Пышки на кефире, жаренные на сковороде – это быстрая выпечка сдобы к завтраку или чаю на кефирном тесте с разрыхлителем, которое замешивается проще дрожжевого. Формируются кусочки кефирного теста чаще всего в виде колечек, хотя это необязательно, жарятся в большом количестве масла, подобно пончикам и кушаются горячими. Начинка к пышкам обычно не добавляется, но возможны вкусные варианты с добавлением в тесто дрожжей, сыра и творога.
Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде
Вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, считаются классическим вариантом этой сдобы к завтраку и набор ингредиентов небольшой. В этом рецепте тесто замешиваем на взбитых белках, перетертых с сахаром желтках, кефире, растительном масле и соде.
Ингредиенты –+4 порц.
- Кефир 250 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Мука 400 гр.
- Сода пищевая 5 гр.
- Соль 5 гр.
- Сахар-песок 80 гр.
- Ванилин 1 гр.
- Масло растительное 60 гр. в тесто + для жарки
- Сахарная пудра для декора
Шаги 45 мин.
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Жареные пышки на кефире на сковороде готовятся быстро и просто. Яйца разделите на белки и желтки. Белки в отдельной сухой посуде миксером взбейте с солью в пышную массу.
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В посуде для замеса теста перетрите желтки с сахаром до однородности. Затем к ним налейте кефир с растительным маслом и перемешайте.
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В кефирную массу переложите взбитые белки.
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Затем насыпьте соду с ванилином и половиной просеянной муки. Эти ингредиенты перемешайте.
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Не прекращая замес, введите в тесто остальную муку.
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Столешницу присыпьте мукой, переложите на нее замешанное и свернутое в ком тесто и просто обваляйте в муке. Долго вымешивать кефирное тесто, подобно дрожжевому, не надо, иначе получится резиновым.
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Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки. Их немного раскатайте в лепешку и в середине сделайте отверстие.
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В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительное масла и порционно переложите в него сформированные пышки. Обжарьте их до румяного цвета на обеих сторонах. Затем бумажными салфетками лишнее масло уберите.
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Приготовленные вкусные пышки на кефире, жаренные на сковороде, переложите на блюдо, посыпьте сахарной пудрой и сразу горячими подайте к завтраку. Приятного аппетита!
Жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки
Вкус жареных пышек на кефире с содой, как у бабушки, очень многие помнят с детства. Такие пышки можно приготовить и сейчас, ведь особых секретов в рецепте нет. Тесто замешивается на кефире с содой, яйцом и растительным маслом, а формировали бабушки их по-разному: и вертушками, и колечками, и просто лепешками, что на вкус совсем не влияло.
Время готовки: 45 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Кефир 3,2% – 1.5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3-4 ст.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар – 4 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Масло растительное для жарки – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отмерьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для пышек.
Шаг 2. В посуду для замеса теста разбейте одно яйцо, насыпьте обычный сахар с ванильным и взбейте венчиком в однородную массу.
Шаг 3. Затем налейте немного подогретый кефир с растительным маслом, насыпьте соду и хорошо перемешайте. Муку просейте на сито и порционно добавьте к жидким ингредиентам.
Шаг 4. Сначала ложкой замесите тесто. Переложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность и завершите замес руками, пока оно не станет однородным и не прилипающим к ладоням. Долго вымешивать тесто не нужно, иначе станет плотным и пышки не поднимутся.
Шаг 5. Замешанное тесто раскатайте в лепешку толщиной не менее 1 см и любым приспособлением вырежьте кружки. Можете сформировать вертушки, подобно хворосту или колечки.
Шаг 6. В глубокой сковороде хорошо разогрейте стакан растительного масла. В него порционно перекладывайте пышки.
Шаг 7. Жарьте их на среднем огне и до румяного цвета со всех сторон. За время жарки пышки на кефирном тесте хорошо поднимутся.
