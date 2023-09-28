Наггетсы в домашних условиях

Наггетсы — это сытное угощение в аппетитной корочке, которое можно приготовить из различных видов мяса и птицы. Блюдо запекают в духовке, жарят на сковороде или готовят во фритюре. В качестве панировки используют чипсы, несладкие кукурузные хлопья, хлебные крошки, панировочные сухари или смесь из муки и специй. Закуска получается нежной внутри и хрустящей снаружи.

Наггетсы из куриного филе в домашних условиях

Наггетсы из куриного филе в домашних условиях – сытная закуска, которую подают в горячем и остывшем состоянии. Готовят наггетсы во фритюре. Кипящее масло позволяет обжариваться заготовкам равномерно. Лишнее масло удаляется бумажными полотенцами. Закуску принято дополнять различными соусами или нарезкой из свежих овощей.

Ингредиенты –+6 порц.

Куриная грудка 1 кг (филе)

Яйцо куриное 3 шт.

Кукурузные хлопья 270 гр. (несладкие)

Чеснок 1 зуб.

Куркума ½ ч.л.

Кориандр молотый ½ ч.л.

Масло растительное 1.5 л.

Соль 2 ч.л.

Перец чили ½ ч.л.

Паприка ½ ч.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Уксус белый винный 1 ст.л.

Вода 300 мл.

Мука 150 гр.

Шаги 300 мин.

Наггетсы легко можно приготовить в домашних условиях. Промыв куриное филе, вытираем его бумажными полотенцами. Режем птицу на одинаковые кусочки, стараясь соблюдать размерность. Натираем на мелкой терке очищенный зубчик чеснока, добавляем 1,5 чайной ложки соли, сладкую паприку, куркуму, сахарный песок, кориандр. Наливаем винный уксус. Вливаем воду и смешиваем до однородности. Забрасываем в маринад мясные кусочки. Маринуем 3 часа или оставляем на ночь. Кукурузные несладкие хлопья высыпаем в чашу измельчителя. Перебиваем в крошку. Яйца разбиваем в пиалу. Кладем пол чайной ложки соли и столько же перца чили. Взбалтываем до однородности. Насыпаем муку в отдельную посуду. Поочередно обмакиваем курицу в муку, в яйца и в хлопья. В высокую кастрюлю наливаем растительное масло и размещаем на плите. На сильном огне хорошо прогреваем. Для проверки в масло погружаем кусочек хлеба. Если масло интенсивно запузырится, можно приступать к жарке. В большое сито в один слой укладываем запанированную курицу. Сито погружаем в кипящее масло. Обжариваем кусочки 8 минут. При наличии специальной сетки используем ее. Золотистые наггетсы перекладываем на поверхность, застеленную бумажными полотенцами или пергаментом. Лишнее масло впитается в бумагу. Хрустящее угощение дополняем соусом и наслаждаемся сытным блюдом. Приятного аппетита!

Куриные наггетсы в панировке на сковороде

Куриные наггетсы в панировке на сковороде – блюдо, которое идеально для сытных перекусов. Несложный процесс под силу каждому. Наггетсы подходят для шумных компаний в качестве закуски к пенным напиткам, просмотру сериалов и просто сытного обеда или ужина. Вкусно и без хлопот!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 450 гр.

Яйца – 3 шт.

Хлеб белый – 150 гр.

Соевый соус – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,25 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для аппетитной закуски.

Шаг 2. Промыв куриное филе под краном, удаляем влагу бумажными полотенцами и делим на сегменты средней величины.

Шаг 3. Перекладываем курицу в объемную миску.

Шаг 4. Разбиваем одно яйцо в отдельную посуду и взбалтываем. Поливаем яичной смесью курицу.

Шаг 5. Сдабриваем соевым соусом.

Шаг 6. Приправляем солью и молотым перцем. Размешав компоненты, даем постоять четверть часа.

Шаг 7. С хлеба срезаем корки, а мякиш разрезаем на квадратики.

Шаг 8. Измельчаем кусочки в крошку острым ножом или используя блендер.

Шаг 9. Прогреваем сухую сковородку и высыпаем крошки. При размешивании поджариваем до хрустящего состояния.

Шаг 10. На плоскую тарелку высыпаем муку. Берем вторую тарелку и пересыпаем часть крошек. В третью миску разбиваем 2 яйца и взбалтываем.

Шаг 11. Курицу перекладываем на сито, чтобы избавиться от лишнего маринада. Каждый кусочек обваливаем в муке.

Шаг 12. “Купаем” во взбитых яйцах.

Шаг 13. Кусочки посыпаем со всех сторон крошками. Повторяем действия со всей курицей.

Шаг 14. Размещаем сковороду на сильном огне. Наливаем растительное масло и прогреваем. Опускаем наггетсы в кипящее масло. Его уровень должен доходить до половины заготовок.

Шаг 15. Подрумянив кусочки, переворачиваем и обжариваем 3 минуты.

Шаг 16. Перекладываем наггетсы на салфетки. Когда масло стечет, наггетсы кладем на тарелку.

Шаг 17. Дополняем блюдо кетчупом или другим соусом.

Шаг 18. Украшаем листиками зелени. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Куриные наггетсы в духовке

Куриные наггетсы в духовке – блюдо, которое оценят все, кто соблюдают диету, правильно питаются и не едят жареную пищу. Приготовление закуски не доставит неудобств. Дополнительно приготовим домашний соус к угощению. Наггетсы придутся по душе и детям, и взрослым.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе куриное – 4 шт.

Яйца – 2 шт.

Хлопья овсяные “Экстра” мелкие – 0,5 ст.

Сухари для панировки – 0,5 ст.

Кунжутные семена – 1-2 ст.л.

Гранулированный чеснок – 1 ч.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по желанию.

Соус:

Томаты крупные – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соус томатный – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Лук репчатый – 1 шт.

Сушеный орегано – 0,5 ч.л.

Масло оливковое – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим соус. Сполоснув крупные помидоры, обдаем их кипятком, а затем ледяной водой. Удаляем кожицу. Разрезав пополам, вычищаем семена и рубим мякоть, как можно мельче. Очистив и промыв лук с чесноком, измельчаем кубиками. Прогреваем оливковое масло в толстостенном сотейнике. Кладем чеснок.

Шаг 2. Обжарив полминуты, забрасываем лук. Размешав, поджариваем до румяности. Спустя 7 минут добавляем томатный соус с помидорами. Томим 7 минут. Кладем сахарный песок и солим. Приправляем орегано. Тушим 10 минут. Отключаем нагрев и остужаем полчаса. Перемещаем в холод еще на полчаса.

Шаг 3. Включаем разогрев духовки, установив 220° С. Противень промазываем оливковым маслом или застилаем антипригарным пергаментом. Куриное филе нарезаем ломтиками, предварительно промыв и обтерев от влаги. Соблюдаем размерность заготовок, чтобы процесс готовки происходил равномерно.

Шаг 4. Взбалтываем яйца в пиале вилкой или, применив венчик. Отдельно соединяем овсяные хлопья, кунжут и сухари. Солим и приправляем гранулированным чесноком. Хорошо размешиваем, чтобы специи равномерно распределились.

Шаг 5. Опускаем куриное филе в яичную смесь. Щедро обмакиваем. Переложив в панировку, основательно обваливаем в сухих компонентах. Для лучшей сцепки, повторяем действия дважды.

Шаг 6. Заготовки укладываем в подготовленную форму. Убавляем температуру до 180° С. Помещаем противень в горячую духовку на четверть часа. В середине процесса кусочки допускается перевернуть.

Шаг 7. Закуску перекладываем на деревянную доску. По желанию украшаем петрушкой. Дополняем приготовленным соусом. Приятного аппетита!

Домашние куриные наггетсы с сыром

Домашние куриные наггетсы с сыром готовятся на сковороде менее чем за полчаса. Аппетитное блюдо гармонично вписывается в повседневное и праздничное меню. Процесс исполнения совершенно не обременит. Нехитрые манипуляции превратят простые продукты в восхитительную закуску.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 220 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука овсяная – 40 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 4 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Мука пшеничная – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. В высокую пиалу отправляем по 40 граммов двух видов муки. При желании используем только один вид. Солим и перчим. Размешиваем.

