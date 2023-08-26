Меренговый рулет – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Нежная меренга в сочетании с интересными начинками никого не оставит равнодушной. Для приготовления в домашних условиях, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.
Классический меренговый рулет в домашних условиях
Классический меренговый рулет в домашних условиях получается невероятно вкусным, нежным и привлекательным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+6 порц.
- Белок 190 гр.
- Сахар-песок 240 гр.
- Ванильный сахар 10 гр.
- Крахмал кукурузный 25 гр.
- Соль 1 щепотка
- Лимонная кислота 1 щепотка
- Для крема:
- Сыр Маскарпоне 350 гр.
- Сливки 180 мл. (33% жирности)
- Сахарная пудра 30 гр.
- Ванильный экстракт 1 ч.л.
- Для начинки:
- Пюре маракуйи 100 гр.
- Сахар-песок 50 гр.
- Крахмал кукурузный 1 ст.л.
- Для украшения:
- Белок 45 гр.
- Сахар-песок 60 гр.
- Ванильный сахар 10 гр.
- Масло сливочное 125 гр.
- Коньяк 1 ч.л.
- Краситель пищевой 1 ч.л.
Шаги 60 мин.
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Меренговый рулет легко готовится в домашних условиях. Приготовим начинку. В пюре маракуйи добавляем сахар. Можно использовать любое другое, не слишком сладкое пюре.
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Сюда же добавляем кукурузный крахмал.
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Перемешиваем заготовку венчиком.
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Ставим массу на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая.
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Выливаем заготовку в кондитерский мешок и убираем в холодильник.
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Приготовим основу рулета – меренгу. В глубокую миску отправляем яичный белок, добавляем соль и лимонную кислоту.
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Взбиваем массу до появления пены.
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Постепенно высыпаем два вида сахара и продолжаем взбивать.
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Взбиваем до устойчивых пиков.
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Высыпаем в массу кукурузный крахмал.
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Вымешиваем лопаткой легкими движениями снизу вверх.
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Меренгу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом.
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Выпекаем 30 минут при температуре 150 градусов.
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Все продукты для крема выкладываем в миску: маскарпоне, сливки, сахарную пудру и кукурузный крахмал.
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Взбиваем до однородной и пышной массы.
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Обмазываем слой из остывшей меренги полученным кремом.
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С помощью кондитерского мешка распределяем по поверхности начинку.
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Начинаем сворачивать рулет.
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Обворачиваем заготовку пергаментом и убираем в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украшаем кремом. Для этого взбиваем белок с двумя видами сахара. Соединяем со сливочным маслом, коньяком и красителем.
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Классический меренговый рулет в домашних условиях готов. Подавайте к столу!
Меренговый рулет с малиной
Меренговый рулет с малиной отличается сочетанием нежных белковых слоев с сочной ягодной начинкой. Такой десерт никого не оставит равнодушным. Для его несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 200 гр.
- Пудра сахарная – 250 гр.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Малина – 150 гр.
Для крема:
- Сливки 33% – 250 мл.
- Пудра сахарная – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахарной пудрой до образования устойчивых пиков. Затем сюда отправляем лимонный сок и крахмал.
Шаг 2. Готовую массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 минут при температуре 160 градусов.
Шаг 3. После выпекания меренгу аккуратно переворачиваем на другой лист пергамента. Даем остыть.
Шаг 4. Для крема взбиваем жирные сливки с сахарной пудрой.
Шаг 5. Обмазываем меренгу пышным кремом. Раскладываем по поверхности малину.
Шаг 6. Сворачиваем заготовку в рулет. Украшаем по своему усмотрению.
Шаг 7. Меренговый рулет с малиной готов. Угощайтесь!
Шоколадный меренговый рулет
Шоколадный меренговый рулет порадует вас не только своим интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для праздничного стола или особых вечеров с близкими людьми. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному пошаговому рецепту.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 200 гр.
- Сахар – 200 гр.
- Крахмал кукурузный – 15 гр.
- Какао-порошок – 15 гр.
- Соль – 1 щепотка.
Для крема:
- Сливки 33% – 150 мл.
- Пудра сахарная – по вкусу.
- Сыр сливочный – 70 гр.
Для украшения:
- Пудра сахарная – 1 ст.л.
- Мята – по вкусу.
- Ягоды свежие/замороженные – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Холодные яичные белки выливаем в глубокую миску. Добавляем сюда щепотку соли.
Шаг 2. Взбиваем белки в течение 1-2 минуты.
Шаг 3. Постепенно высыпаем сахар и продолжаем взбивать.
Шаг 4. Взбиваем содержимое до устойчивых пиков.
Шаг 5. Просеиваем сюда крахмал и какао-порошок.
Шаг 6. Вымешиваем массу до полной однородности.
Шаг 7. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом.
Шаг 8. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 160 градусов.
