Рецепт: Белковый салат — из продуктов белкового содержания

Ингредиенты:
фасоль консервированная белая — 1 банка;
молоки лососевых рыб — 100 гр;
яйца куриные — 4 шт;
соевый сыр — 100 гр;
лук зеленый — 30 гр;
укроп — 23 гр;
майонез домашний — 2 ст.л.
Способ приготовления: Этот салат готовим преимущественно из продуктов белкового содержания.
Итак берем банку фасоли (у меня белая).
Воду с банки я не сливаю, а использую для приготовления постного майонеза
Также берем 4 отварных яйца.
Яйца нарезаем.
Также я брала постный сыр из красной чечевицы.
Его также нарезаем кубиком.
В салат прекрасно подойдут молоки красных рыб, которые тоже недавно солила.
Молоки также нарезаем на салат.
Добавляем любую зелень и для заправки я брала кроме домашнего постного майонеза покупной горчичный соус.
Все ингредиенты смешиваем, солим.
Добавляем майонез и горчичный соус.
Все перемешиваем.
Даем салатику настояться и подаем на стол. Очень вкусный пикантный салатик!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.