Портал про города-курорты | Perekop

Салат «Королевский» с курицей и кукурузой

На чтение: 2 минуты
Салат «Королевский» с курицей и кукурузой

Описание приготовления:

Картофель для салата выбирайте с наименьшим количеством крахмала, тогда соломка будет хрустящей. Помидор и огурец выбирайте плотный, не сочный, чтобы салат не отсырел. Салат посолите и перемешайте непосредственно перед употреблением.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное 200 Грамм
  • Огурец 80 Грамм
  • Помидор 80 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Кукуруза консервированная 150 Грамм
  • Картофель 100 Грамм
  • Салат латук 65 Грамм (пучок)
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 150 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 6

Калорийность

235 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Королевский" с курицей и кукурузой»

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Королевский" с курицей и кукурузой. Овощи, салат вымойте и обсушите.

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Картофель почистите, сполосните и натрите на терке для корейской морковки, обсушите картофель бумажным полотенцем. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Частями обжаривайте картофельную соломку до румяного хвороста. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Отварную курицу порежьте соломкой, с кукурузы слейте жидкость. Выложите курицу и кукурузу на сервировочном блюде.

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Твердый сыр нарежьте соломкой, листья салата мелко порвите. Сыр и салат выложите на блюдо с курицей и кукурузой.

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Огурец порежьте соломкой, помидор мелким кубиком и слейте сок. Выложите по порядку помидор, огурец и обжаренный картофель. Заправьте салат майонезом и сразу подавайте к столу.

Салат "Королевский" с курицей и кукурузой

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек