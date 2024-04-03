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Рецепт: Цукаты из грейпфрута — Очень ароматные. нежные цукаты.

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Рецепт: Цукаты из грейпфрута — Очень ароматные. нежные цукаты.

Ингредиенты:
грейпфруты — 2 крупных;
лимон — 1 шт;
сахар — 5 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Сейчас в магазинах в продаже самый ароматный и сочный фрукт, который так и называется Грейпфрут. Очень нежная мякоть легко вынимается из плёнки и мы можем наслаждаться сочными капиллярами без горчинки.
Всех смущает очень толстая корка, но как раз и в этой корке вся прелесть невероятно вкусных цукатов.
Не так трудно готовить, просто долго, но результат радует всех… равнодушных нет.

Грейпфруты я выбираю крупные, с толстой кожурой. Сначала срезаю шляпку.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Затем разрезаю шкурку на дольки и аккуратно вынимаю середину. Не беспокойтесь, можно обернуть в пищевую плёнку, если сразу не съедите и очищенный грейпфрут будет храниться в холодильнике.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Дольки шкурок сначала режу на полоски.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Затем режу на кубики.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Складываю в кастрюльку, в которой буду варить, заливаю водой.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Варю минут пять… сливаю воду и опять заливаю холодной водой . Кипячу.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Раз 5-6 делаю эту процедуру. Затем заливаю холодной водой и очень аккуратно отжимаю кусочки корки. Корка, как губка, она хорошо отожмётся и отдаст горечь.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Повторяю процедуру с заливкой холодной водой и кипячением ещё раз 5. Продую воду после кипячения, она должна быть без горечи. Сливаю воду, отжимаю кусочки.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Готовлю лимон, если лимон целый или замороженный, то его натираю, если заморожен дольками, то вынимаю семечки и блендером измельчаю.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Засыпаю сахар, вылаживаю лимон.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Жидкость ещё осталась в кусочках, поэтому сахар разойдётся.

Довожу до кипения и выключаю до остывания.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Так довожу до кипения раз 5-6, это зависит от того, как вам нравятся цукаты нежные или плотные.
Вот и готово, результат великолепный, нравится всем. Кроме того, очень красиво цукатами украшать выпечку и десерты.

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Это только кажется, что много возни, на самом деле готовится всё походя…

Рецепт: Цукаты из грейпфрута - Очень ароматные. нежные цукаты.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.

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