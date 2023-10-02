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Рецепт: Блинчки на сыворотке — манной и рисовой мукой

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Рецепт: Блинчки на сыворотке — манной и рисовой мукой

Ингредиенты:
крупа манная — 0,5 стакана;
мука рисовая — 0,5 стакана;
молочная сыворотка — 2 стакана;
соль — по вкусу;
сахар — по вкусу;
яйца куриные — 2 шт.;
масло растительное — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Кто не любит домашние блинчики? Практически все. Предлагаю рецепт на сыворотке. Сварила домашний творог. Осталась сыворотка. Думаю, куда её девать? Она отлично подходит для выпечки.
Решила испечь блинчики. Пшеничная мука закончилась. Но есть манка и рисовая мука. Почему бы не испечь блины с ними.
Рисовую муку высыпала в глубокую посуду.

Добавила манку.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

Манку перемешала с рисовой мукой.
Добавила сыворотку и дала смеси некоторое время настояться.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

В блинную смесь разбила яйца.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

Немного сахара, соли. Тщательно репемешала.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

На разогретой сковороде с подсолнечным маслом выпекала блинчики, обжаривая с обеих сторон до румяной корочки.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

Немного необычные, но вкусные.

Рецепт: Блинчки на сыворотке - манной и рисовой мукой

Считаю эксперимент удачным. Блины понравились, все съели.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.

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