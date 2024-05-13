Рецепт: Белковый салат — из продуктов белкового содержания

Ингредиенты:

фасоль консервированная белая — 1 банка;

молоки лососевых рыб — 100 гр;

яйца куриные — 4 шт;

соевый сыр — 100 гр;

лук зеленый — 30 гр;

укроп — 23 гр;

майонез домашний — 2 ст.л.

Способ приготовления: Этот салат готовим преимущественно из продуктов белкового содержания.

Итак берем банку фасоли (у меня белая).

Воду с банки я не сливаю, а использую для приготовления постного майонеза

Также берем 4 отварных яйца.

Яйца нарезаем.

Также я брала постный сыр из красной чечевицы.

Его также нарезаем кубиком.

В салат прекрасно подойдут молоки красных рыб, которые тоже недавно солила.

Молоки также нарезаем на салат.

Добавляем любую зелень и для заправки я брала кроме домашнего постного майонеза покупной горчичный соус.

Все ингредиенты смешиваем, солим.

Добавляем майонез и горчичный соус.

Все перемешиваем.

Даем салатику настояться и подаем на стол. Очень вкусный пикантный салатик!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.