Райское наслаждение: три рецепта пляцков с кокосом на Пасху

Пасха – прекрасная возможность попробовать что-то новое и вкусное. А что может быть лучше ароматного, сладкого лакомства с кокосовым вкусом? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пляцок с кокосом– идеальные десерты, которые придадут тропическому настроению традиционные пасхальные блюда. Они гарантированно станут украшением вашего праздничного стола. Интересно Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Пляцок «Кокосовая Мечта» Время: 3 часа

Порций: 6 Ингредиенты:

светлый бисквит:

– 4 яйца;

– щепотка соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки муки;

шоколадный бисквит:

– 4 яйца;

– щепотка соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 столовая какао

крем:

– 300 миллилитров молока;

– 70 грамм сахара;

– 30 грамм шоколадного пудинга;

– 150 грамм сливочного масла;

– 100 грамм варенья;

кокосовая начинка:

– 160 миллилитров молока;

– 100 грамм сахара;

– 125 грамм кокосовой стружки;

– 60 грамм изюма;

– 150– 200 миллилитров кофе;

– 20 грамм желатина. Приготовление: Для светлого бисквита взбейте белки с солью и сахаром до получения густой пены. Добавьте желтки и муку, сбейте еще немного. Выпекайте 30– 35 минут при 180°C в форме 25×35 сантиметров. Шоколадный бисквит приготовьте так же, как светлый бисквит, но добавьте какао в смесь. Для крема сахар растопите в 150 миллилитров молока и доведите до кипения. Пудинг разведите в 150 миллилитров холодного молока и влейте в кипящую молочную смесь. Снова доведите до кипения и варите.– 4 минуты. Масло взбейте до рыхлой консистенции. Постепенно вмешивайте в него охлажденный пудинг, сбивая миксером. Чтобы приготовить кокосовую начинку, желатин растворите в 50 миллилитров холодного кипяченого молока и оставьте на 10 минут. Изюм замочите в теплом кофе на 20 минут. Доведите до кипения остальное молоко с добавлением сахара. Влейте в молоко кокосовую стружку, изюм и растворенный желатин, хорошо перемешайте. Составляем площадку. Шоколадный бисквит смажьте вареньем Разрежьте лепешки светлого и шоколадного бисквита вдоль на две части. Составьте уголок в следующем порядке: светлый бисквит, половина крема– шоколадный бисквит (с вареньем вверх), теплая кокосовая начинка, шоколадный бисквит (вареньем к кокосовой начинке), половина крема, светлый бисквит. Оставьте в холодильнике на 12 часов для застывания. Пляцок «Звездочка» с кокосом и ананасом Время: 2,5 часа

Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 5 яиц;

– 160 грамм сахара;

– 15 грамм ванильного сахара;

– 190 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– пол стакана мака (сухого);

для кокосового крема:

– 900 миллилитров молока;

– 250 грамм сахара;

– 1 упаковка ванильного пудинга;

– 80 грамм муки;

– 1 столовая ложка со сливкой крахмала;

– 2 желтка;

– 250 грамм масла;

– 100 грамм кокосовой стружки;

– 1 банка ананаса кольцами;

для сливочного крема:

– 350 миллилитров сливок (от 30%);

– 1 упаковка желе;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

дополнительно:

– 80 грамм кокосовой стружки;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 столовая ложка сахара. Приготовление: Для выпекания бисквита отделите белки от желтков. Взбивайте белки до получения крепкой пены, постепенно добавляя по 1– 2 столовые ложки сахара и ванильного сахара, сбивая хорошо после каждой добавки. Смешайте до состояния густой, блестящей массы. Уменьшите скорость сбивания до минимума и введите желтки по одному. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную массу., добавьте мак и осторожно вмешайте лопаткой. Форму размером 25х35 сантиметра застелить пергаментом, вылейте тесто и выровняйте. Выпекайте бисквит в духовке, разогретой до 180°C, в течение 35 – 40 минут. После выпечки дайте остыть. Для крема перемолите кокосовую стружку в блендере. В одну часть молока (400 миллилитров) добавьте пудинг, мука, крахмал и желтки, хорошо взбейте. В другой части молока растопите сахар, доведите до кипения и влейте взбитую массу. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, введите измельченную кокосовую стружку и тщательно перемешайте. Накройте крем пищевой пленкой да, чтобы она касалась поверхности, и охладите до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте до рыхлой массы, постепенно вмешивайте кокосовый крем до получения однородной массы. Формируем уголок. Извлеките бисквит из формы, снимите пергамент и аккуратно обрежьте верхний тонкий слой. Разделите бисквит на два равных лепешка. Ананасы отцедите от сиропа и нарежьте на меньшие кусочки. К ананасовому сиропу добавьте воду в объем 300 миллилитров. Разложите нижний корж в форму, пропитайте его половиной сиропа. На бисквит равномерно распределите половину кокосового крема, выложите кусочки ананаса, покройте оставшимся кремом. Сверху накройте вторым коржом, нажмите слегка и пропитайте остальным сиропом. На сковороде растопите 1 столовую ложку масла с сахаром до растворения, добавьте кокосовую стружку и обжарьте до золотистого цвета. Пересыпьте стружку в керамическую посуду и оставьте охлаждаться. Что приготовить крем растворите желе в 200 миллилитрах горячей воды и оставьте охлаждаться. Взбейте хорошо охлажденные сливки с сахарной пудрой до кремовой массы. Добавляйте желе, какое еще редкое, но начинает густеть, постепенно к сливкам, не переставая сбивать. Равномерно распределите готовый крем на лепешку, посыпьте охлажденной кокосовой стружкой. Храните в холодильнике 6 – 8 часов. Пляцок «Баунти» Время: 3 часа

Порций: 6 Ингредиенты:

черный корж:

– 5 яиц;

– 100 грамм сахара;

– 5 грамм порошка к печенью;

– 20 грамм крахмала;

– 30 грамм какао;

– ванильный порошок;

кокосовый корж;

– 6– 8 яичных белков;

– 300 грамм сахара;

– 200– 300 грамм кокосовой стружки;

крем:

– 6– 8 яичных желтков;

– 200 грамм сахара;

– 600 грамм молока;

– 2 пачки по 40 грамм пудинг или 80 грамм кукурузного крахмала;

– 400 грамм сливочного масла. Приготовление: Сначала черный корж. Взбейте белки с сахаром до образования стойких пиков. Поочередно вводите желтки. Смешайте другие ингредиенты, а затем аккуратно введите их в белковую массу, используя лопатку. Выпекайте при 180°С, к готовности. Готовим кокосовый корж. Взбейте белки с сахаром до формирования жестких пиков. Добавьте кокосовую стружку и аккуратненько перемешайте лопаткой. Выпекайте при температуре 180°С до готовности. Наконец-то крем. Взбейте желтки с сахаром до однородности. В молоко введите крахмал или пудинг и перемешайте до его растворения. Влейте смесь в желтки, поставьте на огонь и постоянно перемешивайте. Варите до загустения. После полного остывания взбейте с маслом. Собираем торт. На черный корж нанесите слой крема, положите кокосовый корж, снова покройте кремом и накройте вторым черным коржом. Сверху облейте глазурью из шоколада.