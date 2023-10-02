Рецепт: Блинчки на сыворотке — манной и рисовой мукой

Ингредиенты:

крупа манная — 0,5 стакана;

мука рисовая — 0,5 стакана;

молочная сыворотка — 2 стакана;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

яйца куриные — 2 шт.;

масло растительное — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Кто не любит домашние блинчики? Практически все. Предлагаю рецепт на сыворотке. Сварила домашний творог. Осталась сыворотка. Думаю, куда её девать? Она отлично подходит для выпечки.

Решила испечь блинчики. Пшеничная мука закончилась. Но есть манка и рисовая мука. Почему бы не испечь блины с ними.

Рисовую муку высыпала в глубокую посуду.

Добавила манку.

Манку перемешала с рисовой мукой.

Добавила сыворотку и дала смеси некоторое время настояться.

В блинную смесь разбила яйца.

Немного сахара, соли. Тщательно репемешала.

На разогретой сковороде с подсолнечным маслом выпекала блинчики, обжаривая с обеих сторон до румяной корочки.

Немного необычные, но вкусные.

Считаю эксперимент удачным. Блины понравились, все съели.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.