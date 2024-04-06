Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с эдамаме и авокадо. Авокадо выбирайте спелый и мягкий, хорошо подойдет сорт хасс. Из зелени также можно использовать шпинат, кинзу или петрушку. Кунжутное масло можно заменить оливковым. Если хотите сделать свой рацион более здоровым, то обязательно попробуйте приготовить такой салат!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1/2 Штуки

Эдамаме 50 Грамм

Огурец 1 Штука

Брокколи 100 Грамм

Лук зеленый 2 Штуки (перья)

Соевый соус 1 Ст. ложка

Кунжутное масло 1.5 Чайных ложки

Имбирь сухой молотый 1 Щепотка

Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Чеснок 1 Зубчик

Уксус рисовый 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

160 ккал

Калорийность

2 г

Белки

15 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с эдамаме и авокадо»

Подготовьте все ингредиенты.

Нарежьте огурцы на тонкие кружочки. Авокадо разрежьте пополам, очистите от кожуры и удалите косточку. Нарежьте на кубики. Зеленый лук мелко порежьте.

Эдамаме и брокколи отварите 5 минут в кипящей подсоленной воде, затем откиньте на сито и сполосните холодной водой, чтобы сохранить зеленый цвет.

Для заправки смешайте кунжутное масло с рисовым уксусом и соевым соусом, добавьте щепотку молотого имбиря, жареный кунжут и измельченный зубчик чеснока. Все перемешайте.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске.

Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Салат с эдамаме и авокадо готов, приятного вам аппетита!