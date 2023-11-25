Сочные и вкусные манты: как приготовить идеальное тесто для них

Откуда произошли манты? Этот вопрос до сих пор не дает покоя историкам в сфере кулинарии. Дело в том, что есть предположение о происхождении мантов из Китая. В стране восходящего солнца есть очень схожее с мантами блюдо — баоцзы. Это тоже пельмень из тонкого теста с мясной начинкой внутри. Однако, названия блюд совершенно разные.

Значит, манты произошли не из Китая? Тогда почему и китайцев есть похожее по звучанию блюдо маньтоу?

Этот пирожок готовится без начинки. Но, выяснилось, что раньше в маньтоу добавляли мясную начинку и тесто для этих пельменей было самым тонким в Азии.

Приготовим самостоятельно манты в домашних условиях.

Ингредиенты теста для мантов:

Мука — 1 кг;

Соль — 1 ст.л.;

Вода — 450 мл;

Яйцо — 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

Телятина — 1,5 кг;

Бараний жир — 700 г;

Лук — 1.5 кг;

Соль — 1 ст.л.;

Перец черный молотый — 1 ст.л.;

Красный перец молотый — 1 ст.л.;

Зира — 1 ст.л.

Приготовление мантов:

Просеиваем в большую глубокую миску муку, туда же высыпаем соль, создаем углубление посередине. Вливаем постепенно в углубление возу, разбиваем яйцо.

Перемешиваем яйцо в воде в углублении. Замешиваем тесто сперва ложкой, а затем руками. Долго разминаем тесто в руках — 20 минут, постепенно добавляем воду, формируем колобок.

Оставляем тесто под целлофаном на 40 минут, а затем снова разминаем. Собираем тесто в конверт, накрываем пищевой пленкой и оставляем снова на 30 минут или час.

Для начинки нарезаем маленькими кусочками мясо и жир, измельчаем лук. Слегка обминаем лук руками, высыпаем к нему соль и черный молотый перец.

Руками смешиваем специи в луке, выкладываем его к массе мяса и жира. Высыпаем к начинке красный молотый перец и Зира, перемешиваем.

Делим тесто на две части, разминаем и снова оставляем под целлофаном на 20 минут. Раскатываем тесто в очень тонкий пласт — около 1 мм в толщину.

Тесто складываем в несколько слоев и нарезаем на крупные полоски.

Полученные длинные пластины складываем друг на друга, нарезаем на квадраты. В квадратики теста кладем начинку, защипываем противоположные концы.

Ушки мантов слегка подгибаем внутрь. Варим манты примерно 30 минут, вода предварительно должна закипеть в кастрюле.

Манты из этого теста не рвутся в течение варки. Получаются сочные манты с вкусной начинкой и тонким, но прочным тестом.

Подробный Видео рецепт: