Описание приготовления:
Шоколадные панкейки на кефире получаются очень нежными и вкусными, с сильным ароматом шоколада. Подавать их нужно теплыми в дополнении сгущенки, меда, варенья с чаем или молоком.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 60 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Кефир 130 Миллилитров (высокой жирности)
- Какао 20 Грамм (темный)
- Масло растительное 10 Миллилитров
- Масло растительное По вкусу (для жарки)
- Сахар 40 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)
- Соль По вкусу
- Шоколад молочный 30 Грамм
- Масло сливочное 20 г Грамм
Количество порций 3
Калорийность
277 ккал
Калорийность
6 г
Белки
15 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные панкейки на кефире»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных панкейков на кефире. Шоколад измельчите, смешайте со сливочным маслом, растопите и остудите.
В посуду налейте теплый кефир, растительное масло, шоколадную массу, разбейте яйца и перемешайте до однородности.
В чашке смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и какао порошок.
Смешайте обе массы в густое, однородное тесто. Дайте постоять при комнатной температуре 10 минут.
Сковороду с антипригарным покрытием нагрейте на среднем огне и налейте одну столовую ложку теста. Выпекайте в течение 1-2 минут, затем переверните панкейк и готовьте еще 20-30 секунд. Снимите со сковороды на тарелку и продолжайте печь, пока не кончится все тесто. Готовые панкейки сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!