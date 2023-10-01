Шаурма домашняя – это множество разнообразных вариантов домашнего фастфуда, которые объединяет главное условие: любое жареное мясо дополняется микстом овощей с разными соусами, заворачивается в лаваш и обязательно обжаривается. Готовятся все виды шаурмы быстро, а результат всегда несомненно вкусный.

Домашняя шаурма с курицей в лаваше

Домашняя шаурма с курицей в лаваше готовится просто и быстро. Любое куриное мясо (филе, бедро) обжаривается на сковороде с приправами. В этом рецепте овощным микстом для курицы берем огурцы, листья салата и немного корейской моркови. Соус готовим из сметаны с горчицей и чесноком.

Ингредиенты –+2 порц.

Лаваш 2 шт.

Куриное бедро 200 гр. (филе)

Морковь корейская 70 гр.

Листовой салат 40 гр.

Огурец 1 шт.

Огурцы маринованные 1 шт.

Приправа для курицы ½ ч.л.

Перец чёрный молотый 2 щепотки

Паприка ½ ч.л.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Для соуса:

Сметана 5 ст.л.

Горчица 1 ч.л.

Чеснок 1 зубок

Соль по вкусу

Шаги 30 мин.

Шаурма в домашних условиях готовится очень просто. Сразу подготовьте согласно рецепту, все ингредиенты для домашней шаурмы. Куриное мясо промойте и салфеткой обсушите. Для соуса в пиалу переложите сметану и через чесночницу добавьте зубок чеснока. Затем добавьте чайную ложку горчицы, немного соли, хорошо перемешайте, снимите пробу и откорректируйте вкус. [adsp-pro-31] Тонкой соломкой нарежьте огурцы. Листья салата промойте, обсушите салфеткой и нарежьте крупно. Мясо курицы нарежьте небольшими кусочками и в течение 10 минут обжарьте на разогретом растительном масле. [adsp-pro-32] Обжаренную курицу посыпьте солью с приправой и черным перцем и уберите с плиты, чтобы мясо не пересохло. На столешнице разверните листы лаваша и смажьте их частью соуса. Положите нарезку салата с обжаренной курицей и покройте соусом. Поверх соуса уложите нарезку огурцов и немного корейской моркови. [adsp-pro-33] Эту начинку плотно заверните в лаваш, подвернув и боковые края. Сформированную шаурму обжарьте с обеих сторон на сковороде на небольшом количестве растительного масла, чтобы лаваш получился хрустящим. Приготовленную домашнюю шаурму с курицей в лаваше переложите на тарелки, разрежьте пополам и подайте к столу. Приятного аппетита!

Шаурма со свининой в домашних условиях

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Шаурма в домашних условиях со свининой, как более приемлемым для нас мясом вместо традиционной баранины, будет у вас не только перекусом, но и сытным блюдом, особенно для мужчин. В этом рецепте свинину обжариваем и сразу смешиваем с соусом. Из овощей берем помидоры «Черри», пекинскую капусту и огурец. Дополняем шаурму сыром и обжариваем на сухой сковороде, что дает эффект гриля.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Свинина – 300 гр.

Черри – 12 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Пекинская капуста – 1 шт.

Майонез – 150 гр.

Твердый сыр – 150 гр.

Чеснок – 3 зубка.

Укроп – по вкусу.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промыть, обязательно обсушить салфеткой и нарезать небольшими кусочками. Обжарить их до готовности в течение 5-7 минут при помешивании и без добавления масла.

Шаг 2. Для соуса в отдельной пиале смешать измельченный через чесночницу чеснок с мелко нашинкованным укропом и майонезом.

Шаг 3. Обжаренную свинину переложить в отдельную посуду и остудить.

Шаг 4. Добавить к ней приготовленный майонезный соус и хорошо перемешать.

Шаг 5. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой.

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Шаг 6. Помидоры разрезать на половинки. Огурцы нарезать, как и капусту, тонкой соломкой. Твердый сыр измельчить на крупной терке.

Шаг 7. Листы лаваша развернуть на столешнице и в середину выложить нарезку пекинской капусты с обжаренной свининой в соусе.

Шаг 8. Поверх свинины равномерно разложить нарезку помидоров с огурцом и посыпать тертым сыром.

Шаг 9. Аккуратно начинку завернуть в лаваш. Сформированную шаурму со свининой обжарить на сухой сковороде и сразу в горячем виде подать к столу. Приятного аппетита!

