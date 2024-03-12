Описание приготовления:
Картофель для салата выбирайте с наименьшим количеством крахмала, тогда соломка будет хрустящей. Помидор и огурец выбирайте плотный, не сочный, чтобы салат не отсырел. Салат посолите и перемешайте непосредственно перед употреблением.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе отварное 200 Грамм
- Огурец 80 Грамм
- Помидор 80 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Кукуруза консервированная 150 Грамм
- Картофель 100 Грамм
- Салат латук 65 Грамм (пучок)
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Масло растительное 150 Миллилитров (для жарки)
Количество порций 6
Калорийность
235 ккал
Калорийность
4 г
Белки
25 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Королевский" с курицей и кукурузой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Королевский" с курицей и кукурузой. Овощи, салат вымойте и обсушите.
Картофель почистите, сполосните и натрите на терке для корейской морковки, обсушите картофель бумажным полотенцем. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Частями обжаривайте картофельную соломку до румяного хвороста. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Отварную курицу порежьте соломкой, с кукурузы слейте жидкость. Выложите курицу и кукурузу на сервировочном блюде.
Твердый сыр нарежьте соломкой, листья салата мелко порвите. Сыр и салат выложите на блюдо с курицей и кукурузой.
Огурец порежьте соломкой, помидор мелким кубиком и слейте сок. Выложите по порядку помидор, огурец и обжаренный картофель. Заправьте салат майонезом и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!