкурку со шляпок), промываем и режем на небольшие куски.

3. Очищаем лук, промываем. Каждую луковицу нарезаем на 4 части, затем нарезаем как на кольца.

4. Морковь обмываем, чистим с помощью овощечистки. Нарезаем на кусочки или трем на терку.

5. Разогреваем растительное масло на сковороде, отправляем на нее морковь и лук. Помешивая, пассируем до мягкости. Затем вводим шампиньоны, перемешиваем и накрываем крышкой. Готовим 5-7 минут. Под накрытой крышкой овощи и шампиньоны отдадут больше сока необходимого для соуса.

6. Посыпаем грибы с овощами мукой. Перемешиваем и обжариваем вместе буквально минуту.

7. Отправляем в сковороду подготовленную куриную печень, сметану, горчицу французскую, солим и посыпаем черным молотым перцем. Смешиваем все ингредиенты, накрываем сковороду крышкой и готовим минут 5. Так как печень нарезана на небольшие куски, то этого времени хватит, чтобы она успела приготовиться.

8. Нежнейшая печень в сметане с шампиньонами, морковью и луком готова.

Приятного аппетита!