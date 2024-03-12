Описание приготовления:

Картофель для салата выбирайте с наименьшим количеством крахмала, тогда соломка будет хрустящей. Помидор и огурец выбирайте плотный, не сочный, чтобы салат не отсырел. Салат посолите и перемешайте непосредственно перед употреблением.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе отварное 200 Грамм

Огурец 80 Грамм

Помидор 80 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Кукуруза консервированная 150 Грамм

Картофель 100 Грамм

Салат латук 65 Грамм (пучок)

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Масло растительное 150 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 6

Калорийность

235 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Королевский" с курицей и кукурузой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Королевский" с курицей и кукурузой. Овощи, салат вымойте и обсушите.

Картофель почистите, сполосните и натрите на терке для корейской морковки, обсушите картофель бумажным полотенцем. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Частями обжаривайте картофельную соломку до румяного хвороста. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Отварную курицу порежьте соломкой, с кукурузы слейте жидкость. Выложите курицу и кукурузу на сервировочном блюде.

Твердый сыр нарежьте соломкой, листья салата мелко порвите. Сыр и салат выложите на блюдо с курицей и кукурузой.

Огурец порежьте соломкой, помидор мелким кубиком и слейте сок. Выложите по порядку помидор, огурец и обжаренный картофель. Заправьте салат майонезом и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!