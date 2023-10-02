Пышки на кефире, жаренные на сковороде – это быстрая выпечка сдобы к завтраку или чаю на кефирном тесте с разрыхлителем, которое замешивается проще дрожжевого. Формируются кусочки кефирного теста чаще всего в виде колечек, хотя это необязательно, жарятся в большом количестве масла, подобно пончикам и кушаются горячими. Начинка к пышкам обычно не добавляется, но возможны вкусные варианты с добавлением в тесто дрожжей, сыра и творога.

Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде

Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, считаются классическим вариантом этой сдобы к завтраку и набор ингредиентов небольшой. В этом рецепте тесто замешиваем на взбитых белках, перетертых с сахаром желтках, кефире, растительном масле и соде.

Ингредиенты –+4 порц.

Кефир 250 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Мука 400 гр.

Сода пищевая 5 гр.

Соль 5 гр.

Сахар-песок 80 гр.

Ванилин 1 гр.

Масло растительное 60 гр. в тесто + для жарки

Сахарная пудра для декора

Шаги 45 мин.

Жареные пышки на кефире на сковороде готовятся быстро и просто. Яйца разделите на белки и желтки. Белки в отдельной сухой посуде миксером взбейте с солью в пышную массу. В посуде для замеса теста перетрите желтки с сахаром до однородности. Затем к ним налейте кефир с растительным маслом и перемешайте. В кефирную массу переложите взбитые белки. Затем насыпьте соду с ванилином и половиной просеянной муки. Эти ингредиенты перемешайте. Не прекращая замес, введите в тесто остальную муку. Столешницу присыпьте мукой, переложите на нее замешанное и свернутое в ком тесто и просто обваляйте в муке. Долго вымешивать кефирное тесто, подобно дрожжевому, не надо, иначе получится резиновым. Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки. Их немного раскатайте в лепешку и в середине сделайте отверстие. В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительное масла и порционно переложите в него сформированные пышки. Обжарьте их до румяного цвета на обеих сторонах. Затем бумажными салфетками лишнее масло уберите. Приготовленные вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, переложите на блюдо, посыпьте сахарной пудрой и сразу горячими подайте к завтраку. Приятного аппетита!

Жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки

Вкус жареных пышек на кефире с содой, как у бабушки, очень многие помнят с детства. Такие пышки можно приготовить и сейчас, ведь особых секретов в рецепте нет. Тесто замешивается на кефире с содой, яйцом и растительным маслом, а формировали бабушки их по-разному: и вертушками, и колечками, и просто лепешками, что на вкус совсем не влияло.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир 3,2% – 1.5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3-4 ст.

Сода – 0.5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 4 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Масло растительное – 3 ст.л.

Масло растительное для жарки – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пышек.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбейте одно яйцо, насыпьте обычный сахар с ванильным и взбейте венчиком в однородную массу.

Шаг 3. Затем налейте немного подогретый кефир с растительным маслом, насыпьте соду и хорошо перемешайте. Муку просейте на сито и порционно добавьте к жидким ингредиентам.

Шаг 4. Сначала ложкой замесите тесто. Переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и завершите замес руками, пока оно не станет однородным и не прилипающим к ладоням. Долго вымешивать тесто не нужно, иначе станет плотным и пышки не поднимутся.

Шаг 5. Замешанное тесто раскатайте в лепешку толщиной не менее 1 см и любым приспособлением вырежьте кружки. Можете сформировать вертушки, подобно хворосту или колечки.

Шаг 6. В глубокой сковороде хорошо разогрейте стакан растительного масла. В него порционно перекладывайте пышки.

Шаг 7. Жарьте их на среднем огне и до румяного цвета со всех сторон. За время жарки пышки на кефирном тесте хорошо поднимутся.

Шаг 8. С обжаренных пышек салфетками уберите лишнее масло.

Шаг 9. Приготовленные жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки, сервируйте к завтраку горячими. Приятного аппетита!