Шаг 8. С обжаренных пышек салфетками уберите лишнее масло.
Шаг 9. Приготовленные жареные пышки на кефире с содой, как у бабушки, сервируйте к завтраку горячими. Приятного аппетита!
Пышки на бездрожжевом тесте на кефире
Пышки на бездрожжевом тесте на кефире в этом рецепте формируем в форме петли из теста, что по-современному называется «Кребли». Кефирное тесто с содой делают пышки очень воздушными и мягкими, но не хрустящими, как хворост, хотя по виду они похожи. Готовятся пышки и для завтрака, и для перекуса, и для подачи к основному блюду.
Время готовки: 45 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Кефир – 1.5 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 3 ст.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Соль – 0.5 ч.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик.
- Масло растительное – 300 мл.
- Сахарная пудра – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста и полностью растворите указанное в рецепте количество обычного и ванильного сахара и соли.
Шаг 2. В другой посуде миксером взбейте два яйца, перелейте в кефирную массу и перемешайте.
Шаг 3. Муку просейте на сито. Половину ее пересыпьте в кефирную массу, добавьте соду и перемешайте. После появления на поверхности мелких пузырьков, насыпьте остальную муку и замесите тесто, чтобы мука впитала всю жидкость.
Шаг 4. Тесто переложите на присыпанную мукой столешницу и руками завершите замес до мягкой, однородной и не прилипающей к ладоням текстуры. Тесто прикройте салфеткой и на 20 минут оставьте для отдыха.
Шаг 5. По прошествии этого времени тесто раскатайте в плат толщиной не менее 0,5 см. Нарежьте его прямоугольниками с разрезом посередине.
Шаг 6. Затем сформируйте пышки-кребли, подобно хворосту.
Шаг 7. Хорошо накалите в глубокой сковороде 300 мл растительного масла. Обжарьте на нем пышки на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон. Салфетками с обжаренных пышек лишнее масло уберите. Посыпьте пышки сахарной пудрой.
Шаг 8. Приготовленные пышки на бездрожжевом тесте на кефире немного остудите и можете подавать к столу. Приятного аппетита!
Пышки на кефире с сыром на сковороде
Пышки на кефире с сыром на сковороде готовятся просто, быстро и вкус их отличается от обычных, а текстура получается воздушной и мягкой. Сыр тесто не утяжеляет. Готовят пышки как на завтрак к чаю, так и как дополнение супа к обеденному столу.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Кефир 3,2% – 1 ст.
- Мука – 2 ст.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар – 1 ч.л.
- Сыр тертый – 1 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Любой твердый сыр измельчите на крупной терке, чтобы получился примерно 1 стакан. Переложите его в посуду для замеса теста.
Шаг 2. Налейте к сыру стакан немного подогретого жирного кефира.
Шаг 3. Затем насыпьте соду с сахаром, солью и хорошо перемешайте.
Шаг 4. В эту смесь порционно насыпьте просеянную муку и одновременно, после каждой порции, тесто замешивайте.
Шаг 5. После добавления всей муки, руками и на столе завершите замес, чтобы тесто получилось однородным и не прилипало к ладоням.
Шаг 6. Замешанное тесто разделите на небольшие одинаковые кусочки и сформируйте из них пышки с дыркой в середине.
Шаг 7. Обжарьте пышки на хорошо разогретом растительном масле. Жарьте на маленьком огне и обязательно под прикрытой крышкой, чтобы сырно-кефирное тесто поднялось и пропеклось внутри.
Шаг 8. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сыром переложите сначала на стопку бумажных салфеток для удаления масла, а затем переложите на блюдо и сервируйте к чаю горячими, пока сыр тянется. Приятного аппетита!
Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде
Пышки на кефире с сухими дрожжами на сковороде получаются более пышными, воздушными в сравнении с приготовленными на кефирном тесте с содой или разрыхлителем. Тесто на сухих дрожжах и особенно быстродействующих, подходит быстро. Формировать их можно любой формы: лепешками, шариками, бубликами с дырками. Выпечка получается вкусной без различных добавок и начинок.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% – 250 мл.
