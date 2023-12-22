Рецепт: Диетический суп — Лёгкий, быстрый диетический суп. Суп из батата.

Ингредиенты:

батат — 1 кг;

лук репчатый (крупный) — 1 шт.;

морковь крупная сладкая — 1 шт.;

перец болгарский красный и зеленый — по 1 шт.;

соль — по вкусу;

масло растительное — 2-3 ст.л.;

вода — 2 литра;

картофель — 3 шт.;

укроп свежий — для подачи

Способ приготовления: Такой легкий диетический супчик варю летом, из-за того, что в нем практически нет жира, можно есть его даже в холодном виде.

Супчик варим с бататом, который нам в последнее время очень полюбился.

Очищенные клубни батата нарезаем небольшими брусочками и обжариваем в кастрюле с добавлением растительного масла.

Затем добавляем морковь, нарезанную также брусочками. В обжаренном виде батат и морковь практически не отличаются. И репчатый лук, нарезанный кубиками. Обжариваем все овощи до мягкости минуты 2-3.

Затем добавляем нарезанный брусочками картофель. Заливаем водой, добавляем соль.

Болгарский перец двух цветов — красный и зеленый — нарезаем соломкой и добавляем в суп после того, как закипит.

Варим ещё минут десять, солим-перчим по вкусу и выключаем. Лёгкий овощной суп из батата готов. Подаём с чёрным бородинским хлебом, украсив свежей зеленью.

Время приготовления: 20 мин.