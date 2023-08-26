Меренговый рулет – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Нежная меренга в сочетании с интересными начинками никого не оставит равнодушной. Для приготовления в домашних условиях, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический меренговый рулет в домашних условиях

Классический меренговый рулет в домашних условиях получается невероятно вкусным, нежным и привлекательным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Белок 190 гр.

Сахар-песок 240 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Крахмал кукурузный 25 гр.

Соль 1 щепотка

Лимонная кислота 1 щепотка

Для крема:

Сыр Маскарпоне 350 гр.

Сливки 180 мл. (33% жирности)

Сахарная пудра 30 гр.

Ванильный экстракт 1 ч.л.

Для начинки:

Пюре маракуйи 100 гр.

Сахар-песок 50 гр.

Крахмал кукурузный 1 ст.л.

Для украшения:

Белок 45 гр.

Сахар-песок 60 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Масло сливочное 125 гр.

Коньяк 1 ч.л.

Краситель пищевой 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

Меренговый рулет легко готовится в домашних условиях. Приготовим начинку. В пюре маракуйи добавляем сахар. Можно использовать любое другое, не слишком сладкое пюре. Сюда же добавляем кукурузный крахмал. Перемешиваем заготовку венчиком. Ставим массу на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Выливаем заготовку в кондитерский мешок и убираем в холодильник. Приготовим основу рулета – меренгу. В глубокую миску отправляем яичный белок, добавляем соль и лимонную кислоту. Взбиваем массу до появления пены. Постепенно высыпаем два вида сахара и продолжаем взбивать. Взбиваем до устойчивых пиков. Высыпаем в массу кукурузный крахмал. Вымешиваем лопаткой легкими движениями снизу вверх. Меренгу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 минут при температуре 150 градусов. Все продукты для крема выкладываем в миску: маскарпоне, сливки, сахарную пудру и кукурузный крахмал. Взбиваем до однородной и пышной массы. Обмазываем слой из остывшей меренги полученным кремом. С помощью кондитерского мешка распределяем по поверхности начинку. Начинаем сворачивать рулет. Обворачиваем заготовку пергаментом и убираем в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украшаем кремом. Для этого взбиваем белок с двумя видами сахара. Соединяем со сливочным маслом, коньяком и красителем. Классический меренговый рулет в домашних условиях готов. Подавайте к столу!

Меренговый рулет с малиной

Меренговый рулет с малиной отличается сочетанием нежных белковых слоев с сочной ягодной начинкой. Такой десерт никого не оставит равнодушным. Для его несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 200 гр.

Пудра сахарная – 250 гр.

Крахмал – 1 ст.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Малина – 150 гр.

Для крема:

Сливки 33% – 250 мл.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахарной пудрой до образования устойчивых пиков. Затем сюда отправляем лимонный сок и крахмал.

Шаг 2. Готовую массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 минут при температуре 160 градусов.

Шаг 3. После выпекания меренгу аккуратно переворачиваем на другой лист пергамента. Даем остыть.

Шаг 4. Для крема взбиваем жирные сливки с сахарной пудрой.

Шаг 5. Обмазываем меренгу пышным кремом. Раскладываем по поверхности малину.

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в рулет. Украшаем по своему усмотрению.

Шаг 7. Меренговый рулет с малиной готов. Угощайтесь!

Шоколадный меренговый рулет

Шоколадный меренговый рулет порадует вас не только своим интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для праздничного стола или особых вечеров с близкими людьми. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 200 гр.

Сахар – 200 гр.

Крахмал кукурузный – 15 гр.

Какао-порошок – 15 гр.

Соль – 1 щепотка.

Для крема:

Сливки 33% – 150 мл.

Пудра сахарная – по вкусу.

Сыр сливочный – 70 гр.

Для украшения:

Пудра сахарная – 1 ст.л.

Мята – по вкусу.

Ягоды свежие/замороженные – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Холодные яичные белки выливаем в глубокую миску. Добавляем сюда щепотку соли.

Шаг 2. Взбиваем белки в течение 1-2 минуты.

Шаг 3. Постепенно высыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Шаг 4. Взбиваем содержимое до устойчивых пиков.

Шаг 5. Просеиваем сюда крахмал и какао-порошок.

Шаг 6. Вымешиваем массу до полной однородности.

Шаг 7. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 160 градусов.

Шаг 9. Приготовим крем. Взбиваем пару минут жирные сливки.

Шаг 10. Соединяем сливки со сливочным сыром.

