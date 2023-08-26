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Меренговый рулет

На чтение: 11 минут
Меренговый рулет

Меренговый рулет – это невероятно вкусное и привлекательное лакомство для вашего праздника или чаепития в кругу семьи. Нежная меренга в сочетании с интересными начинками никого не оставит равнодушной. Для приготовления в домашних условиях, используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический меренговый рулет в домашних условиях

Классический меренговый рулет в домашних условиях получается невероятно вкусным, нежным и привлекательным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Меренговый рулет

Ингредиенты –+6 порц.

  • Белок 190 гр.
  • Сахар-песок 240 гр.
  • Ванильный сахар 10 гр.
  • Крахмал кукурузный 25 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Лимонная кислота 1 щепотка
  • Для крема:  
  • Сыр Маскарпоне 350 гр.
  • Сливки 180 мл. (33% жирности)
  • Сахарная пудра 30 гр.
  • Ванильный экстракт 1 ч.л.
  • Для начинки:  
  • Пюре маракуйи 100 гр.
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Крахмал кукурузный 1 ст.л.
  • Для украшения:  
  • Белок 45 гр.
  • Сахар-песок 60 гр.
  • Ванильный сахар 10 гр.
  • Масло сливочное 125 гр.
  • Коньяк 1 ч.л.
  • Краситель пищевой 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

  1. Меренговый рулет

    Меренговый рулет легко готовится в домашних условиях. Приготовим начинку. В пюре маракуйи добавляем сахар. Можно использовать любое другое, не слишком сладкое пюре.

  2. Меренговый рулет

    Сюда же добавляем кукурузный крахмал.

  3. Меренговый рулет

    Перемешиваем заготовку венчиком.

  4. Меренговый рулет

    Ставим массу на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая.

  5. Меренговый рулет

    Выливаем заготовку в кондитерский мешок и убираем в холодильник.

  6. Меренговый рулет

    Приготовим основу рулета – меренгу. В глубокую миску отправляем яичный белок, добавляем соль и лимонную кислоту.

  7. Меренговый рулет

    Взбиваем массу до появления пены.

  8. Меренговый рулет

    Постепенно высыпаем два вида сахара и продолжаем взбивать.

  9. Меренговый рулет

    Взбиваем до устойчивых пиков.

  10. Меренговый рулет

    Высыпаем в массу кукурузный крахмал.

  11. Меренговый рулет

    Вымешиваем лопаткой легкими движениями снизу вверх.

  12. Меренговый рулет

    Меренгу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом.

  13. Меренговый рулет

    Выпекаем 30 минут при температуре 150 градусов.

  14. Меренговый рулет

    Все продукты для крема выкладываем в миску: маскарпоне, сливки, сахарную пудру и кукурузный крахмал.

  15. Меренговый рулет

    Взбиваем до однородной и пышной массы.

  16. Меренговый рулет

    Обмазываем слой из остывшей меренги полученным кремом.

  17. Меренговый рулет

    С помощью кондитерского мешка распределяем по поверхности начинку.

  18. Меренговый рулет

    Начинаем сворачивать рулет.

  19. Меренговый рулет

    Обворачиваем заготовку пергаментом и убираем в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украшаем кремом. Для этого взбиваем белок с двумя видами сахара. Соединяем со сливочным маслом, коньяком и красителем.

  20. Меренговый рулет

    Классический меренговый рулет в домашних условиях готов. Подавайте к столу!

Меренговый рулет с малиной

Меренговый рулет с малиной отличается сочетанием нежных белковых слоев с сочной ягодной начинкой. Такой десерт никого не оставит равнодушным. Для его несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 250 гр.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Малина – 150 гр.

Для крема:

  • Сливки 33% – 250 мл.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахарной пудрой до образования устойчивых пиков. Затем сюда отправляем лимонный сок и крахмал.

Меренговый рулет

Шаг 2. Готовую массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 минут при температуре 160 градусов.

Меренговый рулет

Шаг 3. После выпекания меренгу аккуратно переворачиваем на другой лист пергамента. Даем остыть.

Меренговый рулет

Шаг 4. Для крема взбиваем жирные сливки с сахарной пудрой.

Меренговый рулет

Шаг 5. Обмазываем меренгу пышным кремом. Раскладываем по поверхности малину.

