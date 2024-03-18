Гуляш из курицы — это менее калорийный вариант известного классического блюда венгерской кухни. Куриное мясо для гуляша обжаривается, тушится на сковороде с добавлением помидор и других овощей в любой подливе с приправами. Блюдо получается вкусным и к нему подходит любой гарнир, а варианты куриного гуляша вам предлагаются в данной теме.

Классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой

Классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой является русским вариантом популярного блюда венгерской кухни из говядины. Основными его ингредиентами берутся куриное мясо, томатная паста/помидоры, мучная подлива, и блюдо дополняется овощами. В этом рецепте куриное мясо обжариваем с овощами, а вместо томатной пасты берем измельченные свежие помидоры.

Ингредиенты –+3 порц.

Куриное филе 550 гр.

Лук репчатый 200 гр.

Морковь 150 гр.

Перец болгарский 140 гр.

Помидоры 900 гр.

Лавровый лист 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Мука пшеничная 3 ч.л.

Масло растительное для жарки

Зелень по вкусу

Шаги 90 мин.

Как приготовить классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой? Первым делом подготовьте согласно рецепту, все ингредиенты для куриного гуляша. Филе промойте и салфеткой обсушите. Овощи очистите и промойте. Помидоры разрежьте на половинки и измельчите на крупной терке, оставив кожицу. Эту томатную массу протрите через сито, чтобы ее у вас получилось около 400 мл томатного сока. Куриное мясо нарежьте брусочками и обжарьте на сковороде, на разогретом растительном масле, на среднем огне и до изменения цвета на белый. Лук нарежьте тонкими четверть кольцами, переложите к обжаренному филе и пожарьте в течение 3–4 минут до прозрачности. Морковь нарежьте соломкой, переложите в сковороду и пожарьте все еще 3–4 минуты. Затем к этим ингредиентам добавьте нарезанный соломкой сладкий перец и пожарьте 2–3 минуты. Насыпьте к ним муку, а количество ее можете немного увеличить для более густой подливы, активно перемешайте и пожарьте еще пару минут. Затем залейте обжаренные с куриным филе овощи приготовленным томатным соком, добавьте все специи, перемешайте и потушите гуляш на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 15–20 минут. В последнюю очередь добавьте к гуляшу нарезку любой зелени, снимите пробу и откорректируйте вкус. Приготовленный классический гуляш из курицы на сковороде с подливкой сервируйте к столу с любым гарниром. Приятного аппетита!

Куриный гуляш с подливкой из муки

Куриный гуляш с подливкой из муки, по своей сути является густым наваристым супом из тушеного в подливе мяса, а лучшим и самым вкусным загустителем подливы считается мука, хотя есть варианты и с крахмалом. Для гуляша сначала обжаривается куриное мясо с овощами. Затем добавляется мука и степень ее обжарки выбирается по вкусу. Основой мучной подливы в этом рецепте берем воду со сметаной и томатной пастой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Филе курицы – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовить все ингредиенты для гуляша, согласно рецепту. Овощи очистить. Морковь измельчить на крупной терке. Лук с чесноком мелко нарезать.

2) Куриное филе промыть холодной водой и обсушить салфеткой. Затем его нарезать небольшими кусочками любой формы.

3) Нарезку филе в течение 5 минут и при помешивании, обжарить на сковороде на разогретом растительном масле.

4) Затем к нему переложить измельченные овощи и пожарить в течение 6–7 минут.

5) К обжаренному с овощами куриному филе насыпать муку и добавить сметану с томатной пастой, но муку лучше пару минут предварительно обжарить. Затем все хорошо перемешать и потушить гуляш на небольшом огне еще 5 минут.

6) Налить в сковороду воду, добавить соль с черным перцем и лавровым листом. Гуляш еще раз перемешать и потомить на небольшом огне под прикрытой крышкой 20 минут.

