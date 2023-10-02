Так капусту готовят в дорогих ресторанах: приготовила дома и удивила всю семью. Ни одного праздника без них

Поразительный овощ — капуста, так как имеет весьма необычную историю происхождения. Капуста изначально была одним растением. Из разных частей этого растения люди смогли вывести разные виды капусты.
Отношение к этому овощу всегда было уважительным. У римлян и греков, например, в мифологии есть история появления капусты. Вероятно, свой почет капуста заслужила благодаря своей пользе. Овощ лечил от многих недугов.
Как сейчас можно вкусно приготовить блюдо из капусты?
Ингредиенты для капустных пирогов:
- капуста — шт.;
- лук репчатый — шт.;
- фарш — 300 г;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- паприка — ⅓ ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 5 ст. л.
Приготовление капустных пирогов:
Белокочанную капусту заворачиваем в целлофановый пакет и отправляем в микроволновку на 15 минут. После приготовления аккуратно раскрываем каждый лист капусты.
Удаляем выпирающую твердую часть с капустных листов. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде до золотистого цвета.
Смешиваем в отдельной таре лук с фаршем, солью, черным молотым перцем и паприкой.
Выкладываем начинку на ½ часть каждого листа, второй частью прикрываем фарш.
В чашу разбиваем яйца, добавляем сметану, соль и черный молотый перец по вкусу. Высыпаем в яичную смесь муку, замешиваем тесто.
Обволакиваем каждый капустный пирожок в тесте, а затем отправляем в сковороду с разогретым растительным маслом.
Обжариваем капустные пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
Такие пирожки не требуют долгого замеса теста. Создаются пирожки максимально просто и из минимума ингредиентов.