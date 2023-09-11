Запеканка из макарон в духовке – простое и бюджетное блюдо для будничного обеденного меню. Готовить ее можно, как из сырых, так и вареных макарон. Помимо основного ингредиента запеканку можно дополнять фаршем, сосисками, грибами, овощами и, конечно же, сыром. Готовится блюдо без каких-либо сложных манипуляций: просто все продукты смешиваются в определенном порядке в жаропрочной форме и запекаются.

Запеканка из макарон с сыром и фаршем в духовке

Запеканка из макарон с сыром и фаршем в духовке – оригинальное блюдо, в котором самые обычные продукты предстают в новом свете. Также запеканка немного может напоминать макароны по-флотски, но в целом будет менее жирной.

Ингредиенты –+5 порц.

Макароны ½ кг

Фарш ½ кг

Соль морская 1 ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Томатная паста 1 ст.л.

Томаты в соку 300 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 70 гр.

Чеснок 2 зуб.

Базилик свежий 2 ветки

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Сыр Моцарелла 2 шт.

Шаги 35 мин.

Запеканка из макарон в духовке готовится быстро и просто. Предварительно включите духовку и установите температуру на 190 градусов. Макароны высыпьте в кипящую воду и варите их меньше на 4 минуты, чем указано в инструкции на упаковке. Обе головки репчатого лука очистите и мелко нарежьте. С зубчиков чеснока также снимите шелуху и нарежьте их тонкими пластинками. Просушите на огне сковороду, влейте на разогретую поверхность растительное масло. Сначала обжарьте репчатый лук и чеснок до мягкости, посолите и приправьте зажарку. Добавьте томатную пасту и консервированные помидоры, перемешайте. Затем добавьте к овощам фарш и продолжайте готовить все вместе еще 10 минут. Фарш в итоге должен быть полуготовым. Макароны откиньте на дуршлаг, пусть с них стечет жидкость. Выложите макароны в сковороду, перемешайте. Затем всю обжаренную массу переложите в жаропрочную форму, распределите равномерным слоем. Поверх макарон и фарша распределите кусочки моцареллы. Твердый сыр натрите на мелкой терке и посыпьте стружкой заготовку. Форму поместите в духовку и запекайте в течение 15 минут. Запеканка из макарон в духовке готова! Готовую запеканку украсьте листиками базилика и подавайте в теплом виде на стол. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с яйцами в духовке

Запеканка из макарон с яйцами в духовке – универсальное блюдо, которое вполне можно приготовить и подать на завтрак, обед или ужин. Хоть макаронная запеканка является полностью самодостаточным блюдом, не лишними будут любые овощи и зелень, которые можно подобрать по своим предпочтениям.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Макароны – 250 гр.

Молоко – 100 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны лучше всего брать из твердых сортов пшеницы, они лучше держат форму и более полезны для организма. Вид макарон может быть любым: рожки, спирали, спагетти и другие.

Шаг 2. В кастрюле закипятите воду, немного подсолите ее. Затем высыпьте в кипящую воду макароны. Варите их до готовности в течение 10 минут, затем промойте холодной водой. Чтобы вареные макароны не склеились, можно сбрызнуть их растительным маслом.

Шаг 3. Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Разбейте их в миску и взбейте ручным венчиком. Затем в однородную массу влейте молоко и высыпьте сахар, еще раз хорошо все перемешайте.

Шаг 4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. В жаропрочную форму выложите макароны и залейте их яично-молочной смесью.

Шаг 5. Запекайте блюдо в духовке при 175-180 градусах в течение 10-15 минут. Яйца должны полностью пропечься.

Шаг 6. Запеканку разделите на порции и подавайте на стол в теплом виде. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с курицей

Запеканка из макарон с курицей – это оптимальное решение для обеда или ужина на всю семью. Этот рецепт непременно выручит вас ни один раз в условиях недостатка времени, ведь всю основную работу сделает духовка. Для запеканки можно брать любые части куриной тушки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Макароны – 250 гр.

Вода – 250 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Филе куриное – 300 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Помидоры – 150 гр.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Сметана – 150 гр.

Приправа для курицы – 1 ст.л.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые понадобятся для запеканки, указаны в списке ингредиентов. Куриное филе, если оно было заморожено, полностью разморозьте, помойте помидоры.

Шаг 2. Нарежьте его средними по величине кусочками, сложите нарезку в миску, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 3. Подходящую жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Выложите в нее сухие макароны.