Меренговый рулет

Шаг 6. Сворачиваем заготовку в рулет. Украшаем по своему усмотрению.

Меренговый рулет

Шаг 7. Меренговый рулет с малиной готов. Угощайтесь!

Меренговый рулет

Шоколадный меренговый рулет

Шоколадный меренговый рулет порадует вас не только своим интересным вкусом, но и привлекательным внешним видом. Лакомство идеально подойдет для праздничного стола или особых вечеров с близкими людьми. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 200 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Крахмал кукурузный – 15 гр.
  • Какао-порошок – 15 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Для крема:

  • Сливки 33% – 150 мл.
  • Пудра сахарная – по вкусу.
  • Сыр сливочный – 70 гр.

Для украшения:

  • Пудра сахарная – 1 ст.л.
  • Мята – по вкусу.
  • Ягоды свежие/замороженные – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Холодные яичные белки выливаем в глубокую миску. Добавляем сюда щепотку соли.

Меренговый рулет

Шаг 2. Взбиваем белки в течение 1-2 минуты.

Меренговый рулет

Шаг 3. Постепенно высыпаем сахар и продолжаем взбивать.

Меренговый рулет

Шаг 4. Взбиваем содержимое до устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 5. Просеиваем сюда крахмал и какао-порошок.

Меренговый рулет

Шаг 6. Вымешиваем массу до полной однородности.

Меренговый рулет

Шаг 7. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом.

Меренговый рулет

Шаг 8. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 160 градусов.

Меренговый рулет

Шаг 9. Приготовим крем. Взбиваем пару минут жирные сливки.

Меренговый рулет

Шаг 10. Соединяем сливки со сливочным сыром.

Меренговый рулет

Шаг 11. Высыпаем сахарную пудру и перемешиваем.

Меренговый рулет

Шаг 12. Остывшую шоколадную меренгу обмазываем кремом.

Меренговый рулет

Шаг 13. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Меренговый рулет

Шаг 14. Украшаем угощение сахарной пудрой, ягодами и свежей мятой.

Меренговый рулет

Шаг 15. Шоколадный меренговый рулет готов. Скорее пробуйте!

Меренговый рулет

Меренговый рулет с творожным сыром

Меренговый рулет с творожным сыром – это невероятно нежное и вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 6 шт.
  • Сахар – 300 гр.
  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Сливки 33% – 350 мл.
  • Сыр творожный – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.
  • Джем ягодный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яичные белки с сахаром до образования устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 2. Вмешиваем сюда лимонный сок и крахмал.

Меренговый рулет

Шаг 3. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень с пергаментом.

Меренговый рулет

Шаг 4. Выпекаем 25 минут при температуре 180 градусов. Даем остыть.

Меренговый рулет

Шаг 5. Приготовим крем. Для этого взбиваем жирные сливки, творожный сыр и сахарную пудру.

Меренговый рулет

Шаг 6. Обмазываем остывшую меренгу кремом и дополняем джемом. Сворачиваем в плотный рулет.

Меренговый рулет

Шаг 7. Меренговый рулет с творожным сыром готов. Украшайте и подавайте к столу!

Меренговый рулет

Меренговый рулет с клубникой в духовке

Меренговый рулет с клубникой в духовке выходит удивительно вкусным, нежным и аппетитным. Идеальное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 5 шт.
  • Пудра сахарная – 110 гр.
  • Крахмал кукурузный – 3 ч.л.
  • Клубника – 200 гр.
  • Сыр маскарпоне – 80 гр.
  • Сливки 33% – 160 мл.

Для украшения:

  • Пудра сахарная – по вкусу.
  • Клубника – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты.

Меренговый рулет

Шаг 2. Взбиваем яичные белки до пышной массы. Дальше взбиваем с постепенным добавлением сахарной пудры до устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 3. Добавляем в массу кукурузный крахмал. Перемешиваем лопаткой.

Меренговый рулет

Шаг 4. Тонким слоем выкладываем заготовку на противень с пергаментом.

Меренговый рулет

Шаг 5. Выпекаем около 20-25 минут при температуре 190 градусов. Затем даем остыть.

Меренговый рулет

Шаг 6. Для начинки разминаем клубнику.

Меренговый рулет

Шаг 7. Взбиваем сливки и после вымешиваем с маскарпоне и ягодной массой.

