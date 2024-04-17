Рецепт: Вареники с квашеной капустой — Хороши в пост!

Ингредиенты:

мука — 350 гр;

вода — 200 мл;

масло растительное — 50 мл;

капуста квашенная — 400 гр;

соль — 1 чайная ложка

Способ приготовления: Всем постующим посвящается!

Конечно, вареники желанны не только в пост, ими можно наслаждаться в любое время, но в ходе православного поста меню резко сокращается, и тогда вот такие вареники — настоящее лакомство!

Начинаем с теста. Оно такое же, как на пельмени. Если не постуете, то в тесто можно добавить яйцо, но уверяю, что и без яиц крутое тесто прекрасно себя ведёт!

Готовка теста проста — вода и мука смешиваются, а затем посолить и вымешивать руками плотное тесто. Дать ему отлежаться в полиэтиленовом пакетике, а пока — жарим квашеную капусту на растительном масле. Опять же, если не пост, то можно и на сливочном масле.

Вот такая красивая она получается.

Приступаем к лепке вареников

А я подшутила и слепила один пельмень))

Горячие вареники можно полить зажаркой из репчатого лука, многие любят их есть именно так. Со сметаной ещё вкуснее. Ну а в пост это вкуснейшее блюдо!

Спросите, где фото готовых вареников? Очень быстро съели, не успела!))

Стоимость порции вареников указала из расчета наличия в доме собственноручно заквашенной капусты. Из покупной будет подороже.

А ещё рекомендую для постующих — Постный хлеб на сковороде! Очень быстрое и незаморочное приготовление.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 10 руб.