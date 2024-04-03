Рецепт: Цукаты из грейпфрута — Очень ароматные. нежные цукаты.

Ингредиенты:

грейпфруты — 2 крупных;

лимон — 1 шт;

сахар — 5 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Сейчас в магазинах в продаже самый ароматный и сочный фрукт, который так и называется Грейпфрут. Очень нежная мякоть легко вынимается из плёнки и мы можем наслаждаться сочными капиллярами без горчинки.

Всех смущает очень толстая корка, но как раз и в этой корке вся прелесть невероятно вкусных цукатов.

Не так трудно готовить, просто долго, но результат радует всех… равнодушных нет.

Грейпфруты я выбираю крупные, с толстой кожурой. Сначала срезаю шляпку.

Затем разрезаю шкурку на дольки и аккуратно вынимаю середину. Не беспокойтесь, можно обернуть в пищевую плёнку, если сразу не съедите и очищенный грейпфрут будет храниться в холодильнике.

Дольки шкурок сначала режу на полоски.

Затем режу на кубики.

Складываю в кастрюльку, в которой буду варить, заливаю водой.

Варю минут пять… сливаю воду и опять заливаю холодной водой . Кипячу.

Раз 5-6 делаю эту процедуру. Затем заливаю холодной водой и очень аккуратно отжимаю кусочки корки. Корка, как губка, она хорошо отожмётся и отдаст горечь.

Повторяю процедуру с заливкой холодной водой и кипячением ещё раз 5. Продую воду после кипячения, она должна быть без горечи. Сливаю воду, отжимаю кусочки.

Готовлю лимон, если лимон целый или замороженный, то его натираю, если заморожен дольками, то вынимаю семечки и блендером измельчаю.

Засыпаю сахар, вылаживаю лимон.

Жидкость ещё осталась в кусочках, поэтому сахар разойдётся.

Довожу до кипения и выключаю до остывания.

Так довожу до кипения раз 5-6, это зависит от того, как вам нравятся цукаты нежные или плотные.

Вот и готово, результат великолепный, нравится всем. Кроме того, очень красиво цукатами украшать выпечку и десерты.

Это только кажется, что много возни, на самом деле готовится всё походя…

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 20 руб.