7) Приготовленный куриный гуляш с подливкой из муки, а он обладает ярким вкусом, сервировать к столу с нейтральным гарниром из крупы или макарон. Приятного аппетита!

Как приготовить гуляш из курицы с томатной пастой

Гуляш из курицы с томатной пастой просто готовится и будет у вас быстрым, сытным и вкусным блюдом к семейному столу. В этом рецепте куриное мясо обжариваем с морковью и луком. Подливу делаем только с томатной пастой и водой, не добавляя муки.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Мясо курицы – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 250 мл.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Куриное мясо отделите от косточки, промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кубиками. Овощи очистите и промойте.

2) В сковороде на большом огне разогрейте растительное масло и обжарьте при помешивании, нарезку куриного мяса до легкого золотистого цвета.

3) Морковь измельчите на мелкой терке. Лук нарежьте маленькими кубиками.

4) Эти овощи переложите в сковороду с обжаренным куриным мясом, добавьте соль, перец и специи, перемешайте и все пожарьте уже на среднем огне в течение 3–4 минут.

5) Затем добавьте в сковороду столовую ложку томатной пасты, налейте 50 мл воды, перемешайте и потушите еще 5 минут.

6) Налейте в сковороду остальную воду, добавьте лавровый лист с мелко нарубленным чесноком и потушите гуляш, периодически перемешивая, на небольшом огне в течение 20 минут.

7) Приготовленный гуляш из курицы с томатной пастой подайте к столу, например, с гречневой кашей. Приятного аппетита!

Куриный гуляш с подливкой из сметаны

Куриный гуляш с подливкой из сметаны получается более нежным в сравнении с приготовленным с помидорами, а вкусом не уступает. Готовится он просто и быстро. В этом рецепте муку к сметанной подливе не добавляем, а из овощей берем только лук с чесноком и обжариваем их на сливочном масле.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мясо курицы – 500 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовить простой набор ингредиентов для гуляша. Очистить лук с чесноком. Куриное мясо промыть и насухо вытереть салфеткой.

2) Лук нарезать маленькими кубиками. Чеснок мелко нарубить ножом.

3) Куриное мясо нарезать поперек мышечных волокон небольшими одинаковыми кусочками.

4) В сковороде растопить сливочное масло, добавить, чтобы не горело столовую ложку растительного масла, и обжарить нарезку лука с чесноком.

5) Затем к ним переложить нарезку куриного мяса и пожарить, при помешивании, до полного выпаривания мясного сока.

6) Гуляш посыпать солью с черным перцем и добавить три столовые ложки сметаны.

7) Еще раз гуляш со сметаной перемешать, потомить на небольшом огне пару минут. Затем огонь выключить и дать гуляшу несколько минут настояться под прикрытой крышкой.

Приготовленный куриный гуляш с подливкой из сметаны разложить по порционным тарелкам, а идеальным гарниром к нему будет картофельное пюре. Приятного аппетита!

Гуляш из филе курицы в сливочном соусе

Гуляш из филе курицы в сливочном соусе только условно именуется гуляшом, ведь отличается ингредиентами от классического венгерского. Куриное филе со сливками сочетается идеально и получается очень нежным и сочным. В этом рецепте сливочный соус готовим несколько иначе: часть сливок смешиваем с крахмалом, а часть с куриным желтком. Куриное филе натираем чесноком со специями и обжариваем.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Филе курицы – 400 гр.

Сливки 10-20% – 200 мл.

Яичный желток – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

1) Куриное филе промыть, обсушить салфеткой и нарезать кусочками, как для гуляша. Чеснок измельчить через чесночницу, смешать с солью и смесью перцев. Этой смесью натереть кусочки филе и оставить на 10 минут, прикрыв пленкой.

2) Затем нарезку филе обжарить на растопленном сливочном масле на среднем огне в течение двух минут с одной стороны.

3) Для сливочного соуса в одной пиале смешать кукурузный крахмал со столовой ложкой сливок. В другой пиале смешать яичный желток с остальными сливками.