Меренговый рулет

Шаг 8. Обмазываем меренгу кремом с клубникой.

Меренговый рулет

Шаг 9. Сворачиваем заготовку в рулет, убираем его в холодильник на 2-3 часа.

Меренговый рулет

Шаг 10. Меренговый рулет с клубникой в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и кусочками клубники.

Меренговый рулет

Как приготовить вишневый меренговый рулет

Как приготовить вишневый меренговый рулет, мы подробно описали в нашем пошаговом рецепте. Берите его на заметку, если хотите ярко разнообразить меню домашних десертов и по-настоящему впечатлить близких. Перед таким нежнейшим лакомством с сочной ягодной начинкой никто не сможет устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 160 гр. (4 шт.)
  • Сахар – 220 гр.
  • Уксус винный – 1 ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Для вишневого курда:

  • Вишня – 350 гр.
  • Сахар – 150 гр.
  • Яйцо крупное – 3 шт.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Холодные яичные белки взбиваем до образования небольшой пены.

Меренговый рулет

Шаг 2. Добавляем уксус, затем постепенно высыпаем сахар и в конце крахмал. Все это время взбиваем массу до устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 3. Выкладываем массу на противень с пергаментом.

Меренговый рулет

Шаг 4. Размазываем заготовку тонким ровным слоем.

Меренговый рулет

Шаг 5. Выпекаем 20 минут при температуре 170 градусов.

Меренговый рулет

Шаг 6. Приступаем к приготовлению вишневой начинки. Ягоды промываем и освобождаем от косточек. Измельчаем блендером.

Меренговый рулет

Шаг 7. Яйца соединяем с сахаром, крахмалом и перемолотой вишней.

Меренговый рулет

Шаг 8. Нагреваем содержимое на водяной бане и постоянно вымешиваем венчиком. Постепенно вмешиваем сюда сливочное масло.

Меренговый рулет

Шаг 9. Остывшую меренгу аккуратно переворачиваем на сухое чистое полотенце.

Меренговый рулет

Шаг 10. Обмазываем слой вишневой заготовкой. Сворачиваем в плотный рулет.

Меренговый рулет

Шаг 11. Теперь вы знаете, как приготовить вишневый меренговый рулет. Обязательно попробуйте!

Меренговый рулет

ПП меренговый рулет без сахара

ПП меренговый рулет без сахара – это настоящая находка для тех, кто следит за своей фигурой. С таким рецептом вам не придется ограничивать себя в любимых десертах. Приготовьте вкуснейший меренговый рулет без добавления сахара с помощью нашей проверенной кулинарной идеи.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 4 шт.
  • Эритрит – 80 гр.
  • Крахмал кукурузный – 10 гр.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Лепестки миндаля – по вкусу.
  • Ягоды – по вкусу.

Для крема:

  • Сыр Рикотта – 500 гр.
  • Молоко сухое обезжиренное – 30 гр.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Экстракт ванили – 1 ч.л.
  • Подсластитель – 12 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим холодные яичные белки.

Меренговый рулет

Шаг 2. Взбиваем их сперва до легкой пены. Постепенно вводим эритрит, перемолотый в пудру. Продолжаем взбивать до устойчивых пиков, в процессе добавляя лимонный сок. В полученную массу вмешиваем крахмал.

Меренговый рулет

Шаг 3. Выкладываем массу ровным слоем на противень с пергаментом. Посыпаем миндальными лепестками.

Меренговый рулет

Шаг 4. Выпекаем около 20-30 минут при температуре 150 градусов.

Меренговый рулет

Шаг 5. Все ингредиенты для крема соединяем и взбиваем до получения однородного состава.

Меренговый рулет

Шаг 6. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Дополняем ягодами. Сворачиваем заготовку в плотный рулет и убираем на 1 час в холодильник.

Меренговый рулет

Шаг 7. ПП меренговый рулет без сахара готов. Угощайтесь!

Меренговый рулет

Меренговый рулет с бананом в домашних условиях

Меренговый рулет с бананом в домашних условиях получается удивительно нежным и воздушным. Такой вкусный и в меру сладкий десерт никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями и подробным описанием.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 200 гр.
  • Крахмал кукурузный – 25 гр.
  • Фундук – 40 гр.