Шаг 11. Высыпаем сахарную пудру и перемешиваем.

Шаг 12. Остывшую шоколадную меренгу обмазываем кремом.

Шаг 13. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 14. Украшаем угощение сахарной пудрой, ягодами и свежей мятой.

Шаг 15. Шоколадный меренговый рулет готов. Скорее пробуйте!

Меренговый рулет с творожным сыром

Меренговый рулет с творожным сыром – это невероятно нежное и вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 6 шт.

Сахар – 300 гр.

Крахмал – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Сливки 33% – 350 мл.

Сыр творожный – 200 гр.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Джем ягодный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахаром до образования устойчивых пиков.

Шаг 2. Вмешиваем сюда лимонный сок и крахмал.

Шаг 3. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом.

Шаг 4. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов. Даем остыть.

Шаг 5. Приготовим крем. Для этого взбиваем жирные сливки, творожный сыр и сахарную пудру.

Шаг 6. Обмазываем остывшую меренгу кремом и дополняем джемом. Сворачиваем в плотный рулет.

Шаг 7. Меренговый рулет с творожным сыром готов. Украшайте и подавайте к столу!

Меренговый рулет с клубникой в духовке

Меренговый рулет с клубникой в духовке выходит удивительно вкусным, нежным и аппетитным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 5 шт.

Пудра сахарная – 110 гр.

Крахмал кукурузный – 3 ч.л.

Клубника – 200 гр.

Сыр маскарпоне – 80 гр.

Сливки 33% – 160 мл.

Для украшения:

Пудра сахарная – по вкусу.

Клубника – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Шаг 2. Взбиваем яичные белки до пышной массы. Дальше взбиваем с постепенным добавлением сахарной пудры до устойчивых пиков.

Шаг 3. Добавляем в массу кукурузный крахмал. Перемешиваем лопаткой.

Шаг 4. Тонким слоем выкладываем заготовку на противень с пергаментом.

Шаг 5. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 190 градусов. Затем даем остыть.

Шаг 6. Для начинки разминаем клубнику.

Шаг 7. Взбиваем сливки и после вымешиваем с маскарпоне и ягодной массой.

Шаг 8. Обмазываем меренгу кремом с клубникой.

Шаг 9. Сворачиваем заготовку в рулет, убираем его в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 10. Меренговый рулет с клубникой в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и кусочками клубники.

Как приготовить вишневый меренговый рулет

Как приготовить вишневый меренговый рулет, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте. Берите его на заметку, если хотите ярко разнообразить меню домашних десертов и по-настоящему впечатлить близких. Перед таким нежнейшим лакомством с сочной ягодной начинкой никто не сможет устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 160 гр. (4 шт.)

Сахар – 220 гр.

Уксус винный – 1 ч.л.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Для вишневого курда:

Вишня – 350 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйцо крупное – 3 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Холодные яичные белки взбиваем до образования небольшой пены.

Шаг 2. Добавляем уксус, затем постепенно высыпаем сахар и в конце крахмал. Все это время взбиваем массу до устойчивых пиков.

Шаг 3. Выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 4. Размазываем заготовку тонким ровным слоем.

Шаг 5. Выпекаем 20 минут при температуре 170 градусов.

Шаг 6. Приступаем к приготовлению вишневой начинки. Ягоды промываем и освобождаем от косточек. Измельчаем блендером.

Шаг 7. Яйца соединяем с сахаром, крахмалом и перемолотой вишней.

Шаг 8. Нагреваем содержимое на водяной бане и постоянно вымешиваем венчиком. Постепенно вмешиваем сюда сливочное масло.

Шаг 9. Остывшую меренгу аккуратно переворачиваем на сухое чистое полотенце.

Шаг 10. Обмазываем слой вишневой заготовкой. Сворачиваем в плотный рулет.

Шаг 11. Теперь вы знаете, как приготовить вишневый меренговый рулет. Обязательно попробуйте!

ПП меренговый рулет без сахара

ПП меренговый рулет без сахара – это настоящая находка для тех, кто следит за своей фигурой. С таким рецептом вам не придется ограничивать себя в любимых десертах. Приготовьте вкуснейший меренговый рулет без добавления сахара с помощью нашей проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 4 шт.

Эритрит – 80 гр.

Крахмал кукурузный – 10 гр.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Лепестки миндаля – по вкусу.

Ягоды – по вкусу.

Для крема:

Сыр Рикотта – 500 гр.

Молоко сухое обезжиренное – 30 гр.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Подсластитель – 12 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим холодные яичные белки.