Домашняя шаурма с колбасой в лаваше

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Очень вкусным вариантом домашней шаурмы будет у вас приготовление ее с колбасой и овощами. В этом рецепте колбасу выбираем копченую и обжариваем. Овощным микстом берем капусту, помидоры «черри», маринованный огурец и корейскую морковь. Для соуса смешиваем майонез с томатной пастой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Колбаса копченая – 100 гр.

Черри – 6 шт.

Огурец маринованный – 1 шт.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Корейская морковь – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Томатный соус – 1 ст.л.

Твердый сыр – 70 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Копченую колбасу освободите от оболочки, нарежьте соломкой и в продолжение двух минут обжарьте на разогретом растительном масле.

Шаг 2. В пиале хорошо перемешайте майонез с томатным соусом. Разверните листы лаваша и нанесите на них тонкий слой соуса, оставив свободными края.

Шаг 3. На один край лаваша выложите обжаренную колбасу.

Шаг 4. Поверх колбасы уложите нарезанный слайсами маринованный огурец.

Шаг 5. Поверх огурца уложите кружки помидоров черри.

Шаг 6. Тонкой соломкой нашинкуйте белокочанную капусту, перетрите с солью и уложите поверх нарезки помидоров черри.

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Шаг 7. На капусту уложите немного корейской моркови.

Шаг 8. Эту начинку равномерно посыпьте тертым на терке сыром.

Шаг 9. Затем аккуратно и конвертиком сверните шаурму.

Шаг 10. Подрумяньте сформированную шаурму на сухой сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 11. Приготовленную домашнюю шаурму с колбасой в лаваше разрежьте пополам и сразу горячей подайте к столу. Приятного аппетита!

Шаурма с курицей и корейской морковкой

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Шаурма с курицей и корейской морковкой, приготовленная своими руками и на основе качественных продуктов получается самой вкусной, а корейская морковь ее вкусу добавит пикантность. В этом рецепте куриное мясо обжариваем. Морковь по-корейски берем или готовую, или домашнюю. Для куриной шаурмы важен соус и его готовим из майонеза со сметаной и пряностями.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 1 шт.

Жареное куриное мясо – 150 гр.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Свежий огурец – 1 шт.

Лист салата/капусты – 3 шт.

Аджика – 2 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Сметана – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубка.

Хмели-сунели – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка копченая – по вкусу.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно рецепту, все ингредиенты для шаурмы. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками, посыпьте солью с черным перцем и обжарьте на большом огне в течение 10 минут на смеси сливочного масла с растительным.

Шаг 2. Для соуса в отдельной посуде хорошо смешайте сметану с майонезом, измельченным чесноком и приправами.

Шаг 3. Большой лист лаваша разверните и смажьте всю поверхность аджикой, оставив свободными только края.

Шаг 4. Мелко нарежьте листья салата с огурцом и уложите поверх слоя аджики.

Шаг 5. Поверх овощей равномерно разложите обжаренную курицу.

Шаг 6. Корейскую морковь разрежьте на более короткие кусочки и равномерно разложите поверх курицы.

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Шаг 7. Начинку обильно смажьте приготовленным чесночным соусом.

Шаг 8. На начинку сначала заверните боковые края лаваша.

Шаг 9. Затем плотно и аккуратно сверните лаваш рулетом.

Шаг 10. Обжарьте его на сухой сковороде или гриле только до легкого румяного цвета.

Шаг 11. Приготовленную шаурму с курицей и корейской морковкой разрежьте пополам и сразу подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

ПП полезная шаурма в домашних условиях

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ПП полезная шаурма в домашних условиях готовится из мяса птицы, любого набора овощей, а для соуса берутся нежирная сметана, йогурт, ряженка или кетчуп. Рецепт простой, быстрый и вкусный.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш армянский – 2 шт.

Куриное филе – 300 гр.

Помидор – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Сыр – 150 гр.

Сметана нежирная/йогурт – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый– по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промойте, нарежьте соломкой и посыпьте солью с черным перцем. Филе можно готовить одним куском и нарезать после обжарки.

Шаг 2. В сковороде разогрейте немного растительного масла. В течение 3-5 минут обжарьте на нем филе до легкого золотистого цвета.

Шаг 3. Овощи промойте, обсушите салфеткой и нарежьте огурцы соломкой, а помидоры тонкими дольками.

Шаг 4. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Шаг 5. В пиале смешайте сметану/йогурт с солью, черным молотым перцем и паприкой.

Шаг 6. На столе разверните лаваш и половину его смажьте приготовленным соусом.

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Шаг 7. На соус разложите обжаренное куриное филе.

Шаг 8. Рядом с филе уложите нарезку овощей.

