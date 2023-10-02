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Пышки на кефире, жаренные на сковороде

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Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Пышки на кефире, жаренные на сковороде – это быстрая выпечка сдобы к завтраку или чаю на кефирном тесте с разрыхлителем, которое замешивается проще дрожжевого. Формируются кусочки кефирного теста чаще всего в виде колечек, хотя это необязательно, жарятся в большом количестве масла, подобно пончикам и кушаются горячими. Начинка к пышкам обычно не добавляется, но возможны вкусные варианты с добавлением в тесто дрожжей, сыра и творога.

Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде

Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, считаются классическим вариантом этой сдобы к завтраку и набор ингредиентов небольшой. В этом рецепте тесто замешиваем на взбитых белках, перетертых с сахаром желтках, кефире, растительном масле и соде.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Ингредиенты –+4 порц.

  • Кефир 250 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Мука 400 гр.
  • Сода пищевая 5 гр.
  • Соль 5 гр.
  • Сахар-песок 80 гр.
  • Ванилин 1 гр.
  • Масло растительное 60 гр. в тесто + для жарки
  • Сахарная пудра  для декора

Шаги 45 мин.

  1. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Жареные пышки на кефире на сковороде готовятся быстро и просто. Яйца разделите на белки и желтки. Белки в отдельной сухой посуде миксером взбейте с солью в пышную массу.

  2. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    В посуде для замеса теста перетрите желтки с сахаром до однородности. Затем к ним налейте кефир с растительным маслом и перемешайте.

  3. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    В кефирную массу переложите взбитые белки.

  4. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Затем насыпьте соду с ванилином и половиной просеянной муки. Эти ингредиенты перемешайте.

  5. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Не прекращая замес, введите в тесто остальную муку.

  6. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Столешницу присыпьте мукой, переложите на нее замешанное и свернутое в ком тесто и просто обваляйте в муке. Долго вымешивать кефирное тесто, подобно дрожжевому, не надо, иначе получится резиновым.

  7. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки. Их немного раскатайте в лепешку и в середине сделайте отверстие.

  8. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительное масла и порционно переложите в него сформированные пышки. Обжарьте их до румяного цвета на обеих сторонах. Затем бумажными салфетками лишнее масло уберите.

  9. Пышки на кефире, жаренные на сковороде

    Приготовленные вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, переложите на блюдо, посыпьте сахарной пудрой и сразу горячими подайте к завтраку. Приятного аппетита!

Жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки

Вкус жареных пышек на кефире с содой, как у бабушки, очень многие помнят с детства. Такие пышки можно приготовить и сейчас, ведь особых секретов в рецепте нет. Тесто замешивается на кефире с содой, яйцом и растительным маслом, а формировали бабушки их по-разному: и вертушками, и колечками, и просто лепешками, что на вкус совсем не влияло.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% – 1.5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3-4 ст.
  • Сода – 0.5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Масло растительное для жарки – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пышек.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбейте одно яйцо, насыпьте обычный сахар с ванильным и взбейте венчиком в однородную массу.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. Затем налейте немного подогретый кефир с растительным маслом, насыпьте соду и хорошо перемешайте. Муку просейте на сито и порционно добавьте к жидким ингредиентам.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. Сначала ложкой замесите тесто. Переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и завершите замес руками, пока оно не станет однородным и не прилипающим к ладоням. Долго вымешивать тесто не нужно, иначе станет плотным и пышки не поднимутся.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. Замешанное тесто раскатайте в лепешку толщиной не менее 1 см и любым приспособлением вырежьте кружки. Можете сформировать вертушки, подобно хворосту или колечки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. В глубокой сковороде хорошо разогрейте стакан растительного масла. В него порционно перекладывайте пышки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Жарьте их на среднем огне и до румяного цвета со всех сторон. За время жарки пышки на кефирном тесте хорошо поднимутся.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 8. С обжаренных пышек салфетками уберите лишнее масло.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 9. Приготовленные жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки, сервируйте к завтраку горячими. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Пышки на бездрожжевом тесте на кефире

