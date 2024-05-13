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Рецепт: Белковый салат — из продуктов белкового содержания

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Рецепт: Белковый салат — из продуктов белкового содержания

Ингредиенты:
фасоль консервированная белая — 1 банка;
молоки лососевых рыб — 100 гр;
яйца куриные — 4 шт;
соевый сыр — 100 гр;
лук зеленый — 30 гр;
укроп — 23 гр;
майонез домашний — 2 ст.л.
Способ приготовления: Этот салат готовим преимущественно из продуктов белкового содержания.

Итак берем банку фасоли (у меня белая).

Воду с банки я не сливаю, а использую для приготовления постного майонеза

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Также берем 4 отварных яйца.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Яйца нарезаем.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Также я брала постный сыр из красной чечевицы.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Его также нарезаем кубиком.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

В салат прекрасно подойдут молоки красных рыб, которые тоже недавно солила.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Молоки также нарезаем на салат.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Добавляем любую зелень и для заправки я брала кроме домашнего постного майонеза покупной горчичный соус.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Все ингредиенты смешиваем, солим.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Добавляем майонез и горчичный соус.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Все перемешиваем.

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Даем салатику настояться и подаем на стол. Очень вкусный пикантный салатик!

Рецепт: Белковый салат - из продуктов белкового содержания

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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