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Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

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Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Торты считаются самым популярным видом десертной выпечки. Они готовятся повсеместно. Очень развита в наше время сфера кондитерского мастерства, многие люди зарабатывают на этом ремесле.

Если отслеживать тренды, связанные с тортами, то можно заметить некоторую закономерность. Всегда были популярны различные цветы, роспись на десертах. Однако, с недавнего времени искусство кондитерского мастерства стало меняться.

Помимо обычных цветов и росписей, на тортах рисуют целые картины. Популярны небольшие зарисовки, часто небрежные. Данный стиль бенто пришел из Кореи.

Но, ничего не заменит домашний торт. Приготовим Королевский торт дома самостоятельно.

Ингредиенты для королевского торта:

  • грецкие орехи — 100 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 220 г;
  • мука — 170 г;
  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • груша — шт.;
  • сливочное масло — ч. л.;
  • мед — ст. л.;
  • корица — 1/2 ч.л.;
  • соль — щепотка;
  • сок лимона — ст. л.;
  • Вареная сгущенка – 180 г;
  • сметана — 640 г.

Приготовление королевского торта:

Измельчаем орехи в крупную крошку. Разбиваем в миску яйца, взбиваем до однородности. Высыпаем к яйцам сахарный песок — 200 грамм, взбиваем до образования белой массы.

В белую яичную массу просеиваем муку и крахмал, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто высыпаем орехи, снова перемешиваем.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, предварительно застилаем пергаментом. Посыпаем форму мукой, вливаем туда тесто.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Далее сворачиваем бисквит в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 2 часа.

Очищаем грушу от кожуры, нарезаем маленьким кубиком. В сковороду выкладываем кусочек сливочного масла, высыпаем остатки сахара, добавляем мед, корицу, соль и сок лимона.

Растапливаем на среднем огне масло и мед, добавляем кусочки груши. Карамелизируем грушу в течение 3 минут, постоянно помешиваем.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Верхушку с бисквита срезаем и измельчаем в крошку. Делим бисквит на 3 одинаковых коржа.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Взбиваем вареную сгущенку со сметаной до образования густого крема. Кладем первый корж в кондитерское кольцо, покрываем верхушку частью крема.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

На крем выкладываем часть карамелизированной груши.

Накрываем кремовый слой вторым коржом. Аналогично делаем со вторым слоем, только грушу выкладываем всю. Третий корж смазываем остатками крема и убираем в холодильник на 3 часа.

Снимаем кондитерское кольцо с торта, смазываем бока кремом. Посыпаем торт бисквитной крошкой.

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Украсить торт можно остатками крема, главное взбить его до более плотной массы с устойчивыми пиками. Также торт можно посыпать шоколадной крошкой или какао-порошком.

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