Тонкие блины с начинкой, как в Хачапури. На Масленицу блины готовлю, только так

Масленица — это языческий праздник, который был у славян с древности. Однако, с приходом христианской веры про Масленицу народ все равно не забыл. Это блинное торжество стало вспомогательной частью для начала великого поста.

Главным условием празднования Масленицы является приготовление ароматных золотистых блинов. Можно делать эту незамысловатую лепешку по-разному. Например, на воде, на молоке, с кефиром, содой и дрожжами. Начинки для блинов также разные — от мясной до фруктовой.

Расскажем, как приготовить тонкие сырные блины на молоке.

Ингредиенты для сырных блинов:

Мука — 130 г;

Сахар — 30 г;

Соль — 4 г;

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 400 мл;

Растительное масло;

Сливочное масло;

Сулугуни;

Адыгейский копченый сыр;

Сметана — ст.л.

Приготовление сырных блинов:

В глубокой миске смешиваем в молоке яйца, сахар, соль и муку, тщательно все взбиваем погружным миксером. Если остаются комки, тесто остается густым, то взбиваем еще раз.

На среднем огне хорошо разогреваем сковороду. Добавляем на сковороду каплю растительного масла. Но, предварительно в миске на сковороде растапливаем сливочное масло.

Зачерпываем половником тесто и выливаем на сковороду тонким слоем. После того как блин “схватился”, можно его перевернуть на другую сторону.

Обязательно тесто перед вычерпыванием помешиваем, чтобы мука не осела на дно.

Жарить блины можно не до золотистой корочки.

После обжарки смазываем блины сливочным маслом. Натираем на крупной терке сыр Сулугуни и Адыгейский.

Добавляем к сырам сметану, немного растопленного масла.

Выкладываем начинку в блины, на более золотистую сторону и запечатываем внутри.

Кладем блины на сковороду и на медленном огне слегка обжариваем.

Для более тонкого вкуса можно использовать Имеретинский сыр в рецепте.

Рекомендуется есть блины в горячем виде.