Шаг 4. Нарезанное куриное филе разложите поверх слоя макарон.

Шаг 5. Помидоры нарежьте небольшими кубиками и распределите равномерным слоем по мясу.

Шаг 6. В отдельной миске разведите сметану с водой. Полученную смесь посолите по вкусу.

Шаг 7. Кусочек твердого сыра натрите на крупной терке.

Шаг 8. Заготовку полейте сметанной заливкой и посыпьте тертым сыром.

Шаг 9. Укройте форму фольгой и запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 30-35 минут.

Шаг 10. После этого уберите фольгу и верните форму в духовку еще на 15 минут, чтобы сырная корочка слегка зарумянилась. Перед подачей украсьте запеканку рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Макаронная запеканка с колбасой

Макаронная запеканка с колбасой – оригинальное блюдо из самых простых продуктов, которые найдутся на любой кухне. Мы расскажем, как приготовить вкусную запеканку так, чтобы макароны не превратились в мучное месиво, но при этом запеканка хорошо держала форму.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Макароны – 350 гр.

Вода – 800 мл.

Молоко – 350 мл. для соуса + 100 мл. для заливки

Перец черный молотый – по вкусу.

Колбаса копченая – 150 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Масло сливочное – 60 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр твердых сортов – 120 гр.

Мука пшеничная – 40 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомьтесь со списком и отмерьте все необходимые продукты. Пшеничную муку просейте через мелкое сито. Включите духовку, чтобы она успела прогреться до 180 градусов.

Шаг 2. В кастрюлю влейте примерно 800 миллилитров воды, немного посолите ее. В кипящую воду выложите макароны и варите их при небольшом кипении в течение 5-7 минут. После этого воду слейте, а макароны остудите.

Шаг 3. На небольшой сковороде растопите сливочное масло. Далее всыпьте пшеничную муку и жарьте ее в течение 10-15 минут, постоянно помешивая ложкой.

Шаг 4. Уберите сковороду с огня. Влейте 100 миллилитров молока, перемешайте, чтобы не осталось комков.

Шаг 5. Затем добавьте еще 250 миллилитров молока, перемешайте массу и верните сковороду на огонь. Варите соус на умеренном огне, пока он не загустеет.

Шаг 6. Натрите твердый сыр на терке. Сковороду с соусом уберите с плиты и добавьте сырную стружку, перемешайте. Соус для запеканки готов.

Шаг 7. В отдельной миске взболтайте два куриных яйца со 100 миллилитрами молока, смесь поперчите и посолите по вкусу.

Шаг 8. Нарежьте кубиками или соломкой колбасу. Смешайте в миске вареные макароны с колбасой.

Шаг 9. Добавьте сырный соус, перемешайте.

Шаг 10. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите в нее смесь макарон и колбасы, разровняйте массу ложкой.

Шаг 11. Залейте заготовку яичной заливкой и отправьте в духовку. Запекайте блюдо в течение 25 минут.

Шаг 12. Перед тем как подать макаронную запеканку с колбасой на стол, посыпьте ее рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с макаронами в духовке

Творожная запеканка с макаронами в духовке – не самое обычное блюдо, но тем не менее находит много поклонников. Хорошо она еще и тем, что запеканку можно приготовить с вечера и подавать ее на завтрак в охлажденном виде со сметаной, например.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Рожки – 500 гр.

Творог – 250 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Ванилин – 1 щепотка.

Для сметанного слоя:

Сахар – 3 ст.л.

Сметана жирная – 7 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны отварите по инструкции, указанной на упаковке. Вареные макароны откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода и изделие остыло до комнатной температуры.

Шаг 2. В отдельной миске смешайте творог, куриные яйца, ванилин, соль и сахар. Взбейте продукты до однородного состояния.

Шаг 3. Творожную массу выложите к макаронам, и все хорошо перемешайте.

Шаг 4. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом по всей площади.

Шаг 5. Затем выложите в форму творожно-макаронную смесь, разровняйте ее ложкой. Оставшееся сливочное масло разрежьте на мелкие кусочки и разложите поверх заготовки.

Шаг 6. Полейте заготовку сметаной.

Шаг 7. Сметану разровняйте ложкой и посыпьте сахаром. Форму поместите в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.