Шаг 2. Взбиваем их сперва до легкой пены. Постепенно вводим эритрит, перемолотый в пудру. Продолжаем взбивать до устойчивых пиков, в процессе добавляя лимонный сок. В полученную массу вмешиваем крахмал.

Шаг 3. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом. Посыпаем миндальными лепестками.

Шаг 4. Выпекаем около 20-30 минут при температуре 150 градусов.

Шаг 5. Все ингредиенты для крема соединяем и взбиваем до получения однородного состава.

Шаг 6. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Дополняем ягодами. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем на 1 час в холодильник.

Шаг 7. ПП меренговый рулет без сахара готов. Угощайтесь!

Меренговый рулет с бананом в домашних условиях

Меренговый рулет с бананом в домашних условиях получается удивительно нежным и воздушным. Такой вкусный и в меру сладкий десерт никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 200 гр.

Пудра сахарная – 200 гр.

Крахмал кукурузный – 25 гр.

Фундук – 40 гр.

Для крема:

Банан – 1 шт.

Сахар – 35 гр.

Сливки 33% – 150 мл.

Масло сливочное – 10 гр.

Сыр маскарпоне – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем взбивать яичные белки на медленной скорости.

Шаг 2. Постепенно увеличивая скорость, вводим сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.

Шаг 3. Вмешиваем сюда кукурузный крахмал.

Шаг 4. Ровным слоем выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 5. Посыпаем заготовку измельченным фундуком.

Шаг 6. Выпекаем около 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Пока готовится меренга, займемся кремом. В сковороде растапливаем четверть сахара.

Шаг 8. Добавляем сливочное масло и продолжаем томить смесь, помешивая.

Шаг 9. Добавляем измельченные бананы. Перемешиваем и томим до однородности.

Шаг 10. Маскарпоне взбиваем с оставшимся сахаром.

Шаг 11. Отдельно взбиваем сливки и вымешиваем их с сыром.

Шаг 12. Кремом обмазываем остывшую меренгу.

Шаг 13. На один край тонкой полосой выкладываем банановую начинку.

Шаг 14. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем его в холодильник на 1 час для пропитки.

Шаг 15. Меренговый рулет с бананом в домашних условиях готов. Украшайте десерт и подавайте к столу!

Меренговый рулет с фисташками и малиной

Меренговый рулет с фисташками и малиной – это интересное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 4 шт.

Сахар – 130 гр.

Пудра сахарная – 130 гр.

Фисташки – 30 гр.

Лепестки миндальные – 30 гр.

Для крема:

Сыр творожный – 250 гр.

Сливки 33% – 150 гр.

Пудра сахарная – 30 гр.

Малина – 150 гр.

Фисташки – 1 горсть.

Лепестки миндаля – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Также подготовим холодные яичные белки.

Шаг 3. Взбиваем их и постепенно вводим сахар.

Шаг 4. Продолжаем взбивать до получения устойчивых пиков.

Шаг 5. Ровным слоем массу выкладываем на противень с пергаментом. Посыпаем заготовку сахарной пудрой, посыпаем измельченными фисташкам и миндальными лепестками. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 110 градусов.

Шаг 6. Для крема взбиваем сливки с творожным сыром и сахарной пудрой.

Шаг 7. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Посыпаем малиной и фисташками. Сворачиваем в плотный рулет, украшаем миндальными лепестками и ягодами. Убираем в холодильник для пропитки на 1 час.

Шаг 8. Меренговый рулет с фисташками и малиной готов. Угощайтесь!

Меренговый рулет без сливок

Меренговый рулет без сливок получается невероятно вкусным и привлекательным. Отличное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Белок яичный – 4 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 110 гр.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Творог – 200 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Молоко сгущенное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные белки взбиваем со щепоткой соли до образования пены.

Шаг 2. Выливаем сюда лимонный сок и постепенно добавляем сахар. Взбиваем до устойчивых пиков.

Шаг 3. Ровным слоем выкладываем массу на противень с фольгой или пергаментом.

Шаг 4. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 90 градусов. Затем даем заготовке остыть.

Шаг 5. Для начинки вымешиваем творог со сгущенным молоком и ванильным сахаром.

Шаг 6. Обмазываем меренгу начинкой и сворачиваем в плотный рулет. Отправляем его в холодильник на 20 минут для пропитки.

Шаг 7. Меренговый рулет без сливок готов. Подавайте к столу и угощайтесь!