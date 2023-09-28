Диетолог назвала самый полезный для пожилых вид масла

Людям в возрасте от 60 лет нужно обязательно добавить в свой привычный рацион всего один продукт — конопляное масло. Об этом в разговоре с изданием «Москва 24» заявила диетолог Марият Мухина.

По мнению специалиста, польза такого масла объясняется высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые важны для нормальной работы нейронов мозга, синтеза гормонов и метаболизма. В масле есть хлорофилл, который за счет противоканцерогенных свойств препятствует образованию опухолей.

Конопляное масло также устраняет вредный холестерин в крови — у пожилых людей с ним часто возникают проблемы, оказывает слабительное действие и улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Диетолог посоветовала брать масло холодного отжима, так как оно богаче на микроэлементы. Продукт можно добавлять в блюда, причем как горячие, так и холодные, но жарить на нем запрещается.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала пожилым людям добавить в рацион больше сложных углеводов, так как именно эти продукты дадут им полноценный заряд энергии.