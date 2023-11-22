Описание приготовления:
Если будете готовить рулетики из другого вида мяса, то учитывайте это во время жарки. Курица готовится быстрее, а говядина, наоборот будет жариться дольше.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 6 Ломтиков
- Сыр 200 Грамм (твердый)
- Чернослив 120 Грамм (без косточек)
- Яйцo 1 Штука
- Мука пшеничная 1/2 Стакана
- Панировoчные сухари 1/2 Стакана
- Растительное масло 70 Миллилитров
- Соль 1 Грамм (по вкусу)
- Специи 1 Грамм (по вкусу)
Количество порций 3
Калорийность
195 ккал
Калорийность
24 г
Белки
7 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулетики с сыром и черносливом»
Для приготовления рулетов подготовьте необходимые ингредиенты. Чем крупнее взять мясные ломтики, тем крупнее будут сами рулеты. Но тогда они рискуют не прожариться. Выбирайте кусочки среднего размера, примерно 15*15 см.
Предварительно залейте кипятком чернослив и оставьте постоять на 15-20 минут. За это время он станет мягче. Затем воду слейте, а чернослив промойте.
Свинину отбейте, чтобы получился тонкий кусочек. Накрывайте мясо пленкой, чтобы при отбивании не летели брызги и чтобы мясо не рвалось.
На отбитое мясо разложите тертый сыр и несколько кусочков чернослива.
Подверните края мяса поверх начинки.
Скрутите все в рулет.
Так скрутите все рулеты.
Каждый мясной рулет с черносливом обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в панировку.
Для жарки разогрейте сковороду и налейте на неё масло. Выложите рулеты швом вниз. Обжарьте со всех сторон.
Затем накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 15-20 минут, чтобы они успели прожариться внутри. Периодически их необходимо разворачивать.
Готовые рулетики очень вкусные в горячем виде. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Лучше всего готовить небольшие рулетики, так они быстрее прожарятся.