Шаг 3. К сухим компонентам натираем 2 некрупных зубчика чеснока и 50 граммов твердого сыра. Альтернативой свежему чесноку может быть гранулированный чеснок. Перемешиваем содержимое.

Шаг 4. Ополоснув филе, промакиваем салфетками. Режем ломтиками. Солим и перчим.

Шаг 5. Разбив яйцо, объединяем до однородности. Опускаем сдобренные куриные ломтики и размешиваем, чтобы кусочки покрылись яичной смесью.

Шаг 6. Панируем курицу в сырно-мучной смеси, основательно обваливая. Чтобы панировка равномерно распределилась, снова опускаем в яйцо и повторно панируем.

Шаг 7. Хорошо прогреваем сковороду с растительным маслом при сильной температуре. Распределяем заготовки по раскаленной поверхности, сохраняя небольшое расстояние между кусочками. Убавляем нагрев до умеренного пламени. Обжариваем 5 минут, переворачиваем и повторяем манипуляцию.

Шаг 8. Приготовленные наггетсы кладем на общую тарелку. Дополняем соусами или овощами. Приятного аппетита!

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях готовятся максимально легко. Аппетитная хрустящая панировка делает блюдо очень вкусным. Мясная закуска станет любимым угощением и для детей, и для взрослых. Блюдо подойдет для любого случая – будь то будний день или праздничное событие.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 25 шт.

Ингредиенты:

Филе куриное – 700 гр.

Яйца – 2 шт.

Хлопья кукурузные без сахара – 150 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло растительное – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты в необходимом количестве.

Шаг 2. Ополоснув и промокнув куриное филе от влаги бумажными полотенцами, разрезаем птицу на удобные сегменты.

Шаг 3. 50 граммов муки распределяем по плоской тарелке. Солим и перчим. Размешав, кладем курицу, панируем и отряхиваем от излишков панировки.

Шаг 4. В пиале взбалтываем яйцо и 50 миллилитров молока. Солим и размешиваем. Погружаем запанированную курицу.

Шаг 5. Кукурузные хлопья немного разминаем скалкой. Высыпаем на тарелку. Искупав курицу в яичной смеси, перекладываем в крошку из кукурузных хлопьев. Панируем, чтобы не было пустой поверхности.

Шаг 6. На огне размещаем сотейник с растительным маслом. Раскаливаем и аккуратно погружаем наггетсы в кипящее масло. Обжариваем 3 минуты, не забывая ворочать кусочки для равномерной прожарки.

Шаг 7. Подготавливаем емкость, выстеленную бумажными полотенцами или салфетками. Перекладываем готовые кусочки. Когда жир стечет, перекладываем закуску на блюдо. Дополняем кетчупом или другим соусом.

Шаг 8. Блюдо с хрустящей корочкой презентуем близким.

Шаг 9. При желании украшаем зеленью или дополняем овощной нарезкой. Приятного аппетита!

Домашние наггетсы в чипсах

Домашние наггетсы в чипсах – удивительная закуска, оторваться от которой просто невозможно. Приготовление наггетсов не доставит проблем. Процесс достаточно прост и занимает минимум времени. Мясо остается сочным внутри и безумно хрустящим снаружи. Дети всегда остаются в восторге.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Яйца – 1 шт.

Чипсы соленые – 150 гр.

Молоко – 1 ст.л.

Масло растительное – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Понадобятся следующие продукты. Чипсы берем натуральные без дополнительных ароматизаторов.

Шаг 2. С филе удаляем пленки и имеющийся жир. Промываем под краном и обсушиваем. Режем, как показано на фото. Посыпаем солью и молотым перцем.

Шаг 3. На плоскую тарелку насыпаем 3 столовые ложки муки. Распределив ингредиент по поверхности, выкладываем курицу. Запанировав, стряхиваем излишки муки.

Шаг 4. 1 яйцо разбалтываем с ложкой молока, используя вилку или ручной венчик. Чуть-чуть солим. Размешав, погружаем заготовки. Пару раз перевернув, переходим к следующему шагу.

Шаг 5. Чипсы кладем в измельчитель и импульсами проворачиваем, чтобы получились мелкие кусочки. Можно использовать ступку или скалку и измельчить чипсы вручную.

