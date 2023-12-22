Описание приготовления:
Аппетитная и сытная лапша из жидкого теста выручит вас в той ситуации, когда времени для приготовления более сложных блюд у вас нет. Ее можно сварить в кипящем бульоне, воде, молоке. Подавайте лапшу со сливочным маслом или чесночным соусом, кетчупом и т.д.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 1 Штука
- Бульон 30 Миллилитров (или вода)
- Мука пшеничная 70 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Бульон 500 Миллилитров (или вода, для варки)
Количество порций 2
Калорийность
93 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лапша из жидкого теста»
Подготовьте указанные ингредиенты. В зависимости от величины яйца вам может потребоваться муки чуть больше или чуть меньше.
Вбейте куриное яйцо в глубокую емкость, всыпьте соль и добавьте бульон. По желанию можно всыпать и другие пряности, специи. Тщательно взбейте.
Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и еще раз все взбейте, чтобы не было комочков. Тесто по консистенции должно напоминать очень густую сметану.
Выложите тесто в кондитерский пакет и завяжите его.
В казане, кастрюле или в ковше разогрейте бульон или воду до кипения. Аккуратно выжмите из кондитерского пакета лапшу прямо в кипящий бульон, она сразу же будет завариваться в кипятке. Ширину лапши вы можете регулировать сами, срезая кончик пакета чуть шире или чуть тоньше.
Проварите лапшу примерно 1-2 минуты и выложите на тарелки шумовкой. Подайте к столу горячей со сливочным маслом, колбасой, отварным мясом и т.д.