Шаг 9. Приготовим крем. Взбиваем пару минут жирные сливки.
Шаг 10. Соединяем сливки со сливочным сыром.
Шаг 11. Высыпаем сахарную пудру и перемешиваем.
Шаг 12. Остывшую шоколадную меренгу обмазываем кремом.
Шаг 13. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.
Шаг 14. Украшаем угощение сахарной пудрой, ягодами и свежей мятой.
Шаг 15. Шоколадный меренговый рулет готов. Скорее пробуйте!
Меренговый рулет с творожным сыром
Меренговый рулет с творожным сыром – это невероятно нежное и вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 6 шт.
- Сахар – 300 гр.
- Крахмал – 2 ст.л.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Сливки 33% – 350 мл.
- Сыр творожный – 200 гр.
- Пудра сахарная – 2 ст.л.
- Джем ягодный – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахаром до образования устойчивых пиков.
Шаг 2. Вмешиваем сюда лимонный сок и крахмал.
Шаг 3. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом.
Шаг 4. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов. Даем остыть.
Шаг 5. Приготовим крем. Для этого взбиваем жирные сливки, творожный сыр и сахарную пудру.
Шаг 6. Обмазываем остывшую меренгу кремом и дополняем джемом. Сворачиваем в плотный рулет.
Шаг 7. Меренговый рулет с творожным сыром готов. Украшайте и подавайте к столу!
Меренговый рулет с клубникой в духовке
Меренговый рулет с клубникой в духовке выходит удивительно вкусным, нежным и аппетитным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 5 шт.
- Пудра сахарная – 110 гр.
- Крахмал кукурузный – 3 ч.л.
- Клубника – 200 гр.
- Сыр маскарпоне – 80 гр.
- Сливки 33% – 160 мл.
Для украшения:
- Пудра сахарная – по вкусу.
- Клубника – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.
Шаг 2. Взбиваем яичные белки до пышной массы. Дальше взбиваем с постепенным добавлением сахарной пудры до устойчивых пиков.
Шаг 3. Добавляем в массу кукурузный крахмал. Перемешиваем лопаткой.
Шаг 4. Тонким слоем выкладываем заготовку на противень с пергаментом.
Шаг 5. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 190 градусов. Затем даем остыть.
Шаг 6. Для начинки разминаем клубнику.
Шаг 7. Взбиваем сливки и после вымешиваем с маскарпоне и ягодной массой.
Шаг 8. Обмазываем меренгу кремом с клубникой.
Шаг 9. Сворачиваем заготовку в рулет, убираем его в холодильник на 2-3 часа.
Шаг 10. Меренговый рулет с клубникой в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и кусочками клубники.
Как приготовить вишневый меренговый рулет
Как приготовить вишневый меренговый рулет, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте. Берите его на заметку, если хотите ярко разнообразить меню домашних десертов и по-настоящему впечатлить близких. Перед таким нежнейшим лакомством с сочной ягодной начинкой никто не сможет устоять.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 160 гр. (4 шт.)
- Сахар – 220 гр.
- Уксус винный – 1 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
Для вишневого курда:
- Вишня – 350 гр.
- Сахар – 150 гр.
- Яйцо крупное – 3 шт.
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 40 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Холодные яичные белки взбиваем до образования небольшой пены.
Шаг 2. Добавляем уксус, затем постепенно высыпаем сахар и в конце крахмал. Все это время взбиваем массу до устойчивых пиков.
Шаг 3. Выкладываем массу на противень с пергаментом.
Шаг 4. Размазываем заготовку тонким ровным слоем.
Шаг 5. Выпекаем 20 минут при температуре 170 градусов.
Шаг 6. Приступаем к приготовлению вишневой начинки. Ягоды промываем и освобождаем от косточек. Измельчаем блендером.
Шаг 7. Яйца соединяем с сахаром, крахмалом и перемолотой вишней.
Шаг 8. Нагреваем содержимое на водяной бане и постоянно вымешиваем венчиком. Постепенно вмешиваем сюда сливочное масло.
Шаг 9. Остывшую меренгу аккуратно переворачиваем на сухое чистое полотенце.
Шаг 10. Обмазываем слой вишневой заготовкой. Сворачиваем в плотный рулет.
Шаг 11. Теперь вы знаете, как приготовить вишневый меренговый рулет. Обязательно попробуйте!
ПП меренговый рулет без сахара
ПП меренговый рулет без сахара – это настоящая находка для тех, кто следит за своей фигурой. С таким рецептом вам не придется ограничивать себя в любимых десертах. Приготовьте вкуснейший меренговый рулет без добавления сахара с помощью нашей проверенной кулинарной идеи.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 4 шт.
- Эритрит – 80 гр.
- Крахмал кукурузный – 10 гр.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Лепестки миндаля – по вкусу.
- Ягоды – по вкусу.
