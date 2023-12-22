Печенье Шишки. Вкусные и ароматные пряники: к чаю на каждый день или на праздничный стол

Пряники — это тот вид десерта, который поражает многих европейцев и американцев. Именно пряники привозят из стран СНГ иностранцы. Данный вид выпечки особенно хорошо употреблять с чаем или молоком.

История пряника начинается из древности. Само слово пряник связано с Великим Шелковым Путем. Дело в том, что по данному Пути доставлялись различные специи. Их домохозяйки добавляли в тесто, чтобы то становилось пряным. В итоге получались необычные по вкусу пряники.

Есть много видов пряников, каждый может выбрать для себя любимый. Например, лимонные или мятные. Приготовим вместе пряник с необычным оформлением в виде шишки.

Ингредиенты для пряника:

Мука — 320 г;

Сахар — 90 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мед — 150 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сода — 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Корица — 1 ч.л.;

Мускатный орех — 1/2 ч.л.;

Имбирь — 1 ч.л.;

Кардамон — 1/4 ч.л.

Приготовление пряника:

В сотейнике смешиваем сахар со сливочным маслом, медом и солью, добавляем корицу, мускатный орех, имбирь и кардамон.

Нагреваем смесь на среднем огне, но не доводим до кипения.

Перемешиваем компоненты до растворения сахара. Высыпаем соду в смесь, перемешиваем и оставляем остывать.

Разбиваем в пряную смесь яйца, перемешиваем, Частями высыпаем в смесь муку, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Убираем тесто в целлофан и отправляем в холодильник на час.

Посыпаем форму для пряника мукой. Из куска теста формируем небольшой пласт, кладем в форму.

Достаем сформированный пряник и кладем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем пряник при 180 градусах 10-12 минут.

Можно брать любые формы для пряников, для новогоднего стола рекомендуем в форме шишек. Получается отменный пряник, который можно посыпать сахарной пудрой.