Съедят за 5 минут. Салат из тунца, который украсит любой праздник: простой и вкусный рецепт

Почему тунец считается одной из самых полезных рыб для человеческого организма? В разных магазинах цены на тунец примерно одинаково высокие. На самом ли деле так оправдана стоимость на этот вид рыбы?
Дело в том, что тунец почти не содержит жира и холестерина, поэтому он показан для большинства известных диет.
В мясе тунца есть витамины A и D, а также Е и Омега-3. Данный перечень плюсов тунца подкрепляется избытком селена, натрия и калия в мясе.
Тунец при регулярном употреблении помогает снизить уровень триглицеридов в крови.
Также ниацин в тунце помогает при перегруженной нервной системе.
Что можно приготовить из тунца? Например, простой салат, который будет кстати даже на праздник.
Ингредиенты для салата из тунца:
- вареный картофель — 2 шт.;
- тунец консервированный — 250 г;
- зеленый лук — пучок;
- сыр — 150 г;
- морковь вареная — 2 шт.;
- вареные яйца — 5 шт.;
- майонез.
Приготовление салата из тунца:
Картофель очищаем и натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем в кулинарное кольцо. Смазываем картофельный слой майонезом.
Сливаем лишнее масло с консервированного тунца, слегка разминаем куски вилкой и кладем на слой картофеля. Шинкуем зеленый лук, высыпаем на слой тунца.
Смазываем слой лука и рыбы майонезом. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем следующим слоем.
Формируем сеточку из майонеза. Очищаем морковь, измельчаем на мелкой терке и выкладываем на сырный слой.
Очищаем яйца, отделяем белки от желтков. Натираем белки на крупной терке, выкладываем на морковный слой, покрываем майонезом.
Измельчаем вилкой желтки в крошку, посыпаем желтками верхушку салата.
Салат можно украсить зеленым луком и другой зеленью. Получается интересный слоеный салат с тунцом.