Шаг 9. Начинку равномерно посыпьте тертым на терке сыром.

Шаг 10. Аккуратно и плотно сверните лаваш с начинкой рулетом. Обжарьте его на разогретой сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 11. Приготовленную ПП полезную шаурму в домашних условиях переложите на тарелку, разрежьте пополам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Домашняя шаурма с фаршем

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В популярной домашней шаурме жареное мясо можно заменить фаршем и без потери отличного вкуса этой закуски. В этом рецепте вам предлагается взять куриный фарш, дополнить тертым сыром в соотношении 1:2 и обжарить в виде фрикаделек. Овощным набором берем традиционные для шаурмы огурец, салат, корейскую морковь и красный лук. Для соуса смешиваем кетчуп с майонезом, который можно заменить сметаной или йогуртом.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Куриный фарш – 300 гр.

Твердый сыр – 150 гр.

Панировочные сухари – 20 гр.

Огурец – 50 гр.

Салат «Айсберг» – 30 гр.

Морковь по-корейски – 30 гр.

Лук красный – 20 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для шаурмы.

Шаг 2. Измельчите любой твердый сыр, например, «Пармезан» или «Пекорино» на мелкой терке.

Шаг 3. В отдельную посуду переложите куриный фарш, добавьте соль, тертый сыр и насыпьте сухари из белого хлеба. Все хорошо перемешайте.

Шаг 4. Мокрыми руками из фарша в объеме столовой ложки, сформируйте фрикадельки.

Шаг 5. В сковороде разогрейте растительное масло и переложите на него фрикадельки.

Шаг 6. Обжарьте фрикадельки на среднем огне и до золотистой корочки со всех сторон.

Шаг 7. Для овощной начинки нашинкуйте салат. Его можно заменить белокочанной капустой и нашинковать очень тонкой соломкой.

Шаг 8. Тонкими продольными брусочками нарежьте огурец.

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Шаг 9. Лук измельчите тонкими полукольцами.

Шаг 10. В пиале смешайте майонез с кетчупом.

Шаг 11. На столешнице разверните лист лаваша и на середину уложите нарезку салата, огурца и корейскую морковь.

Шаг 12. Поверх овощей в один ряд уложите фрикадельки и нарезку лука.

Шаг 13. Начинку равномерно полейте приготовленным соусом. Затем лаваш аккуратно и плотно сверните, сформировав шаурму.

Шаг 14. Обжарьте шаурму на сковороде или гриле, чтобы получилась хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.

Шаг 15. Приготовленную домашнюю шаурму с фаршем разрежьте пополам и подайте к столу горячей. Оставшиеся фрикадельки можете заморозить и использовать для другой порции этой вкусной закуски. Приятного аппетита!

Простая и быстрая шаурма с сосисками

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Когда нет времени для приготовления мяса, вас выручит вариант простой и быстрой шаурмы с сосисками, а приготовить ее для быстрого перекуса может и ребенок. В этом рецепте сосиски для шаурмы обжариваем, а из овощей берем либо салат «Айсберг», либо пекинскую или белокочанную капусту.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Сосиски – 3 шт.

Твердый сыр – 80 гр.

Капуста – ½ шт.

Майонез – по вкусу.

Кетчуп – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Сосиски освободите от оболочки и разрежьте продольно на половинки. Длинными тонкими брусочками нарежьте сыр. Капусту мелко нашинкуйте.

Шаг 2. В сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте на нем до легкого румяного цвета нарезку сосисок.

Шаг 3. Лист лаваша разверните и разрежьте пополам. На каждую часть лаваша нанесите тонким слоем кетчуп с майонезом. На край продольно положите сосиски и ломтики сыра.

Шаг 4. Поверх их равномерно разложите нарезку капусты и плотно сверните в рулеты.

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Шаг 5. Сформированную шаурму обжарьте на сковороде или в духовке до хрустящей корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Приготовленную простую и быструю шаурму с сосисками сразу и в горячем виде подайте к столу. Приятного аппетита!

Очень вкусная шаурма с креветками

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Шаурма с креветками будет у вас не менее вкусным вариантом этого популярного азиатского блюда, ведь креветки в лаваше отлично сочетаются с микстом овощей, что делает закуску хрустящей и свежей, а соусы можно приготовить разные. В этом рецепте креветки маринуем в соевом соусе, обжариваем и берем специальный соус для шаурмы.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Креветки королевские в панцире – 900 гр.

Лаваш – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Редис – 5 шт.

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Салат «Айсберг» – ½ шт.

Соевый соус – 100 мл.