Пышки на бездрожжевом тесте на кефире в этом рецепте формируем в форме петли из теста, что по-современному называется «Кребли». Кефирное тесто с содой делают пышки очень воздушными и мягкими, но не хрустящими, как хворост, хотя по виду они похожи. Готовятся пышки и для завтрака, и для перекуса, и для подачи к основному блюду.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1.5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 3 ст.
  • Сода – 0.5 ч.л.
  • Соль – 0.5 ч.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик.
  • Масло растительное – 300 мл.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста и полностью растворите указанное в рецепте количество обычного и ванильного сахара и соли.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. В другой посуде миксером взбейте два яйца, перелейте в кефирную массу и перемешайте.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. Муку просейте на сито. Половину ее пересыпьте в кефирную массу, добавьте соду и перемешайте. После появления на поверхности мелких пузырьков, насыпьте остальную муку и замесите тесто, чтобы мука впитала всю жидкость.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. Тесто переложите на присыпанную мукой столешницу и руками завершите замес до мягкой, однородной и не прилипающей к ладоням текстуры. Тесто прикройте салфеткой и на 20 минут оставьте для отдыха.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. По прошествии этого времени тесто раскатайте в плат толщиной не менее 0,5 см. Нарежьте его прямоугольниками с разрезом посередине.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. Затем сформируйте пышки-кребли, подобно хворосту.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Хорошо накалите в глубокой сковороде 300 мл растительного масла. Обжарьте на нем пышки на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон. Салфетками с обжаренных пышек лишнее масло уберите. Посыпьте пышки сахарной пудрой.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 8. Приготовленные пышки на бездрожжевом тесте на кефире немного остудите и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Пышки на кефире с сыром на сковороде

Пышки на кефире с сыром на сковороде готовятся просто, быстро и вкус их отличается от обычных, а текстура получается воздушной и мягкой. Сыр тесто не утяжеляет. Готовят пышки как на завтрак к чаю, так и как дополнение супа к обеденному столу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% – 1 ст.
  • Мука – 2 ст.
  • Сода – 0.5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сыр тертый – 1 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Любой твердый сыр измельчите на крупной терке, чтобы получился примерно 1 стакан. Переложите его в посуду для замеса теста.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. Налейте к сыру стакан немного подогретого жирного кефира.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. Затем насыпьте соду с сахаром, солью и хорошо перемешайте.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. В эту смесь порционно насыпьте просеянную муку и одновременно, после каждой порции, тесто замешивайте.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. После добавления всей муки, руками и на столе завершите замес, чтобы тесто получилось однородным и не прилипало к ладоням.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки и сформируйте из них пышки с дыркой в середине.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Обжарьте пышки на хорошо разогретом растительном масле. Жарьте на маленьком огне и обязательно под прикрытой крышкой, чтобы сырно-кефирное тесто поднялось и пропеклось внутри.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 8. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сыром переложите сначала на стопку бумажных салфеток для удаления масла, а затем переложите на блюдо и сервируйте к чаю горячими, пока сыр тянется. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде

Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде получаются более пышными, воздушными в сравнении с приготовленными на кефирном тесте с содой или разрыхлителем. Тесто на сухих дрожжах и особенно быстродействующих, подходит быстро. Формировать их можно любой формы: лепешками, шариками, бубликами с дырками. Выпечка получается вкусной без различных добавок и начинок.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% – 250 мл.
  • Мука – 450 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для пышек отмерить, согласно пропорции рецепта. Муку просеять на сито.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. Кефир любой жирности обязательно подогреть примерно до 30°С.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. В посуду для замеса теста налить подогретый кефир, разбить к нему куриное яйцо, насыпать нужное количество сухих дрожжей с сахаром и солью, налить ложку растительного масла и венчиком или ложкой хорошо перемешать до однородности.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. Порционно всыпать муку и замесить тесто до однородной текстуры, чтобы оно не прилипало к ладоням.  Тесто свернуть в колобок, прикрыть салфеткой и поставить в теплое место на 15-20 минут для активации дрожжей и подъема.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. По прошествии этого времени подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см и из части его вырезать кружки любого диаметра.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. Обжарить круглые пышки на хорошо разогретом растительном масле по 2 минуты и до золотистой корочки, с одной стороны.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Затем перевернуть и обжарить пышки с другой стороны.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 8. Остальное тесто нарезать полосками и сделать в середине надрез.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 9. Эти пышки обжарить по одной минуте с каждой стороны.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 10. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сухими дрожжами переложить на блюдо и горячими подать к чаю, дополнив любым топпингом. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Жареные пышки на кефире с творогом

Жареные пышки на кефире с творогом готовятся просто, быстро, отличаются пышностью и хорошим вкусом. Приготовить их можно как в сладком, так и соленом варианте с добавлением зелени. Творог добавляется с кефирное тесто. В этом рецепте формируем пышки колечками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Кефир 2,5% – 500 мл.
  • Творог – 250 гр.
  • Мука – 700 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста, растворите в нем чайную ложку соды и оставьте на 10 минут, чтобы смесь покрылась пузырьками воздуха.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. Затем в эту кефирную массу разбейте яйцо, добавьте творог, налейте две ложки растительного масла, насыпьте сахар с солью и хорошо перемешайте до однородности.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. Муку просейте на сито, порционно пересыпьте в кефирную основу и замесите тесто до мягкой, эластичной и не прилипающей к ладоням текстуры. Замешанное тесто сверните в ком, прикройте салфеткой и на полчаса оставьте для расстойки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. По прошествии этого времени тесто раскатайте в пласт толщиной не менее 1 см. Любым приспособление вырежете из него колечки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и порционно на него кладите сформированные пышки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. Обжарьте их на умеренном огне и до румяного цвета с обеих сторон. Лишнее масло с обжаренных пышек удалите салфетками.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Жареные пышки на кефире с творогом переложите на блюдо, посыпьте небольшим количеством сахарной пудры и горячими подайте к столу. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Жареные пышки на кефире с начинкой

В классических вариантах начинка в пышки не добавляется, ведь тогда получается пирожок, а не пышка, но если в кефирное тесто добавить измельченные колбасу, сыр, овощи или яблоки, то получатся жареные пышки на кефире с начинкой. В этом рецепте пышки готовим несладкие и начиняем колбасой с сыром. Пышки с начинкой жарятся на небольшом огне и под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Мука – 3 ст.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 80 мл.

Для начинки:

  • Колбаса – 60 гр.
  • Твердый сыр – 60 гр.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте начинку для пышек. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 2. Так же натрите вареную колбасу. Эти ингредиенты переложите в посуду для замеса теста.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 3. Добавьте к ним мелко нашинкованную любую зелень.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 4. К начинке насыпьте нужное количество соли с сахаром и содой.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 5. Затем начинку залейте теплым кефиром и перемешайте.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 6. В кефирную с начинкой массу порционно насыпьте просеянную муку и замесите тесто.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 7. Замешанное тесто должно у вас получиться мягким, эластичным и не прилипать к ладоням.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 8. Затем замешанное тесто разделите на 8 одинаковых кусочков.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 9. Скатайте кусочки теста в шарики и в середине каждого сделайте отверстие, чтобы получились пышки, да и прожарятся они более равномерно.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 10. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и на него порционно переложите сформированные пышки.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 11. Обжарьте пышки на небольшом огне под крышкой и до румяной хрустящей корочки с обеих сторон.

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

Шаг 12. Приготовленные жареные пышки на кефире с начинкой подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Пышки на кефире, жаренные на сковороде

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