Готовлю каждые выходные. Салат по рецепту моей подруги немки: просто и вкусно

Салаты — это легкое овощное блюдо, которое часто позиционируется как диетическое. Но, далеко не все салаты можно назвать полезными. Есть блюда, где содержится много соуса, например, майонеза. Такой салат нельзя назвать диетическим. При этом такие блюда достаточно сытные и отлично подходят для праздничного стола.

Сытные салаты — это отдельный вид салатов в северных странах. Как правило, жирные салаты с майонезом и иными соусами, мясом, соленьями используются в государствах с холодным климатом. Наоборот, легкие салаты с ароматным маслом готовят в основном в южных странах.

Расскажем, как приготовить немецкий салат.

Ингредиенты для немецкого салата:

Отварная морковь — 3 шт.;

Куриная грудка – 400 г;

Маринованные огурцы – 200 г;

Майонез — 4 ст.л.;

Яйца — 4 шт.;

Перец черный молотый – ½ ч. л.;

Соль — ½ ч.л.;

Укроп — пучок.

Приготовление немецкого салата:

Нарезаем маленьким кубиком маринованные огурцы. Небольшими кусочками режем отваренную заранее куриную грудку.

Смешиваем мясо и маринованные огурцы.

Нарезаем маленькими кубиками отварную очищенную морковь. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем, нарезаем аналогично моркови.

Кладем в салатник морковь и яйца, смешиваем с курицей и огурцами. Шинкуем укроп, высыпаем в салат, солим его, посыпаем черным молотым перцем.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Можно в салат добавить чеснок по вкусу. Этот салат станет одним из самых популярных в вашей семье.