Соус для шаурмы – 9 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки заранее разморозьте в естественных условиях, почистите, залейте соевым соусом и на полчаса поставьте в холодильник для маринования.

Шаг 2. Затем быстро обжарьте их на разогретом растительном масле, а для аромата добавить можно зубок чеснока.

Шаг 3. Разверните на столе листы лаваша. На один край нанесите слой соуса для шаурмы и выложите нарезку салата «Айсберг».

Шаг 4. Мелко нарежьте редис, огурец и помидор. Нарезку этих овощей уложите поверх салата.

Шаг 5. Поверх овощей разложите обжаренные креветки.

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Шаг 6. Начинку полейте соусом для шаурмы.

Шаг 7. Аккуратно и плотно сформируйте шаурму.

Шаг 8. На сухой сковороде-гриль подсушите шаурму до румяных характерных полосок с обеих сторон.

Шаг 9. Приготовленную очень вкусную шаурму с креветками разложите по порционным тарелкам, разрежьте пополам и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Домашняя шаурма с индейкой

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Домашняя шаурма с индейкой будет у вас более диетическим и ПП блюдом, а готовится она быстро. Мясо индейки маринуется и ароматом приправ пропитывается почти молниеносно, что делает шаурму очень вкусной. В этом рецепте индейку дополним пекинской капустой, свежим огурцом и морковью. Майонез в соусе можно заменить сметаной или йогуртом.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе индейки – 300 гр.

Лаваш армянский – 300 гр.

Пекинская капуста – 450 гр.

Огурец – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Кетчуп – 4 ст.л.

Приправа для курицы – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить согласно рецепту, все ингредиенты для шаурмы. Филе индейки промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Промыть овощи. Морковь очистить от кожуры.

Шаг 2. Филе нарезать слайсами, посыпать солью с приправой, хорошо перемешать и прикрыть крышкой или тарелкой.

Шаг 3. Соломкой нарезать пекинскую капусту. Морковь измельчить на корейской терке. Эти овощи в отдельной посуде перемешать.

Шаг 4. Тонкими полукружками нарезать огурец и немного посолить.

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Шаг 5. Замаринованную нарезку индейки в течение 10 минут, не более, обжарить до золотистого цвета и можно разрезать на более тонкие кусочки.

Шаг 6. Развернуть листы лаваша и в любом порядке уложить на них нарезку овощей с обжаренной индейкой, оставив свободными края. Начинку равномерно полить майонезом и кетчупом.

Шаг 7. Аккуратно и плотно свернуть лаваш с начинкой, сформировав шаурму. Обжарить ее на гриле или сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 8. Приготовленную домашнюю шаурму с индейкой разрезать на половинки, разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и подать к столу. Приятного аппетита!

Шаурма с красной рыбой

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Шаурма с красной рыбой отличается от мясной необычным вкусом, да и более полезная. Красную рыбу берут либо слабосоленую, либо обжаривают или запекают. В этом варианте готовим шаурму со слабосоленой форелью. Из овощей добавляем свежий огурец, сладкий перец, помидор, авокадо и руколу с салатом. Соус к красной рыбе лучше подходит сметанный. Такую шаурму либо подают сразу после приготовления, либо немного прогревают на гриле.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Лаваш армянский тонкий – 2 шт.

Форель слабосоленая – 150 гр.

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лимон – ½ шт.

Рукола – 30 гр.

Листья салата – 8 шт.

Для соуса:

Сметана – 200 гр.

Укроп – 4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

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Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить согласно рецепту, все ингредиенты для шаурмы.

Шаг 2. Для соуса в отдельной посуде смешать сметану с мелко нарезанным укропом, солью и черным молотым перцем.

Шаг 3. Овощи промыть, обсушить салфеткой и нарезать огурец со сладким перцем тонкими длинными полосками, а помидоры дольками.

Шаг 4. У авокадо удалить кожуру с косточкой и мякоть нарезать полосками. Так же нарезать форель. Эти ингредиенты полить соком половины лимона.

Шаг 5. На столешнице развернуть листы лаваша. На край нанести часть сметанного соуса.

Шаг 6. Поверх соуса разложить промытые листья салата и руколу.

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Шаг 7. Поверх зелени разложить нарезку овощей.

Шаг 8. Поверх овощей равномерно разложить ломтики авокадо и красной рыбы.

Шаг 9. Начинку покрыть остальным соусом.

Шаг 10. Плотно и аккуратно завернуть начинку в рулет.

Шаг 11. Приготовленную шаурму с красной рыбой можно сразу сервировать к столу или немного обжарить на сухой сковороде или гриле. Приятного аппетита!