Шаг 8. Творожная запеканка с макаронами готова, аромат у нее просто волшебный. Подавайте блюдо со сметаной или любыми сладкими добавками. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с сыром и помидорами

Запеканка из макарон с сыром и помидорами – вкусное основное блюдо для легкого ужина или интересный гарнир к мясу на обед. Сочетание продуктов очень гармоничное, они все дополняют друг друга и создают великолепный вкус. И, как аппетитно тянется расплавленный сыр, пока запеканка еще теплая.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыр чеддер – 180 гр.

Сыр грюйер – 50 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы

Мякиш пшеничного хлеба – 50 гр.

Помидоры – 3 шт.

Пенне/ригатони – 280 гр.

Молоко – 700 мл.

Мука пшеничная – 50 гр.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Каждый вид твердого сыра натрите на мелкой терке по отдельности. Хлебный мякиш подсушите на сковороде без масла и измельчите в блендере до крошки. Крошку смешайте с 25 граммами чеддера и 15 граммами пармезана. Оставшийся сыр смешайте. Помидоры помойте и нарежьте кружками.

Шаг 2. Пасту сварите по инструкции, указанной на упаковке, и откиньте на дуршлаг. Для соуса подогрейте в кастрюле или сковороде молоко.

Шаг 3. В другой сковородке с высокими бортами растопите сливочное масло. Добавьте к топленому маслу пшеничную муку, перемешайте и обжарьте в течение минуты помешивая. Затем уберите емкость с огня и в три подхода влейте 550 миллилитров теплого молока, каждый раз хорошо вымешивайте массу. Если остались комки, то протрите соус через сито.

Шаг 4. Сковороду с соусом верните на огонь, нагревайте, пока соус не загустеет. Уберите емкость с огня и добавьте в соус горчицу, 5 столовых ложек молока и смесь сыров. Соус должен иметь жидкую консистенцию, посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 5. Смешайте соус и пасту. Если консистенция будет очень густой, то разбавьте ее горячим молоком.

Шаг 6. Форму для запекания промажьте сливочным маслом, посыпьте ее смесью крошек и сыра, выложите ранее подготовленную массу. Сверху на пасту положите кружки помидоров. Запекайте блюдо в духовке при 190 градусах 12-15 минут. Затем включите гриль и запекайте еще 3-5 минут.

Шаг 7. Перед подачей немного остудите запеканку. Приятного аппетита!

Нежная запеканка из макарон как в детском саду

Нежная запеканка из макарон как в детском саду, напомнит вам о приятных моментах давно минувших дней. Кушают ее и взрослые, и дети с большим удовольствием. Макароны для блюда подойдут любые, а если возьмете, что-то типа лапши или спагетти, то получится более сочно.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны сухие – 250 гр.

Молоко – 350 мл.

Сахар – 50 гр.

Масло сливочное – 15 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль поваренная – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны высыпьте в подсоленную кипящую воду, варите до готовности, откиньте на дуршлаг. Затем добавьте к макаронам большую часть сливочного масла, перемешайте, пока они горячие, чтобы масло растаяло.

Шаг 2. В миску разбейте куриное яйцо, всыпьте сахар и соль, взбейте продукты вилочкой.

Шаг 3. В яичную массу влейте молоко и смешайте все до однородности.

Шаг 4. Далее яично-молочную смесь перелейте в емкость к вареным макаронам.

Шаг 5. Форму для запекания смажьте остатками сливочного масла. Выложите в нее макароны с яичной заливкой.

Шаг 6. Поместите форму в духовку, разогретую до 220 градусов на 10-20 минут.

Шаг 7. Запеканку из макарон остудите до теплого состояния, разделите на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Сладкая запеканка из макарон в духовке

Сладкая запеканка из макарон в духовке – блюдо, которое лучше всего вписывается в детское меню. Но иногда такую запеканку можно приготовить для всей семьи в качестве десерта и подать с чаем или молоком. Раньше, кстати, этот рецепт был проще, без шоколада.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Макароны-бантики – 250 гр.

Шоколад – 100 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар демерара/сахар-песок – 200 гр.

Молоко – 300 мл.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мы для рецепта выбрали макароны-бантики, но подойдут и любые другие короткие виды макарон, кроме вермишели. Также подготовьте все остальные продукты из списка.

Шаг 2. Макароны сварите по инструкции, указанной на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг. Удобно использовать для запекания силиконовую форму, выложите в нее горячие вареные макароны и добавьте к ним сливочное масло, перемешайте. Несколько макарон отложите для украшения. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Шаг 3. В отдельной миске взбейте венчиком куриные яйца с ванильным и тростниковым сахаром демерара. Также для рецепта подойдет и обычный белый сахар. Когда во взбитой массе сахар полностью растворится, влейте теплое молоко, еще раз хорошо перемешайте массу.