4) Обжаренные кусочки филе перевернуть на другой бок, пожарить еще 1–2 минуты, залить сливочно-желточным соусом и на большом огне готовить в течение 1 минуты.

5) Затем залить сливочным соусом с крахмалом, активно перемешать и через минуту огонь выключить.

6) Приготовленный гуляш из филе курицы в сливочном соусе сразу подать к столу, а лучшим гарниром к нему будет отварная вермишель. Приятного аппетита!

Простой гуляш из курицы с луком и морковью

Простой гуляш из курицы с луком и морковью, несмотря на небольшой набор ингредиентов, будет у вас быстрым и вкусным блюдом для обеда или ужина. В этом рецепте готовим гуляш из куриного филе, а перед жаркой запанируем его в муке, что подливу из сметаны и томатной пасты сделает густой.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Филе курицы – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сметана – 100 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Сразу подготовьте простой набор ингредиентов для гуляша. Овощи очистите и промойте.

2) Куриное филе промойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими кубиками поперек мышечных волокон.

3) Нарезку филе переложите в пакет, насыпьте две столовые ложки муки и активно встряхните, чтобы все кусочки полностью были покрыты мукой.

4) Морковь измельчите на крупной терке. Лук с чесноком мелко нарежьте.

5) В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем нарезку филе до легкого золотистого цвета. Затем добавьте овощи, пожарьте при помешивании в течение 4–5 минут и насыпьте соль с черным перцем.

6) В пиале смешайте сметану с томатной пастой и водой. Этим соусом залейте обжаренные ингредиенты и перемешайте.

7) Потушите гуляш на небольшом огне под крышкой 10–15 минут. Снимите пробу и откорректируйте вкус.

Приготовленный простой гуляш из курицы с луком и морковью подайте к столу горячим, дополнив любым гарниром. Приятного аппетита!

Гуляш из куриной грудки с подливкой

Гуляш из куриной грудки c подливкой получается менее калорийным, а любая подливка всегда дополняет это блюдо. В этом варианте подливку готовим на основе обжаренной муки и томатной пасты. Дополним гуляш луком, морковью и специями.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе курицы – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 30 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Ингредиенты для гуляша сразу подготовить, согласно рецепту. Куриное филе промыть и насухо вытереть салфеткой. Овощи очистить и промыть.

2) Филе нарезать небольшими кусочками поперек мышечных волокон.

3) В сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем нарезку куриного филе до румяного цвета в течение 8–10 минут.

4) Лук и морковь мелко нарезать.

5) Нарезку овощей переложить в сковороду к обжаренному филе и пожарить в течение 5 минут до мягкости.

6) В другой сухой сковороде обжарить, при помешивании, две столовые ложки муки до кремового цвета.

7) Обжаренную муку пересыпать к курице с овощами и активно перемешать.

Далее к ним добавить столовую ложку томатной пасты, соль с черным перцем и еще раз хорошо перемешать.

9) Залить обжаренные ингредиенты горячей водой, перемешать и потушить гуляш на небольшом огне в течение 10 минут.

10) Затем к гуляшу добавить мелко нарезанный укроп, лавровый лист и через 5 минут огонь выключить.

11) Приготовленный гуляш из куриной грудки с подливкой подать к столу горячим и с любым гарниром. Приятного аппетита!

Мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами

Мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами приготовить совсем не сложно. Любые грибы замороженные, маринованные, сухие, но лучше всего свежие, дополняют вкус гуляша из курицы, а любой соус делает гуляш мягким и сочным. Хорошо к такому гуляшу подходит томатный соус, но в этом рецепте вам предлагается приготовить сливочный. Готовим гуляш только из курицы и свежих шампиньонов.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Филе курицы – 200 гр.

Шампиньоны свежие – 100 гр.

Сливки 30% – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Шампиньоны протереть влажной салфеткой и нарезать небольшими кусочками.

