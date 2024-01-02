Разрыхлитель и сода – не одно и то же: что лучше использовать для выпечки

В мире выпечки понятия «рыхлитель» и «сода» часто используются в качестве синонимов, но на самом деле эти два вещества отличаются друг от друга. Для того чтобы использовать их должным образом, следует точно знать в чем именно заключается разница.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Это заблуждение, что разрыхлитель и пищевая сода являются заменителями. Если в рецепте указана сода или наоборот разрыхлитель, то их нельзя заменять друг другом.

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В чем разница между содой и порошком для выпечки

Что сода, что разрыхлитель используется для приготовления разнообразных блюд. Назначение соды и разрыхлителя одно и то же – делать структуру теста легкой, воздушной, поднимать тесто во время выпечки.

Чудодейственный порошок / Фото unsplash

Химический состав. Порошок для выпечки содержит крем тартар или другие подобные составляющие, тогда как сода – чистый бикарбонат натрия.

Реакция с кислотой. Сода реагирует только с кислотными ингредиентами (например, уксусом), тогда как порошок для выпечки имеет постоянный уровень кислотности.

Вкус. Порошок для выпечки может быть использован в широком спектре рецептов, в то время как сода может дать привкус.

Что лучше использовать для выпечки

Все зависит от готовящегося десерта или выпечки. Если среди составляющих теста нет кислоты, а температура при которой оно будет выпекаться умеренная, нужно использовать разрыхлитель. Таким образом, сдоба не будет иметь посторонних вкусов.

В случае с содой обычно остается определенный привкус, а разрыхлитель его не дает. Однако важно соблюдать конкретные указания в рецепте, поскольку некоторые рецепты могут потребовать одного или другого средства в зависимости от их уникальных свойств.

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