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Гуляш из курицы

На чтение: 13 минут
Гуляш из курицы

Гуляш из курицы — это менее калорийный вариант известного классического блюда венгерской кухни. Куриное мясо для гуляша обжаривается, тушится на сковороде с добавлением помидор и других овощей в любой подливе с приправами. Блюдо получается вкусным и к нему подходит любой гарнир, а варианты куриного гуляша вам предлагаются в данной теме.

Классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой

Классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой является русским вариантом популярного блюда венгерской кухни из говядины. Основными его ингредиентами берутся куриное мясо, томатная паста/помидоры, мучная подлива, и блюдо дополняется овощами. В этом рецепте куриное мясо обжариваем с овощами, а вместо томатной пасты берем измельченные свежие помидоры.

Гуляш из курицы

Ингредиенты –+3 порц.

  • Куриное филе 550 гр.
  • Лук репчатый 200 гр.
  • Морковь 150 гр.
  • Перец болгарский 140 гр.
  • Помидоры 900 гр.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Мука пшеничная 3 ч.л.
  • Масло растительное  для жарки
  • Зелень  по вкусу

Шаги 90 мин.

  1. Гуляш из курицы

    Как приготовить классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой? Первым делом подготовьте согласно рецепту, все ингредиенты для куриного гуляша. Филе промойте и салфеткой обсушите. Овощи очистите и промойте.

  2. Гуляш из курицы

    Помидоры разрежьте на половинки и измельчите на крупной терке, оставив кожицу.

  3. Гуляш из курицы

    Эту томатную массу протрите через сито, чтобы ее у вас получилось около 400 мл томатного сока.

  4. Гуляш из курицы

    Куриное мясо нарежьте брусочками и обжарьте на сковороде, на разогретом растительном масле, на среднем огне и до изменения цвета на белый.

  5. Гуляш из курицы

    Лук нарежьте тонкими четверть кольцами, переложите к обжаренному филе и пожарьте в течение 3–4 минут до прозрачности.

  6. Гуляш из курицы

    Морковь нарежьте соломкой, переложите в сковороду и пожарьте все еще 3–4 минуты.

  7. Гуляш из курицы

    Затем к этим ингредиентам добавьте нарезанный соломкой сладкий перец и пожарьте 2–3 минуты.

  8. Гуляш из курицы

    Насыпьте к ним муку, а количество ее можете немного увеличить для более густой подливы, активно перемешайте и пожарьте еще пару минут.

  9. Гуляш из курицы

    Затем залейте обжаренные с куриным филе овощи приготовленным томатным соком, добавьте все специи, перемешайте и потушите гуляш на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15–20 минут.

  10. Гуляш из курицы

    В последнюю очередь добавьте к гуляшу нарезку любой зелени, снимите пробу и откорректируйте вкус.

  11. Гуляш из курицы

    Приготовленный классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой сервируйте к столу с любым гарниром. Приятного аппетита!

Куриный гуляш с подливкой из муки

Куриный гуляш с подливкой из муки, по своей сути является густым наваристым супом из тушеного в подливе мяса, а лучшим и самым вкусным загустителем подливы считается мука, хотя есть варианты и с крахмалом. Для гуляша сначала обжаривается куриное мясо с овощами. Затем добавляется мука и степень ее обжарки выбирается по вкусу. Основой мучной подливы в этом рецепте берем воду со сметаной и томатной пастой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Мука пшеничная – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовить все ингредиенты для гуляша, согласно рецепту. Овощи очистить. Морковь измельчить на крупной терке. Лук с чесноком мелко нарезать.

Гуляш из курицы

2) Куриное филе промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Затем его нарезать небольшими кусочками любой формы.

Гуляш из курицы

3) Нарезку филе в течение 5 минут и при помешивании, обжарить на сковороде на разогретом растительном масле.

Гуляш из курицы

4) Затем к нему переложить измельченные овощи и пожарить в течение 6–7 минут.

Гуляш из курицы

5) К обжаренному с овощами куриному филе насыпать муку и добавить сметану с томатной пастой, но муку лучше пару минут предварительно обжарить. Затем все хорошо перемешать и потушить гуляш на небольшом огне еще 5 минут.

Гуляш из курицы

6) Налить в сковороду воду, добавить соль с черным перцем и лавровым листом. Гуляш еще раз перемешать и потомить на небольшом огне под прикрытой крышкой 20 минут.

