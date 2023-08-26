Рецепт: А-ля рататуй — С ветчиной и моцареллой

Ингредиенты:

сметана — 2 ст.лолжки;

соль — по вкусу;

специи — по желанию;

баклажан — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

моцарелла для пиццы — 100 грамм;

вечтина — 100 грамм;

лук ялтинский красный — 1 шт.

Способ приготовления: Предлагаю Вам приготовить летнее, яркое, вкусное, сочное блюдо, что то по мотивам рататуя 🙂

Для начала нужно нарезать баклажан кольцами и присыпать солью, что бы горечь ушла,

помощник мой как всегда на месте, но его не радует это блюдо, ведь в нем очень много овощей и совсем нет рыбки :).

Тем временем нарезаем помидоры (у меня красный и желтый, для буйства красок),

лук, естественно, ялтинский,

ветчина

и сыр моцарелла. Все ингредиенты готовы,

теперь берем форму для запекания, у меня будет порционная подача, и выкладываем все по порядку- баклажан, помидор, лук, сыр, ветчина и так несколько рядов!

Посмотрите какая яркая и аппетитная гармошка получилась!

Затем в сметану я добавила соль, сухой чеснок и прованские травы, перемешала и смазала сверху свой рататуй, вот такая шапочка получилась,

сверху еще немного моцареллы и отправляю все эту красоту в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо получается очень сочное и вкусное,

можно кушать как в горячем, так и холодном виде. Рекомендую Вам приготовить это блюдо, ведь это очень быстро и просто в приготовлении, а результат, как будто бы покушали в ресторане 🙂

Приятного всем аппетита и готовьте всегда с любовью и щепоточкой перца.

Время приготовления: 27 мин. Примерная стоимость порции: 75 руб.