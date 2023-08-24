Фасоль с колбасками и перцем на сковороде

Пряная фасоль с колбасками и перцем может влюбить в себя даже деток (больших ненавистников бобовых). Приготовьте это блюдо по сербскому рецепту, и оно станет одним из самых частых ужинов в вашем доме.

Главная изюминка фасоли, тушенной с овощами, — вкусно замаринованный перец. Он добавляется практически в конце приготовления. Сладкий перец придает пикантный вкус блюду из фасоли, а копченые колбаски — изумительный аромат.

Как вкусно приготовить фасоль с колбасками и перцем

Чтобы фасоль сварилась очень быстро, ее стоит предварительно замочить. Для этого залейте бобовые водой. Оставьте их на 6–8 часов при комнатной температуре. Это сильно ускорит процесс приготовления сытного и ароматного ужина из фасоли.

Ингредиенты

Фасоль300 г Лавровый лист1 шт. Чеснок4 зуб. Соль1 ст. л. Болгарский перец2 шт. Уксус2 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Колбаски500 г Лук3 шт. Морковь2 шт. Томатная паста2 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Паприка1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Тимьян1 ч. л. Петрушка по вкусу Сахар2 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем фасоль. Заливаем ее водой и оставляем на ночь. Замоченную фасоль перекладываем в кастрюлю. Заливаем ее чистой водой. Очищаем 1 зуб. чеснока. Разрезаем его пополам. Добавляем чеснок и лавровый листик к фасоли. Отправляем ее на огонь. Варим фасоль до готовности (мягкости).Маринуем болгарский перец. Хорошенько его промываем. Удаляем семена и плодоножки. Нарезаем овощ на крупные сегменты. Выкладываем их в миску.В отдельную емкость всыпаем 1 ст. л. соли и сахар. Вливаем уксус 7%-й и 0,5 л кипящей воды. Хорошенько всё перемешиваем.Заливаем горячим маринадом нарезанный сладкий перец. Накрываем всё тарелкой. Оставляем перец при комнатной температуре на 20 минут. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Нарезаем колбаски толстыми шайбочками. Обжариваем их на сковороде до золотистости, периодически помешивая. Перекладываем колбаски в миску.Очищаем оставшийся чеснок. Мелко его нарезаем. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке.Обжариваем чеснок с луком и морковью на сковороде, где готовилась колбаса, до золотистого цвета. Добавляем к овощам на сковороде томатную пасту. Хорошенько всё перемешиваем. Всыпаем в сковороду колбаски. Убавляем огонь до умеренного. Всыпаем фасоль, предварительно убрав из нее чеснок и лавровый лист. Добавляем соль и черный молотый перец. Вливаем немного кипящей воды. Всыпаем молотую паприку, сушеный тимьян и кориандр. Хорошенько перемешиваем.Нарезаем маринованный болгарский перец соломкой. Добавляем его к остальным ингредиентам. Снова всё перемешиваем. Накрываем фасоль с колбасками крышкой. Тушим всё в течение 5–7 минут на слабом огне.Хорошенько промываем петрушку. Крупно ее нарезаем. Всыпаем свежую зелень в сковороду. Тщательно перемешиваем ингредиенты. Всё готово!

Благодаря этому вкусному блюду такой полезный продукт, как фасоль, станет первым пунктом в вашем рационе. Какое же оно питательное и ароматное! А вы любите готовить блюда из фасоли? Поделитесь своим любимым рецептом.