Гуляш из курицы

7) Приготовленный куриный гуляш с подливкой из муки, а он обладает ярким вкусом, сервировать к столу с нейтральным гарниром из крупы или макарон. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Как приготовить гуляш из курицы с томатной пастой

Гуляш из курицы с томатной пастой просто готовится и будет у вас быстрым, сытным и вкусным блюдом к семейному столу. В этом рецепте куриное мясо обжариваем с морковью и луком. Подливу делаем только с томатной пастой и водой, не добавляя муки.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Мясо курицы – 350 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 250 мл.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Куриное мясо отделите от косточки, промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кубиками. Овощи очистите и промойте.

Гуляш из курицы

2) В сковороде на большом огне разогрейте растительное масло и обжарьте при помешивании, нарезку куриного мяса до легкого золотистого цвета.

Гуляш из курицы

3) Морковь измельчите на мелкой терке. Лук нарежьте маленькими кубиками.

Гуляш из курицы

4) Эти овощи переложите в сковороду с обжаренным куриным мясом, добавьте соль, перец и специи, перемешайте и все пожарьте уже на среднем огне в течение 3–4 минут.

Гуляш из курицы

5) Затем добавьте в сковороду столовую ложку томатной пасты, налейте 50 мл воды, перемешайте и потушите еще 5 минут.

Гуляш из курицы

6) Налейте в сковороду остальную воду, добавьте лавровый лист с мелко нарубленным чесноком и потушите гуляш, периодически перемешивая, на небольшом огне в течение 20 минут.

Гуляш из курицы

7) Приготовленный гуляш из курицы с томатной пастой подайте к столу, например, с гречневой кашей. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Куриный гуляш с подливкой из сметаны

Куриный гуляш с подливкой из сметаны получается более нежным в сравнении с приготовленным с помидорами, а вкусом не уступает. Готовится он просто и быстро. В этом рецепте муку к сметанной подливе не добавляем, а из овощей берем только лук с чесноком и обжариваем их на сливочном масле.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мясо курицы – 500 гр.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовить простой набор ингредиентов для гуляша. Очистить лук с чесноком. Куриное мясо промыть и насухо вытереть салфеткой.

Гуляш из курицы

2) Лук нарезать маленькими кубиками. Чеснок мелко нарубить ножом.

Гуляш из курицы

3) Куриное мясо нарезать поперек мышечных волокон небольшими одинаковыми кусочками.

Гуляш из курицы

4) В сковороде растопить сливочное масло, добавить, чтобы не горело столовую ложку растительного масла, и обжарить нарезку лука с чесноком.

Гуляш из курицы

5) Затем к ним переложить нарезку куриного мяса и пожарить, при помешивании, до полного выпаривания мясного сока.

Гуляш из курицы

6) Гуляш посыпать солью с черным перцем и добавить три столовые ложки сметаны.

Гуляш из курицы

7) Еще раз гуляш со сметаной перемешать, потомить на небольшом огне пару минут. Затем огонь выключить и дать гуляшу несколько минут настояться под прикрытой крышкой.

Гуляш из курицы

Гуляш из курицы

Приготовленный куриный гуляш с подливкой из сметаны разложить по порционным тарелкам, а идеальным гарниром к нему будет картофельное пюре. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Гуляш из филе курицы в сливочном соусе

Гуляш из филе курицы в сливочном соусе только условно именуется гуляшом, ведь отличается ингредиентами от классического венгерского. Куриное филе со сливками сочетается идеально и получается очень нежным и сочным. В этом рецепте сливочный соус готовим несколько иначе: часть сливок смешиваем с крахмалом, а часть с куриным желтком. Куриное филе натираем чесноком со специями и обжариваем.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 400 гр.
  • Сливки 10-20% – 200 мл.
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

1) Куриное филе промыть, обсушить салфеткой и нарезать кусочками, как для гуляша. Чеснок измельчить через чесночницу, смешать с солью и смесью перцев. Этой смесью натереть кусочки филе и оставить на 10 минут, прикрыв пленкой.

Гуляш из курицы

2) Затем нарезку филе обжарить на растопленном сливочном масле на среднем огне в течение двух минут с одной стороны.

