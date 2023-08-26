Рецепт: А-ля рататуй — С ветчиной и моцареллой

Ингредиенты:
сметана — 2 ст.лолжки;
соль — по вкусу;
специи — по желанию;
баклажан — 1 шт.;
томаты — 2 шт.;
моцарелла для пиццы — 100 грамм;
вечтина — 100 грамм;
лук ялтинский красный — 1 шт.
Способ приготовления: Предлагаю Вам приготовить летнее, яркое, вкусное, сочное блюдо, что то по мотивам рататуя 🙂
Для начала нужно нарезать баклажан кольцами и присыпать солью, что бы горечь ушла,
помощник мой как всегда на месте, но его не радует это блюдо, ведь в нем очень много овощей и совсем нет рыбки :).
Тем временем нарезаем помидоры (у меня красный и желтый, для буйства красок),
лук, естественно, ялтинский,
ветчина
и сыр моцарелла. Все ингредиенты готовы,
теперь берем форму для запекания, у меня будет порционная подача, и выкладываем все по порядку- баклажан, помидор, лук, сыр, ветчина и так несколько рядов!
Посмотрите какая яркая и аппетитная гармошка получилась!
Затем в сметану я добавила соль, сухой чеснок и прованские травы, перемешала и смазала сверху свой рататуй, вот такая шапочка получилась,
сверху еще немного моцареллы и отправляю все эту красоту в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо получается очень сочное и вкусное,
можно кушать как в горячем, так и холодном виде. Рекомендую Вам приготовить это блюдо, ведь это очень быстро и просто в приготовлении, а результат, как будто бы покушали в ресторане 🙂
Приятного всем аппетита и готовьте всегда с любовью и щепоточкой перца.
Время приготовления: 27 мин. Примерная стоимость порции: 75 руб.