Рецепт: Цыпленок запеченный в сметанном соусе — В томатно-сметанном соусе, с приправой Maggi на второе для курочки

Ингредиенты:

цыпленок бройлер тушка — 1 шт.;

сметана — 200 г;

томатная паста — 100 г;

приправа maggi на второе для курицы — 1 пакет

Способ приготовления: Курица, запечённая целиком в духовке, — это праздничное блюдо по любому поводу.

Чаще всего я запекаю курочку в томатно-сметанном соусе, простой и быстрый рецепт без заморочек.

Подготавливаем тушку цыплёнка и сразу выкладываем на противень.

Чтобы не пачкать лишнюю посуду, я обхожусь без маринования. Прямо на противне насыпаю специи и обтираю ими всю тушку. Я взяла смесь специй «Maggi на второе для сочной курочки». Можно посолить по вкусу, но я соль не добавляю, эта смесь и так достаточно солёная.

Сметану смешиваю с томатной пастой и обмазываю тушку курицы со всех сторон. Накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов.

Запекаем в течение 1,5 часов при температуре 180 градусов.

За 20 минут до готовности снимаем фольгу и поджариваем курочку до хрустящей корочки.

Готовую курочку перекладываем на блюдо и оформляем маринованными огурчиками домашнего посола.

Запечённая курочка в томатно-сметанном соусе получается очень сочной и мягкой с хрустящей ароматной корочкой.

Ну а с бокалом какого-нибудь игристого напитка это просто праздник:)

Мясо, можно сказать, почти диетическое, получается, не жареное, а запечённое, если не считать зажаренной корочки, но её можно и не есть тем, кто на диете. Хотя удержаться сложно, это же самое вкусное:)

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.