Гуляш из курицы

3) Для сливочного соуса в одной пиале смешать кукурузный крахмал со столовой ложкой сливок. В другой пиале смешать яичный желток с остальными сливками.

Гуляш из курицы

4) Обжаренные кусочки филе перевернуть на другой бок, пожарить еще 1–2 минуты, залить сливочно-желточным соусом и на большом огне готовить в течение 1 минуты.

Гуляш из курицы

5) Затем залить сливочным соусом с крахмалом, активно перемешать и через минуту огонь выключить.

Гуляш из курицы

6) Приготовленный гуляш из филе курицы в сливочном соусе сразу подать к столу, а лучшим гарниром к нему будет отварная вермишель. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Простой гуляш из курицы с луком и морковью

Простой гуляш из курицы с луком и морковью, несмотря на небольшой набор ингредиентов, будет у вас быстрым и вкусным блюдом для обеда или ужина. В этом рецепте готовим гуляш из куриного филе, а перед жаркой запанируем его в муке, что подливу из сметаны и томатной пасты сделает густой.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сметана – 100 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для гуляша. Овощи очистите и промойте.

Гуляш из курицы

2) Куриное филе промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кубиками поперек мышечных волокон.

Гуляш из курицы

3) Нарезку филе переложите в пакет, насыпьте две столовые ложки муки и активно встряхните, чтобы все кусочки полностью были покрыты мукой.

Гуляш из курицы

4) Морковь измельчите на крупной терке. Лук с чесноком мелко нарежьте.

Гуляш из курицы

5) В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем нарезку филе до легкого золотистого цвета. Затем добавьте овощи, пожарьте при помешивании в течение 4–5 минут и насыпьте соль с черным перцем.

6) В пиале смешайте сметану с томатной пастой и водой. Этим соусом залейте обжаренные ингредиенты и перемешайте.

Гуляш из курицы

7) Потушите гуляш на небольшом огне под крышкой 10–15 минут. Снимите пробу и откорректируйте вкус.

Гуляш из курицы

Гуляш из курицы

Приготовленный простой гуляш из курицы с луком и морковью подайте к столу горячим, дополнив любым гарниром. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Гуляш из куриной грудки с подливкой

Гуляш из куриной грудки c подливкой получается менее калорийным, а любая подливка всегда дополняет это блюдо. В этом варианте подливку готовим на основе обжаренной муки и томатной пасты. Дополним гуляш луком, морковью и специями.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 30 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Ингредиенты для гуляша сразу подготовить, согласно рецепту. Куриное филе промыть и насухо вытереть салфеткой. Овощи очистить и промыть.

Гуляш из курицы

2) Филе нарезать небольшими кусочками поперек мышечных волокон.

Гуляш из курицы

3) В сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем нарезку куриного филе до румяного цвета в течение 8–10 минут.

Гуляш из курицы

4) Лук и морковь мелко нарезать.

Гуляш из курицы

5) Нарезку овощей переложить в сковороду к обжаренному филе и пожарить в течение 5 минут до мягкости.

Гуляш из курицы

6) В другой сухой сковороде обжарить, при помешивании, две столовые ложки муки до кремового цвета.

Гуляш из курицы

7) Обжаренную муку пересыпать к курице с овощами и активно перемешать.

Гуляш из курицы

Гуляш из курицы

Далее к ним добавить столовую ложку томатной пасты, соль с черным перцем и еще раз хорошо перемешать.

Гуляш из курицы

9) Залить обжаренные ингредиенты горячей водой, перемешать и потушить гуляш на небольшом огне в течение 10 минут.

Гуляш из курицы

10) Затем к гуляшу добавить мелко нарезанный укроп, лавровый лист и через 5 минут огонь выключить.

Гуляш из курицы

11) Приготовленный гуляш из куриной грудки с подливкой подать к столу горячим и с любым гарниром. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами

Мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами приготовить совсем не сложно. Любые грибы замороженные, маринованные, сухие, но лучше всего свежие, дополняют вкус гуляша из курицы, а любой соус делает гуляш мягким и сочным. Хорошо к такому гуляшу подходит томатный соус, но в этом рецепте вам предлагается приготовить сливочный. Готовим гуляш только из курицы и свежих шампиньонов.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 200 гр.
  • Шампиньоны свежие – 100 гр.
  • Сливки 30% – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Шампиньоны протереть влажной салфеткой и нарезать небольшими кусочками.