Шаг 6. Крошку пересыпаем на тарелку и кладем курицу. Переворачиваем несколько раз, чтобы чипсы равномерно прилипли к яичной смеси. Повторяем действия со всеми кусочками.

Шаг 7. В сотейник выливаем растительное масло и помещаем его на огонь. Выбираем узкую посудину, чтобы не было перерасхода масла. Хорошо прогрев масло, опускаем заготовки и жарим не больше 3-х минут, не забывая переворачивать наггетсы для равномерной прожарки.

Шаг 8. При помощи шумовки осторожно достаем готовые наггетсы. Кладем на салфетки или бумажные полотенца. Когда излишки масла впитаются, сервируем блюдо.

Шаг 9. Презентуем угощение, пока наггетсы не остыли, а панировка не потеряла свою хрусткость. Дополняем томатным соусом.

Шаг 10. Наслаждаемся закуской. Приятного аппетита!

Рыбные наггетсы в домашних условиях

Рыбные наггетсы в домашних условиях получаются максимально вкусными и сытными. В отличие от других рыбных блюд, наггетсы всегда пользуются большой популярностью среди детей. Домашний фастфуд разлетается моментально. Закуска подходит как для детских праздников, так и быстрых перекусов.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе рыбы – 500 гр.

Яйца – 4 шт.

Сухари панировочные – 200 гр.

Масло растительное – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности раскладываем продукты для рыбной закуски.

Шаг 2. Берем свежее филе или заранее размораживаем замороженный продукт. Ополаскиваем под краном, вытираем влагу салфетками.

Шаг 3. Делим филе на полоски. Посыпаем солью и перцем.

Шаг 4. Подготавливаем 3 небольших емкости. В одну насыпаем панировочные сухари, во вторую – муку. В третьей – взбалтываем яйца.

Шаг 5. Рыбные кусочки переворачиваем в муке, панируя со всех сторон. Излишки стряхиваем.

Шаг 6. Опускаем в яичную субстанцию.

Шаг 7. Перекладываем в сухари и хорошо обваливаем. Для плотной корочки повторяем все манипуляции дважды.

Шаг 8. Растительное масло наливаем в огнеупорную посуду и размещаем на среднем пламени. Хорошо прокалив масло, кладем несколько заготовок, чтобы они равномерно обжаривались. Переворачиваем и жарим до золотистого оттенка.

Шаг 9. На плоскую тарелку кладем несколько слоев салфеток. Перекладываем готовые наггетсы, чтобы избавиться от избытка масла.

Шаг 10. Сервируем рыбные наггетсы.

Шаг 11. Дополняем закуску свежими овощами и подаем любимый соус. Приятного аппетита!

Наггетсы из куриного фарша

Наггетсы из куриного фарша обладают нежнейшей текстурой. Необыкновенно вкусные наггетсы исчезают как горячие пирожки. Если предстоит застолье в шумной компании, это угощение идеальный вариант. Благодаря фаршу, наггетсы не теряют свою нежность даже после остывания.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Белок яичный – 1 шт.

Желток яичный – 1 шт.

Сухари панировочные – 40 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – 3 гр.

Смесь перцев – 1 гр.

Лук-порей – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв и обсушив куриное филе, нарезаем его полосками.

Шаг 2. В электромясорубке устанавливаем мелкую сетку и перекручиваем филе.

Шаг 3. Измельчаем лук-порей и натираем на терке сыр. Пересыпаем к фаршу.

Шаг 4. Приправляем солью и перцем.

Шаг 5. Поливаем соком лимона.

Шаг 6. Вводим яичный желток. Тщательно вымешиваем массу до однородной консистенции.

Шаг 7. Разделочную доску застилаем пергаментом или используем пищевую пленку. Формируем пласт высотой 1 сантиметр. Длину будущих наггетсов определяем самостоятельно. Помещаем в морозильную камеру на полчаса.

Шаг 8. Подмороженную заготовку делим на наггетсы одинакового размера.

Шаг 9. Взбалтываем белок.

Шаг 10. В тарелку насыпаем сухари для панировки.

Шаг 11. Обваливаем заготовки в белке.

Шаг 12. Панируем в сухарях, переворачивая несколько раз, чтобы панировка взялась ровным слоем.

