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Шоколадные панкейки на кефире

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Шоколадные панкейки на кефире

Описание приготовления:

Шоколадные панкейки на кефире получаются очень нежными и вкусными, с сильным ароматом шоколада. Подавать их нужно теплыми в дополнении сгущенки, меда, варенья с чаем или молоком.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Панкейки География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 60 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Кефир 130 Миллилитров (высокой жирности)
  • Какао 20 Грамм (темный)
  • Масло растительное 10 Миллилитров
  • Масло растительное По вкусу (для жарки)
  • Сахар 40 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка (без горки)
  • Соль По вкусу
  • Шоколад молочный 30 Грамм
  • Масло сливочное 20 г Грамм

Количество порций 3

Калорийность

277 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные панкейки на кефире»

Шоколадные панкейки на кефире

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных панкейков на кефире. Шоколад измельчите, смешайте со сливочным маслом, растопите и остудите.

Шоколадные панкейки на кефире

В посуду налейте теплый кефир, растительное масло, шоколадную массу, разбейте яйца и перемешайте до однородности.

Шоколадные панкейки на кефире

В чашке смешайте муку, разрыхлитель, соль, сахар и какао порошок.

Шоколадные панкейки на кефире

Смешайте обе массы в густое, однородное тесто. Дайте постоять при комнатной температуре 10 минут.

Шоколадные панкейки на кефире

Сковороду с антипригарным покрытием нагрейте на среднем огне и налейте одну столовую ложку теста. Выпекайте в течение 1-2 минут, затем переверните панкейк и готовьте еще 20-30 секунд. Снимите со сковороды на тарелку и продолжайте печь, пока не кончится все тесто. Готовые панкейки сразу подавайте к столу.

Шоколадные панкейки на кефире

Приятного аппетита!

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