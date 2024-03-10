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Рецепт: Цветная капуста — Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

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Рецепт: Цветная капуста — Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Ингредиенты:
цветная капуста (соцветия) — 1 кг;
сметана 20% — 2 ст.л;
соевый соус — 2 ст.л;
яйца куриные — 2 шт;
масло сливочное — 50 гр;
укроп зеленый — 50 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Цветную капусту у нас любят все и в будни и в праздники. Много вариантов её приготовления, но я воспользовалась и вам расскажу о простом и очень вкусном способе приготовить цветную капусту.

Сначала целый вилок я мою и очищаю от всяких точек и крапинок.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Затем разделяю на крупные соцветия.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Очень крупные я разделю пополам .
Кастрюлю с водой солю, как на первое блюдо только немного солонее и довожу воду до кипения.
В кипящую воду бросаю капусту.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Варю до готовности, что бы легко шла вилка, но не перевариваю.
Сливаю воду.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Пока капуста остывает, готовлю соус.
Два яйца разбиваю вилкой.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Добавляю две ложки сметаны.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Затем добавляю две ложки соевого соуса, всё вымешиваю, можно попробовать и по необходимости добавить соуса.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

В соус опускаю соцветия капусты и хорошо пропитываю со всех сторон.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Складываю пропитанные соусом соцветия в блюдо для выпечки.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Посыпаю нарезанным укропом. У меня укроп из морозильной камеры, вполне подходит для приготовления блюд.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Капуста у меня практически готова, нужно её просто довести с соусом до готовности.
Минут через пять я на горячие соцветия кладу кусочки сливочного масла, они дают очень приятный аппетитный аромат.
как только соцветия подрумянились, можно вынимать блюдо.
Очень красиво смотрится на праздничном столе.
Так же отлично к мясу и просто, как самостоятельное блюдо.

Рецепт: Цветная капуста - Цветная капуста приготовленная быстро , просто и вкусно.

Вкусно и быстро.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 130 руб.

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