Пышки на бездрожжевом тесте на кефире

Пышки на бездрожжевом тесте на кефире в этом рецепте формируем в форме петли из теста, что по-современному называется «Кребли». Кефирное тесто с содой делают пышки очень воздушными и мягкими, но не хрустящими, как хворост, хотя по виду они похожи. Готовятся пышки и для завтрака, и для перекуса, и для подачи к основному блюду.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 1.5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 3 ст.

Сода – 0.5 ч.л.

Соль – 0.5 ч.л.

Сахар – 4 ст.л.

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Масло растительное – 300 мл.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста и полностью растворите указанное в рецепте количество обычного и ванильного сахара и соли.

Шаг 2. В другой посуде миксером взбейте два яйца, перелейте в кефирную массу и перемешайте.

Шаг 3. Муку просейте на сито. Половину ее пересыпьте в кефирную массу, добавьте соду и перемешайте. После появления на поверхности мелких пузырьков, насыпьте остальную муку и замесите тесто, чтобы мука впитала всю жидкость.

Шаг 4. Тесто переложите на присыпанную мукой столешницу и руками завершите замес до мягкой, однородной и не прилипающей к ладоням текстуры. Тесто прикройте салфеткой и на 20 минут оставьте для отдыха.

Шаг 5. По прошествии этого времени тесто раскатайте в плат толщиной не менее 0,5 см. Нарежьте его прямоугольниками с разрезом посередине.

Шаг 6. Затем сформируйте пышки-кребли, подобно хворосту.

Шаг 7. Хорошо накалите в глубокой сковороде 300 мл растительного масла. Обжарьте на нем пышки на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон. Салфетками с обжаренных пышек лишнее масло уберите. Посыпьте пышки сахарной пудрой.

Шаг 8. Приготовленные пышки на бездрожжевом тесте на кефире немного остудите и можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Пышки на кефире с сыром на сковороде

Пышки на кефире с сыром на сковороде готовятся просто, быстро и вкус их отличается от обычных, а текстура получается воздушной и мягкой. Сыр тесто не утяжеляет. Готовят пышки как на завтрак к чаю, так и как дополнение супа к обеденному столу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир 3,2% – 1 ст.

Мука – 2 ст.

Сода – 0.5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ч.л.

Сыр тертый – 1 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Любой твердый сыр измельчите на крупной терке, чтобы получился примерно 1 стакан. Переложите его в посуду для замеса теста.

Шаг 2. Налейте к сыру стакан немного подогретого жирного кефира.

Шаг 3. Затем насыпьте соду с сахаром, солью и хорошо перемешайте.

Шаг 4. В эту смесь порционно насыпьте просеянную муку и одновременно, после каждой порции, тесто замешивайте.

Шаг 5. После добавления всей муки, руками и на столе завершите замес, чтобы тесто получилось однородным и не прилипало к ладоням.

Шаг 6. Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки и сформируйте из них пышки с дыркой в середине.

Шаг 7. Обжарьте пышки на хорошо разогретом растительном масле. Жарьте на маленьком огне и обязательно под прикрытой крышкой, чтобы сырно-кефирное тесто поднялось и пропеклось внутри.

Шаг 8. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сыром переложите сначала на стопку бумажных салфеток для удаления масла, а затем переложите на блюдо и сервируйте к чаю горячими, пока сыр тянется. Приятного аппетита!

Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде

Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде получаются более пышными, воздушными в сравнении с приготовленными на кефирном тесте с содой или разрыхлителем. Тесто на сухих дрожжах и особенно быстродействующих, подходит быстро. Формировать их можно любой формы: лепешками, шариками, бубликами с дырками. Выпечка получается вкусной без различных добавок и начинок.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир 2,5% – 250 мл.

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для пышек отмерить, согласно пропорции рецепта. Муку просеять на сито.

Шаг 2. Кефир любой жирности обязательно подогреть примерно до 30°С.

Шаг 3. В посуду для замеса теста налить подогретый кефир, разбить к нему куриное яйцо, насыпать нужное количество сухих дрожжей с сахаром и солью, налить ложку растительного масла и венчиком или ложкой хорошо перемешать до однородности.

