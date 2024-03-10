Рецепт: Цветная капуста — Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Ингредиенты:

цветная капуста (соцветия) — 1 кг;

сметана 20% — 2 ст.л;

соевый соус — 2 ст.л;

яйца куриные — 2 шт;

масло сливочное — 50 гр;

укроп зеленый — 50 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Цветную капусту у нас любят все и в будни и в праздники. Много вариантов её приготовления, но я воспользовалась и вам расскажу о простом и очень вкусном способе приготовить цветную капусту.

Сначала целый вилок я мою и очищаю от всяких точек и крапинок.

Затем разделяю на крупные соцветия.

Очень крупные я разделю пополам .

Кастрюлю с водой солю, как на первое блюдо только немного солонее и довожу воду до кипения.

В кипящую воду бросаю капусту.

Варю до готовности, что бы легко шла вилка, но не перевариваю.

Сливаю воду.

Пока капуста остывает, готовлю соус.

Два яйца разбиваю вилкой.

Добавляю две ложки сметаны.

Затем добавляю две ложки соевого соуса, всё вымешиваю, можно попробовать и по необходимости добавить соуса.

В соус опускаю соцветия капусты и хорошо пропитываю со всех сторон.

Складываю пропитанные соусом соцветия в блюдо для выпечки.

Посыпаю нарезанным укропом. У меня укроп из морозильной камеры, вполне подходит для приготовления блюд.

Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Капуста у меня практически готова, нужно её просто довести с соусом до готовности.

Минут через пять я на горячие соцветия кладу кусочки сливочного масла, они дают очень приятный аппетитный аромат.

как только соцветия подрумянились, можно вынимать блюдо.

Очень красиво смотрится на праздничном столе.

Так же отлично к мясу и просто, как самостоятельное блюдо.

Вкусно и быстро.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 130 руб.