Для крема:
- Сыр Рикотта – 500 гр.
- Молоко сухое обезжиренное – 30 гр.
- Сок лимонный – 1 ч.л.
- Экстракт ванили – 1 ч.л.
- Подсластитель – 12 гр.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим холодные яичные белки.
Шаг 2. Взбиваем их сперва до легкой пены. Постепенно вводим эритрит, перемолотый в пудру. Продолжаем взбивать до устойчивых пиков, в процессе добавляя лимонный сок. В полученную массу вмешиваем крахмал.
Шаг 3. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом. Посыпаем миндальными лепестками.
Шаг 4. Выпекаем около 20-30 минут при температуре 150 градусов.
Шаг 5. Все ингредиенты для крема соединяем и взбиваем до получения однородного состава.
Шаг 6. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Дополняем ягодами. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем на 1 час в холодильник.
Шаг 7. ПП меренговый рулет без сахара готов. Угощайтесь!
Меренговый рулет с бананом в домашних условиях
Меренговый рулет с бананом в домашних условиях получается удивительно нежным и воздушным. Такой вкусный и в меру сладкий десерт никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 200 гр.
- Пудра сахарная – 200 гр.
- Крахмал кукурузный – 25 гр.
- Фундук – 40 гр.
Для крема:
- Банан – 1 шт.
- Сахар – 35 гр.
- Сливки 33% – 150 мл.
- Масло сливочное – 10 гр.
- Сыр маскарпоне – 250 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем взбивать яичные белки на медленной скорости.
Шаг 2. Постепенно увеличивая скорость, вводим сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.
Шаг 3. Вмешиваем сюда кукурузный крахмал.
Шаг 4. Ровным слоем выкладываем массу на противень с пергаментом.
Шаг 5. Посыпаем заготовку измельченным фундуком.
Шаг 6. Выпекаем около 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 7. Пока готовится меренга, займемся кремом. В сковороде растапливаем четверть сахара.
Шаг 8. Добавляем сливочное масло и продолжаем томить смесь, помешивая.
Шаг 9. Добавляем измельченные бананы. Перемешиваем и томим до однородности.
Шаг 10. Маскарпоне взбиваем с оставшимся сахаром.
Шаг 11. Отдельно взбиваем сливки и вымешиваем их с сыром.
Шаг 12. Кремом обмазываем остывшую меренгу.
Шаг 13. На один край тонкой полосой выкладываем банановую начинку.
Шаг 14. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем его в холодильник на 1 час для пропитки.
Шаг 15. Меренговый рулет с бананом в домашних условиях готов. Украшайте десерт и подавайте к столу!
Меренговый рулет с фисташками и малиной
Меренговый рулет с фисташками и малиной – это интересное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 4 шт.
- Сахар – 130 гр.
- Пудра сахарная – 130 гр.
- Фисташки – 30 гр.
- Лепестки миндальные – 30 гр.
Для крема:
- Сыр творожный – 250 гр.
- Сливки 33% – 150 гр.
- Пудра сахарная – 30 гр.
- Малина – 150 гр.
- Фисташки – 1 горсть.
- Лепестки миндаля – 1 горсть.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.
Шаг 2. Также подготовим холодные яичные белки.
Шаг 3. Взбиваем их и постепенно вводим сахар.
Шаг 4. Продолжаем взбивать до получения устойчивых пиков.
Шаг 5. Ровным слоем массу выкладываем на противень с пергаментом. Посыпаем заготовку сахарной пудрой, посыпаем измельченными фисташкам и миндальными лепестками. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 110 градусов.
Шаг 6. Для крема взбиваем сливки с творожным сыром и сахарной пудрой.
Шаг 7. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Посыпаем малиной и фисташками. Сворачиваем в плотный рулет, украшаем миндальными лепестками и ягодами. Убираем в холодильник для пропитки на 1 час.
Шаг 8. Меренговый рулет с фисташками и малиной готов. Угощайтесь!
Меренговый рулет без сливок
Меренговый рулет без сливок получается невероятно вкусным и привлекательным. Отличное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Белок яичный – 4 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар – 110 гр.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Творог – 200 гр.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Молоко сгущенное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Яичные белки взбиваем со щепоткой соли до образования пены.
Шаг 2. Выливаем сюда лимонный сок и постепенно добавляем сахар. Взбиваем до устойчивых пиков.
Шаг 3. Ровным слоем выкладываем массу на противень с фольгой или пергаментом.
Шаг 4. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 90 градусов. Затем даем заготовке остыть.
Шаг 5. Для начинки вымешиваем творог со сгущенным молоком и ванильным сахаром.
Шаг 6. Обмазываем меренгу начинкой и сворачиваем в плотный рулет. Отправляем его в холодильник на 20 минут для пропитки.
Шаг 7. Меренговый рулет без сливок готов. Подавайте к столу и угощайтесь!