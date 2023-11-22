Описание приготовления:

Если будете готовить рулетики из другого вида мяса, то учитывайте это во время жарки. Курица готовится быстрее, а говядина, наоборот будет жариться дольше.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

Свинина 6 Ломтиков

Сыр 200 Грамм (твердый)

Чернослив 120 Грамм (без косточек)

Яйцo 1 Штука

Мука пшеничная 1/2 Стакана

Панировoчные сухари 1/2 Стакана

Растительное масло 70 Миллилитров

Соль 1 Грамм (по вкусу)

Специи 1 Грамм (по вкусу)

Количество порций 3

Калорийность

195 ккал

Калорийность

24 г

Белки

7 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулетики с сыром и черносливом»

Для приготовления рулетов подготовьте необходимые ингредиенты. Чем крупнее взять мясные ломтики, тем крупнее будут сами рулеты. Но тогда они рискуют не прожариться. Выбирайте кусочки среднего размера, примерно 15*15 см.

Предварительно залейте кипятком чернослив и оставьте постоять на 15-20 минут. За это время он станет мягче. Затем воду слейте, а чернослив промойте.

Свинину отбейте, чтобы получился тонкий кусочек. Накрывайте мясо пленкой, чтобы при отбивании не летели брызги и чтобы мясо не рвалось.

На отбитое мясо разложите тертый сыр и несколько кусочков чернослива.

Подверните края мяса поверх начинки.

Скрутите все в рулет.

Так скрутите все рулеты.

Каждый мясной рулет с черносливом обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в панировку.

Для жарки разогрейте сковороду и налейте на неё масло. Выложите рулеты швом вниз. Обжарьте со всех сторон.

Затем накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 15-20 минут, чтобы они успели прожариться внутри. Периодически их необходимо разворачивать.

Готовые рулетики очень вкусные в горячем виде. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Лучше всего готовить небольшие рулетики, так они быстрее прожарятся.