Съедят за 5 минут. Салат из тунца, который украсит любой праздник: простой и вкусный рецепт

Почему тунец считается одной из самых полезных рыб для человеческого организма? В разных магазинах цены на тунец примерно одинаково высокие. На самом ли деле так оправдана стоимость на этот вид рыбы?

Дело в том, что тунец почти не содержит жира и холестерина, поэтому он показан для большинства известных диет.

В мясе тунца есть витамины A и D, а также Е и Омега-3. Данный перечень плюсов тунца подкрепляется избытком селена, натрия и калия в мясе.

Тунец при регулярном употреблении помогает снизить уровень триглицеридов в крови.

Также ниацин в тунце помогает при перегруженной нервной системе.

Что можно приготовить из тунца? Например, простой салат, который будет кстати даже на праздник.

Ингредиенты для салата из тунца:

вареный картофель — 2 шт.;

тунец консервированный — 250 г;

зеленый лук — пучок;

сыр — 150 г;

морковь вареная — 2 шт.;

вареные яйца — 5 шт.;

майонез.

Приготовление салата из тунца:

Картофель очищаем и натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем в кулинарное кольцо. Смазываем картофельный слой майонезом.

Сливаем лишнее масло с консервированного тунца, слегка разминаем куски вилкой и кладем на слой картофеля. Шинкуем зеленый лук, высыпаем на слой тунца.

Смазываем слой лука и рыбы майонезом. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем следующим слоем.

Формируем сеточку из майонеза. Очищаем морковь, измельчаем на мелкой терке и выкладываем на сырный слой.

Очищаем яйца, отделяем белки от желтков. Натираем белки на крупной терке, выкладываем на морковный слой, покрываем майонезом.

Измельчаем вилкой желтки в крошку, посыпаем желтками верхушку салата.

Салат можно украсить зеленым луком и другой зеленью. Получается интересный слоеный салат с тунцом.