Шаг 13. Прогреваем растительное масло в сковороде. Опускаем наггетсы в горячее масло и обжариваем 4 минуты. Переворачиваем и жарим еще 3 минуты.

Шаг 14. Промокнув лишнее масло салфетками, приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Наггетсы из индейки в домашних условиях

Наггетсы из индейки в домашних условиях – закуска, которая готовится очень быстро. Если вы любите покупной фастфуд, то домашние наггетсы полюбите еще больше. Изумительное угощение съедается моментально. Наггетсы дополняют различными соусами – кисло-сладким, сырным, кетчупом или майонезом.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе индейки – 300 гр.

Яйца – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Сыр твердый – 30 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка – 1 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты.

Шаг 2. Ополаскиваем филе индейки и обтираем влагу, применив салфетки. Разрезаем сегментами удобной величины. Солим и перчим.

Шаг 3. На тарелку насыпаем 3 столовые ложки сухарей. Дополняем паприкой и мелко натертым сыром. Размешиваем.

Шаг 4. Отдельно взбиваем яйцо, используя венчик или вилку. В третью тарелку кладем 2 столовые ложки муки. Мука может быть пшеничной, рисовой или кукурузной.

Шаг 5. Прогреваем 50 миллилитров растительного масла в толстостенной сковороде, установив ее на сильном пламени. Птицу панируем в муке. Переворачиваем кусочки, чтобы мука взялась ровным слоем. Лишнюю муку отряхиваем.

Шаг 6. Окунаем филе в яичную субстанцию.

Шаг 7. Отряхнув от излишков яичной субстанции, перекладываем в смесь из сухарей и сыра. Переворачиваем кусочки, чтобы панировка прилипла ровным слоем.

Шаг 8. Опускаем наггетсы в кипящее масло, слегка убавляем нагрев. Жарим до золотистости, после чего переворачиваем и доготавливаем. Корочка должна быть равномерно прожарена.

Шаг 9. Румяные наггетсы кладем на бумажные полотенца или салфетки. Лишнее масло впитается.

Шаг 10. Большую тарелку заполняем хрустящими наггетсами. Делаем нарезку из свежих овощей. Иногда к наггетсам подают картошку фри или пюре по желанию. Дополняем соусами и наслаждаемся, пока наггетсы горячие. Приятного аппетита!

Домашние наггетсы из свинины

Домашние наггетсы из свинины займут полчаса вашего времени на свое исполнение. Блюдо готовят для ежедневного употребления или для особого события. Сытная закуска остается аппетитной даже после остывания. С зеленью и овощами наггетсы исчезают быстрее, чем готовятся. Поэтому следует готовить двойную, а то и тройную порцию, чтобы каждый смог отведать изумительное угощение.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 250 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сухари панировочные – 70 гр.

Масло растительное – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Свинину зачищаем от пленок и ополаскиваем. Применив салфетки, насухо промакиваем.

Шаг 2. Нарезаем мясо сначала вдоль, затем каждый стейк полосками. Соблюдаем размерность, чтобы блюдо выглядело привлекательно и аппетитно.

Шаг 3. Переложив заготовки в емкость, разбиваем к ним яйцо. Приправляем специями и пряностями по усмотрению. Можно поступить наоборот – взболтать яйцо с приправами, а потом “искупать” нарезку.

Шаг 4. Перемешиваем продукты, чтобы каждый кусочек покрылся яичной смесью.

Шаг 5. Насыпаем сухари в отдельную посуду. Перекладываем мясо и поочередно панируем каждый кусочек свинины, ворочая из стороны в сторону, чтобы не оставалось пробелов.

Шаг 6. Разместив сковородку с толстым дном на конфорке, устанавливаем сильный нагрев и выливаем 70 миллилитров дезодорированного масла. Убавляем пламя до среднего. Распределяем по горячей поверхности наггетсы и поджариваем до хрустящей корочки.

Шаг 7. Переворачиваем кусочки время от времени, чтобы жарка происходила равномерно и корочка стала одного цвета.

Шаг 8. Сервируем угощение, присыпаем зеленью по желанию. Макаем мясо в соус и дегустируем. Приятного аппетита!