Шаг 4. Порционно всыпать муку и замесить тесто до однородной текстуры, чтобы оно не прилипало к ладоням. Тесто свернуть в колобок, прикрыть салфеткой и поставить в теплое место на 15-20 минут для активации дрожжей и подъема.

Шаг 5. По прошествии этого времени подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см и из части его вырезать кружки любого диаметра.

Шаг 6. Обжарить круглые пышки на хорошо разогретом растительном масле по 2 минуты и до золотистой корочки, с одной стороны.

Шаг 7. Затем перевернуть и обжарить пышки с другой стороны.

Шаг 8. Остальное тесто нарезать полосками и сделать в середине надрез.

Шаг 9. Эти пышки обжарить по одной минуте с каждой стороны.

Шаг 10. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сухими дрожжами переложить на блюдо и горячими подать к чаю, дополнив любым топпингом. Приятного аппетита!

Жареные пышки на кефире с творогом

Жареные пышки на кефире с творогом готовятся просто, быстро, отличаются пышностью и хорошим вкусом. Приготовить их можно как в сладком, так и соленом варианте с добавлением зелени. Творог добавляется с кефирное тесто. В этом рецепте формируем пышки колечками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Кефир 2,5% – 500 мл.

Творог – 250 гр.

Мука – 700 гр.

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар – 100 гр.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста, растворите в нем чайную ложку соды и оставьте на 10 минут, чтобы смесь покрылась пузырьками воздуха.

Шаг 2. Затем в эту кефирную массу разбейте яйцо, добавьте творог, налейте две ложки растительного масла, насыпьте сахар с солью и хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 3. Муку просейте на сито, порционно пересыпьте в кефирную основу и замесите тесто до мягкой, эластичной и не прилипающей к ладоням текстуры. Замешанное тесто сверните в ком, прикройте салфеткой и на полчаса оставьте для расстойки.

Шаг 4. По прошествии этого времени тесто раскатайте в пласт толщиной не менее 1 см. Любым приспособление вырежете из него колечки.

Шаг 5. В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и порционно на него кладите сформированные пышки.

Шаг 6. Обжарьте их на умеренном огне и до румяного цвета с обеих сторон. Лишнее масло с обжаренных пышек удалите салфетками.

Шаг 7. Жареные пышки на кефире с творогом переложите на блюдо, посыпьте небольшим количеством сахарной пудры и горячими подайте к столу. Приятного аппетита!

Жареные пышки на кефире с начинкой

В классических вариантах начинка в пышки не добавляется, ведь тогда получается пирожок, а не пышка, но если в кефирное тесто добавить измельченные колбасу, сыр, овощи или яблоки, то получатся жареные пышки на кефире с начинкой. В этом рецепте пышки готовим несладкие и начиняем колбасой с сыром. Пышки с начинкой жарятся на небольшом огне и под крышкой.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Мука – 3 ст.

Соль – ½ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 80 мл.

Для начинки:

Колбаса – 60 гр.

Твердый сыр – 60 гр.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте начинку для пышек. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Шаг 2. Так же натрите вареную колбасу. Эти ингредиенты переложите в посуду для замеса теста.

Шаг 3. Добавьте к ним мелко нашинкованную любую зелень.

Шаг 4. К начинке насыпьте нужное количество соли с сахаром и содой.

Шаг 5. Затем начинку залейте теплым кефиром и перемешайте.

Шаг 6. В кефирную с начинкой массу порционно насыпьте просеянную муку и замесите тесто.

Шаг 7. Замешанное тесто должно у вас получиться мягким, эластичным и не прилипать к ладоням.

Шаг 8. Затем замешанное тесто разделите на 8 одинаковых кусочков.

Шаг 9. Скатайте кусочки теста в шарики и в середине каждого сделайте отверстие, чтобы получились пышки, да и прожарятся они более равномерно.

Шаг 10. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и на него порционно переложите сформированные пышки.

Шаг 11. Обжарьте пышки на небольшом огне под крышкой и до румяной хрустящей корочки с обеих сторон.

Шаг 12. Приготовленные жареные пышки на кефире с начинкой подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!