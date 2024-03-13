Раньше так рыбу готовили почти в каждой семье. Вкусно: как горячем, так и в холодном виде

Запеченная рыба была популярна еще в средние века. Готовили рыбные блюда в основном около побережья рек, озер, морей. Так как рыбный промысел процветал, то сделать кулинарный шедевр было не сложно.

Однако, многие виды рыбы, например, сельдь, считались едой для нищих.

Дело в том, что рыба плохо пахла спустя несколько часов после вылавливания. Это делало невозможным ее употребление верхами общества.

Маринад для рыбы спасал ситуацию. Позднее были открыты более дорогие и элитные виды рыбы. Тогда повара царских и королевских семей начали обращать внимание на рыбные блюда.

Расскажем, как приготовить запеченную рыбу дома.

Ингредиенты для запеченной рыбы:

филе белой рыбы — 500 г;

соль — щепотка;

черный перец — щепотка;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

томатная паста — 4 ст.л.;

лавровый лист — шт.;

перец душистый — 6 шт.;

помидор — шт.;

сахар — ст.л.;

сок лимона — ст.л.;

вода — 150 мл;

сливочное масло — 70 г.

Приготовление запеченной рыбы:

Очищенное и размороженное филе рыбы нарезаем на крупные кусочки, солим и перчим, втираем специи в волокна.

Нарезаем перьями лук, в сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости.

Нарезаем на тонкие брусочки очищенную морковь и выкладываем к луку. Обжариваем морковь и лук 3-4 минуты, а затем добавляем томатную пасту, лавровый лист и душистый перец.

Перемешиваем компоненты и жарим 2-3 минуты. Нарезаем маленькими кубиками помидор и кладем к луку и моркови, высыпаем сахар и щепотку соли.

Перемешиваем ингредиенты, вливаем сок лимона и воду. Добавляем к смеси сливочное масло и тушим овощи 10 минут на медленном огне.

Выкладываем ½ часть тушеных овощей в форму для запекания.

На слой овощей кладем рыбу. На рыбный слой остатки тушеных овощей.

Накрываем форму фольгой, запекаем при 180 градусах полчаса.

Шинкуем мелко укроп и после приготовления посыпаем им блюдо.

Получается ароматная и сочная запеченная белая рыба.