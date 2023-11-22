Свекровь научила. Праздничный королевский торт: самый вкусный рецепт

Торты считаются самым популярным видом десертной выпечки. Они готовятся повсеместно. Очень развита в наше время сфера кондитерского мастерства, многие люди зарабатывают на этом ремесле.

Если отслеживать тренды, связанные с тортами, то можно заметить некоторую закономерность. Всегда были популярны различные цветы, роспись на десертах. Однако, с недавнего времени искусство кондитерского мастерства стало меняться.

Помимо обычных цветов и росписей, на тортах рисуют целые картины. Популярны небольшие зарисовки, часто небрежные. Данный стиль бенто пришел из Кореи.

Но, ничего не заменит домашний торт. Приготовим Королевский торт дома самостоятельно.

Ингредиенты для королевского торта:

грецкие орехи — 100 г;

яйца — 5 шт.;

сахар — 220 г;

мука — 170 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

груша — шт.;

сливочное масло — ч. л.;

мед — ст. л.;

корица — 1/2 ч.л.;

соль — щепотка;

сок лимона — ст. л.;

Вареная сгущенка – 180 г;

сметана — 640 г.

Приготовление королевского торта:

Измельчаем орехи в крупную крошку. Разбиваем в миску яйца, взбиваем до однородности. Высыпаем к яйцам сахарный песок — 200 грамм, взбиваем до образования белой массы.

В белую яичную массу просеиваем муку и крахмал, высыпаем разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто высыпаем орехи, снова перемешиваем.

Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, предварительно застилаем пергаментом. Посыпаем форму мукой, вливаем туда тесто.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

Далее сворачиваем бисквит в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 2 часа.

Очищаем грушу от кожуры, нарезаем маленьким кубиком. В сковороду выкладываем кусочек сливочного масла, высыпаем остатки сахара, добавляем мед, корицу, соль и сок лимона.

Растапливаем на среднем огне масло и мед, добавляем кусочки груши. Карамелизируем грушу в течение 3 минут, постоянно помешиваем.

Верхушку с бисквита срезаем и измельчаем в крошку. Делим бисквит на 3 одинаковых коржа.

Взбиваем вареную сгущенку со сметаной до образования густого крема. Кладем первый корж в кондитерское кольцо, покрываем верхушку частью крема.

На крем выкладываем часть карамелизированной груши.

Накрываем кремовый слой вторым коржом. Аналогично делаем со вторым слоем, только грушу выкладываем всю. Третий корж смазываем остатками крема и убираем в холодильник на 3 часа.

Снимаем кондитерское кольцо с торта, смазываем бока кремом. Посыпаем торт бисквитной крошкой.

Украсить торт можно остатками крема, главное взбить его до более плотной массы с устойчивыми пиками. Также торт можно посыпать шоколадной крошкой или какао-порошком.