2) В сковороде разогреть немного растительного масла и обжарить на нем нарезку шампиньонов до полного выпаривания грибного сока. Переложить их на тарелку.

3) Куриное филе промыть, обсушить салфеткой, нарезать кубиками и обжарить на той же сковороде в течение 10 минут при помешивании.

4) Затем к обжаренному филе переложить жареные шампиньоны и добавить соль с черным перцем. Тонкой струей налить в сковороду сливки и одновременно хорошо перемешать.

5) Потушить гуляш на небольшом огне 7–10 минут, снять пробу и откорректировать вкус. Приготовленный мягкий и сочный гуляш из курицы с грибами подать к столу горячим и в дополнении любым гарниром. Приятного аппетита!

Гуляш из куриного бедра

Гуляш из куриного бедра получается более сочным и мягким в сравнении с приготовленным из филе, а процесс готовки не отличается от классического. У куриных бедер удаляется косточка, мякоть нарезается, обжаривается с морковью и луком, а затем тушится в томатном соусе. В этом рецепте к соусу муку не добавляем.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Бедро курицы – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ч.л.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 5 шт.

Смесь перцев – 1 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1) Заранее размороженные куриные бедра промойте, обсушите салфеткой. выделите косточки и мякоть нарежьте небольшими кусочками.

2) Нарезку мякоти бедра обжарьте на разогретом растительном масле, на большом огне и до румяного цвета. Затем посыпьте мясо солью со смесью перцев.

3) Мелко нарежьте очищенные лук с морковью.

4) Нарезку овощей переложите к обжаренному мясу бедра и пожарьте овощи до мягкости.

5) Затем в сковороду положите лавровый лист, чайную ложку томатной пасты черный перец горошком и налейте горячую воду. Гуляш хорошо перемешайте.

6) Потушите гуляш в подливе на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30–35 минут и до готовности мяса.

7) Приготовленный гуляш из куриного бедра сразу горячим подайте к столу, к нему подойдет любой гарнир. Приятного аппетита!

Гуляш из курицы с картошкой на сковороде

Гуляш из курицы с картошкой на сковороде не является тушеной картошкой с мясом и не рагу, так как готовится по другому принципу и получается густым наваристым супом, со своим выраженным вкусом и ярким цветом. Для гуляша куриное мясо обжаривается до румяной корочки, тушится в соусе без загустителей и дополняется картофелем. К гуляшу традиционно добавляются лук со сладким перцем и специями. В этом рецепте картофель для гуляша отвариваем до полуготовности отдельно и добавляем в готовый гуляш, а соус готовим с копченой паприкой и без томата.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мясо курицы без косточки – 800 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Болгарский перец сладкий – 3 шт.

Паприка копченая молотая – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

1) Картофель почистите, промойте, нарежьте средними кусочками и отварите до полуготовности в воде с добавлением соли.

2) Очищенный лук нарежьте тонкими четверть кольцами.

3) Нарезку лука обжарьте до мягкости на разогретом растительном масле.

4) Небольшими кусочками нарежьте промытое и обсушенное салфеткой мясо курицы и переложите в сковороду к луку.

5) Нарезку куриного мяса обжарьте на большом огне и до румяной корочки со всех сторон.

6) Обжаренное куриное мясо посыпьте копченой паприкой и перемешайте.

7) Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой и переложите в сковороду к гуляшу.

Затем добавьте к гуляшу соль с черным перцем, налейте горячую воду, чтобы покрыла мясо полностью и потушите в течение 5–7 минут.

9) Сваренный до полуготовности картофель извлеките из отвара.

10) Переложите картофель к гуляшу, снимите пробу с соуса и откорректируйте вкус.

11) Затем сковороду прикройте крышкой и потушите гуляш еще 7–10 минут на небольшом огне до полной готовности.

12) Приготовленный на сковороде гуляш из курицы с картошкой разложите по порционным тарелкам и подайте к столу горячим, дополнив зеленью. Приятного аппетита!