Шаг 4. Макароны в форме залейте полученной яично-молочной смесью и отправьте в духовку. Запекайте запеканку в течение 35-40 минут.

Шаг 5. Чтобы проверить готова ли она, потрясите форму, масса не должна колыхаться. Немного остудите запеканку.

Шаг 6. Теперь можно переходить к украшению блюда. Уложите на поверхность запеканки вареные макароны и дольки шоколада. Поместите форму с запеканкой снова в духовку на 5-7 минут, чтобы шоколад растопился.

Шаг 7. Готовую сладкую макаронную запеканку слегка остудите и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Макаронная запеканка с овощами

Макаронная запеканка с овощами – интересное на вид и по вкусу блюдо. Чтобы макароны и овощи держали форму, их заливают яичной заливкой. На самом деле все очень просто: сварите макароны, подберите овощи по вкусу и отправьте форму в хорошо разогретую духовку.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Макароны – 250 гр.

Молоко – 500 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 40 гр. + для смазывания формы.

Ассорти из мороженных овощей – 400 гр.

Мука пшеничная – 40 гр.

Тмин – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тмин разотрите в ступке или измельчите другим удобным способом.

Шаг 2. Твердый сыр натрите на терке со средними или крупными отверстиями.

Шаг 3. Макароны выложите в кипящую воду и варите их после повторного закипания меньше на 3-4 минуты, чем указано в инструкции. Откиньте макароны на дуршлаг, но воду не выливайте. Макароны сбрызните оливковым маслом, чтобы они не слиплись.

Шаг 4. Воду, которая осталась после варки макарон, снова закипятите. Выложите в нее замороженные овощи и проварите их в течение 2-3 минут. Откиньте их на дуршлаг.

Шаг 5. На сковороде растопите 40 грамм сливочного масла, далее высыпьте муку, обжарьте ее на масле до золотистого цвета. постепенно тонкой струйкой введите в муку молоко, перемешайте и томите соус примерно 5 минут до загустения.

Шаг 6. В сливочный соус добавьте тертый сыр, соль, молотый перец и тмин. Если в соусе остались комки, то протрите его через ситечко. Смешайте вареные макароны, овощи и соус.

Шаг 7. Включите духовку, прогрейте ее до 200 градусов. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите в нее макароны и овощи. Готовьте запеканку примерно 20-30 минут до образования сверху золотистой корочки.

Шаг 8. Макаронную запеканку с овощами подавайте в теплом виде на завтрак, обед или ужин. Приятного аппетита!

Запеканка с макаронами и грибами

Запеканка с макаронами и грибами – очень вкусное сочетание. Макароны можно сварить прямо перед запеканием или использовать вчерашние, вкус запеканки от этого не станет хуже. Грибы выбирайте по своему вкусу, мы предлагаем использовать шампиньоны, например.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Макароны – 1,5 ст.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Грибы шампиньоны/вешенки – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Сметана – 1 ст.

Сырок плавленый – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания формы.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Макароны сварите в подсоленной воде, для этого используйте инструкцию, которая указана на упаковке. Вареные макароны откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Шаг 2. Форму для запекания застелите пищевой фольгой и смажьте ее растительным маслом.

Шаг 3. Когда с макарон стечет вода, выложите их в промасленную форму.

Шаг 4. С репчатого лука снимите шелуху и нарежьте его тонкими полукольцами.

Шаг 5. Грибы помойте и нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 6. На сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, выложите лук, обжарьте его до золотистого цвета.

Шаг 7. После этого добавьте еще столовую ложку масла и нарезанные грибы. Продолжайте жарить все вместе несколько минут, посолите и приправьте молотым перцем.

Шаг 8. К зажарке из лука и грибов добавьте ¾ стакана сметаны, перемешайте, томите пока соус слегка не загустеет.

Шаг 9. Плавленый сырок нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 10. Лук и грибы в сливочном соусе выложите поверх макарон, разровняйте слой.

Шаг 11. Поверх зажарки разложите кубики плавленого сырка.

Шаг 12. В отдельной мисочке взбейте венчиком или вилкой яйца с оставшейся сметаной. Полученной смесью залейте заготовку.

Шаг 13. Поместите форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Запеканку с макаронами и грибами подавайте на обед или ужин в теплом виде. Можно украсить блюдо листиками свежей петрушки или укропа. Приятного аппетита!