Гуляш из курицы

2) В сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить на нем нарезку шампиньонов до полного выпаривания грибного сока. Переложить их на тарелку.

Гуляш из курицы

3) Куриное филе промыть, обсушить салфеткой, нарезать кубиками и обжарить на той же сковороде в течение 10 минут при помешивании.

Гуляш из курицы

4) Затем к обжаренному филе переложить жареные шампиньоны и добавить соль с черным перцем. Тонкой струей налить в сковороду сливки и одновременно хорошо перемешать.

Гуляш из курицы

5) Потушить гуляш на небольшом огне 7–10 минут, снять пробу и откорректировать вкус. Приготовленный мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами подать к столу горячим и в дополнении любым гарниром. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Гуляш из куриного бедра

Гуляш из куриного бедра получается более сочным и мягким в сравнении с приготовленным из филе, а процесс готовки не отличается от классического. У куриных бедер удаляется косточка, мякоть нарезается, обжаривается с морковью и луком, а затем тушится в томатном соусе. В этом рецепте к соусу муку не добавляем.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Бедро курицы – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ч.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Смесь перцев – 1 гр.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Заранее размороженные куриные бедра промойте, обсушите салфеткой. выделите косточки и мякоть нарежьте небольшими кусочками.

Гуляш из курицы

2) Нарезку мякоти бедра обжарьте на разогретом растительном масле, на большом огне и до румяного цвета. Затем посыпьте мясо солью со смесью перцев.

Гуляш из курицы

3) Мелко нарежьте очищенные лук с морковью.

Гуляш из курицы

4) Нарезку овощей переложите к обжаренному мясу бедра и пожарьте овощи до мягкости.

Гуляш из курицы

5) Затем в сковороду положите лавровый лист, чайную ложку томатной пасты черный перец горошком и налейте горячую воду. Гуляш хорошо перемешайте.

Гуляш из курицы

6) Потушите гуляш в подливе на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30–35 минут и до готовности мяса.

Гуляш из курицы

7) Приготовленный гуляш из куриного бедра сразу горячим подайте к столу, к нему подойдет любой гарнир. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

Гуляш из курицы с картошкой на сковороде

Гуляш из курицы с картошкой на сковороде не является тушеной картошкой с мясом и не рагу, так как готовится по другому принципу и получается густым наваристым супом, со своим выраженным вкусом и ярким цветом. Для гуляша куриное мясо обжаривается до румяной корочки, тушится в соусе без загустителей и дополняется картофелем. К гуляшу традиционно добавляются лук со сладким перцем и специями. В этом рецепте картофель для гуляша отвариваем до полуготовности отдельно и добавляем в готовый гуляш, а соус готовим с копченой паприкой и без томата.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Мясо курицы без косточки – 800 гр.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 3 шт.
  • Паприка копченая молотая – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1) Картофель почистите, промойте, нарежьте средними кусочками и отварите до полуготовности в воде с добавлением соли.

Гуляш из курицы

2) Очищенный лук нарежьте тонкими четверть кольцами.

Гуляш из курицы

3) Нарезку лука обжарьте до мягкости на разогретом растительном масле.

Гуляш из курицы

4) Небольшими кусочками нарежьте промытое и обсушенное салфеткой мясо курицы и переложите в сковороду к луку.

Гуляш из курицы

5) Нарезку куриного мяса обжарьте на большом огне и до румяной корочки со всех сторон.

Гуляш из курицы

6) Обжаренное куриное мясо посыпьте копченой паприкой и перемешайте.

Гуляш из курицы

7) Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой и переложите в сковороду к гуляшу.

Гуляш из курицы

Гуляш из курицы

Затем добавьте к гуляшу соль с черным перцем, налейте горячую воду, чтобы покрыла мясо полностью и потушите в течение 5–7 минут.

Гуляш из курицы

9) Сваренный до полуготовности картофель извлеките из отвара.

Гуляш из курицы

10) Переложите картофель к гуляшу, снимите пробу с соуса и откорректируйте вкус.

Гуляш из курицы

11) Затем сковороду прикройте крышкой и потушите гуляш еще 7–10 минут на небольшом огне до полной готовности.

Гуляш из курицы

12) Приготовленный на сковороде гуляш из курицы с картошкой разложите по порционным тарелкам и подайте к столу горячим, дополнив зеленью. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы

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