Для крема:

  • Банан – 1 шт.
  • Сахар – 35 гр.
  • Сливки 33% – 150 мл.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Сыр маскарпоне – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем взбивать яичные белки на медленной скорости.

Меренговый рулет

Шаг 2. Постепенно увеличивая скорость, вводим сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.

Шаг 3. Вмешиваем сюда кукурузный крахмал.

Меренговый рулет

Шаг 4. Ровным слоем выкладываем массу на противень с пергаментом.

Шаг 5. Посыпаем заготовку измельченным фундуком.

Меренговый рулет

Шаг 6. Выпекаем около 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Пока готовится меренга, займемся кремом. В сковороде растапливаем четверть сахара.

Меренговый рулет

Шаг 8. Добавляем сливочное масло и продолжаем томить смесь, помешивая.

Шаг 9. Добавляем измельченные бананы. Перемешиваем и томим до однородности.

Меренговый рулет

Шаг 10. Маскарпоне взбиваем с оставшимся сахаром.

Шаг 11. Отдельно взбиваем сливки и вымешиваем их с сыром.

Меренговый рулет

Шаг 12. Кремом обмазываем остывшую меренгу.

Шаг 13. На один край тонкой полосой выкладываем банановую начинку.

Меренговый рулет

Шаг 14. Сворачиваем заготовку в плотный рулет. Убираем его в холодильник на 1 час для пропитки.

Шаг 15. Меренговый рулет с бананом в домашних условиях готов. Украшайте десерт и подавайте к столу!

Меренговый рулет

Меренговый рулет с фисташками и малиной

Меренговый рулет с фисташками и малиной – это интересное и невероятно вкусное лакомство для вашего домашнего праздника. Такой десерт по достоинству оценят ваши близкие и гости. Обязательно попробуйте приготовить его нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 4 шт.
  • Сахар – 130 гр.
  • Пудра сахарная – 130 гр.
  • Фисташки – 30 гр.
  • Лепестки миндальные – 30 гр.

Для крема:

  • Сыр творожный – 250 гр.
  • Сливки 33% – 150 гр.
  • Пудра сахарная – 30 гр.
  • Малина – 150 гр.
  • Фисташки – 1 горсть.
  • Лепестки миндаля – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Также подготовим холодные яичные белки.

Меренговый рулет

Шаг 3. Взбиваем их и постепенно вводим сахар.

Шаг 4. Продолжаем взбивать до получения устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 5. Ровным слоем массу выкладываем на противень с пергаментом. Посыпаем заготовку сахарной пудрой, посыпаем измельченными фисташкам и миндальными лепестками. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 110 градусов.

Меренговый рулет

Шаг 6. Для крема взбиваем сливки с творожным сыром и сахарной пудрой.

Меренговый рулет

Шаг 7. Обмазываем кремом остывшую меренгу. Посыпаем малиной и фисташками. Сворачиваем в плотный рулет, украшаем миндальными лепестками и ягодами. Убираем в холодильник для пропитки на 1 час.

Меренговый рулет

Шаг 8. Меренговый рулет с фисташками и малиной готов. Угощайтесь!

Меренговый рулет

Меренговый рулет без сливок

Меренговый рулет без сливок получается невероятно вкусным и привлекательным. Отличное кулинарное решение для вашего праздника или семейного чаепития. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белок яичный – 4 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 110 гр.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Творог – 200 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Молоко сгущенное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яичные белки взбиваем со щепоткой соли до образования пены.

Меренговый рулет

Шаг 2. Выливаем сюда лимонный сок и постепенно добавляем сахар. Взбиваем до устойчивых пиков.

Меренговый рулет

Шаг 3. Ровным слоем выкладываем массу на противень с фольгой или пергаментом.

Меренговый рулет

Шаг 4. Выпекаем около 30-40 минут при температуре 90 градусов. Затем даем заготовке остыть.

Меренговый рулет

Шаг 5. Для начинки вымешиваем творог со сгущенным молоком и ванильным сахаром.

Меренговый рулет

Шаг 6. Обмазываем меренгу начинкой и сворачиваем в плотный рулет. Отправляем его в холодильник на 20 минут для пропитки.

Меренговый рулет

Шаг 7. Меренговый рулет без сливок готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Меренговый рулет

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