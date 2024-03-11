Описание приготовления:

Шоколадные панкейки на кефире получаются очень нежными и вкусными, с сильным ароматом шоколада. Подавать их нужно теплыми в дополнении сгущенки, меда, варенья с чаем или молоком.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Мука 60 Грамм

Яйцо 1 Штука

Кефир 130 Миллилитров (высокой жирности)

Какао 20 Грамм (темный)

Масло растительное 10 Миллилитров

Масло растительное По вкусу (для жарки)

Сахар 40 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)

Соль По вкусу

Шоколад молочный 30 Грамм

Масло сливочное 20 г Грамм

Количество порций 3

Калорийность

277 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные панкейки на кефире»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных панкейков на кефире. Шоколад измельчите, смешайте со сливочным маслом, растопите и остудите.

В посуду налейте теплый кефир, растительное масло, шоколадную массу, разбейте яйца и перемешайте до однородности.

В чашке смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и какао порошок.

Смешайте обе массы в густое, однородное тесто. Дайте постоять при комнатной температуре 10 минут.

Сковороду с антипригарным покрытием нагрейте на среднем огне и налейте одну столовую ложку теста. Выпекайте в течение 1-2 минут, затем переверните панкейк и готовьте еще 20-30 секунд. Снимите со сковороды на тарелку и продолжайте печь, пока не кончится все тесто. Готовые панкейки сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!