- Мука – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Дрожжи сухие – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло растительное – 5 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ингредиенты для пышек отмерить, согласно пропорции рецепта. Муку просеять на сито.
Шаг 2. Кефир любой жирности обязательно подогреть примерно до 30°С.
Шаг 3. В посуду для замеса теста налить подогретый кефир, разбить к нему куриное яйцо, насыпать нужное количество сухих дрожжей с сахаром и солью, налить ложку растительного масла и венчиком или ложкой хорошо перемешать до однородности.
Шаг 4. Порционно всыпать муку и замесить тесто до однородной текстуры, чтобы оно не прилипало к ладоням. Тесто свернуть в колобок, прикрыть салфеткой и поставить в теплое место на 15-20 минут для активации дрожжей и подъема.
Шаг 5. По прошествии этого времени подошедшее тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см и из части его вырезать кружки любого диаметра.
Шаг 6. Обжарить круглые пышки на хорошо разогретом растительном масле по 2 минуты и до золотистой корочки, с одной стороны.
Шаг 7. Затем перевернуть и обжарить пышки с другой стороны.
Шаг 8. Остальное тесто нарезать полосками и сделать в середине надрез.
Шаг 9. Эти пышки обжарить по одной минуте с каждой стороны.
Шаг 10. Приготовленные на сковороде пышки на кефире с сухими дрожжами переложить на блюдо и горячими подать к чаю, дополнив любым топпингом. Приятного аппетита!
Жареные пышки на кефире с творогом
Жареные пышки на кефире с творогом готовятся просто, быстро, отличаются пышностью и хорошим вкусом. Приготовить их можно как в сладком, так и соленом варианте с добавлением зелени. Творог добавляется с кефирное тесто. В этом рецепте формируем пышки колечками.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 8.
Ингредиенты:
- Кефир 2,5% – 500 мл.
- Творог – 250 гр.
- Мука – 700 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Сахар – 100 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Сахарная пудра – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кефир немного подогрейте, перелейте в посуду для замеса теста, растворите в нем чайную ложку соды и оставьте на 10 минут, чтобы смесь покрылась пузырьками воздуха.
Шаг 2. Затем в эту кефирную массу разбейте яйцо, добавьте творог, налейте две ложки растительного масла, насыпьте сахар с солью и хорошо перемешайте до однородности.
Шаг 3. Муку просейте на сито, порционно пересыпьте в кефирную основу и замесите тесто до мягкой, эластичной и не прилипающей к ладоням текстуры. Замешанное тесто сверните в ком, прикройте салфеткой и на полчаса оставьте для расстойки.
Шаг 4. По прошествии этого времени тесто раскатайте в пласт толщиной не менее 1 см. Любым приспособление вырежете из него колечки.
Шаг 5. В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло и порционно на него кладите сформированные пышки.
Шаг 6. Обжарьте их на умеренном огне и до румяного цвета с обеих сторон. Лишнее масло с обжаренных пышек удалите салфетками.
Шаг 7. Жареные пышки на кефире с творогом переложите на блюдо, посыпьте небольшим количеством сахарной пудры и горячими подайте к столу. Приятного аппетита!
Жареные пышки на кефире с начинкой
В классических вариантах начинка в пышки не добавляется, ведь тогда получается пирожок, а не пышка, но если в кефирное тесто добавить измельченные колбасу, сыр, овощи или яблоки, то получатся жареные пышки на кефире с начинкой. В этом рецепте пышки готовим несладкие и начиняем колбасой с сыром. Пышки с начинкой жарятся на небольшом огне и под крышкой.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 ст.
- Мука – 3 ст.
- Соль – ½ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 80 мл.
Для начинки:
- Колбаса – 60 гр.
- Твердый сыр – 60 гр.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте начинку для пышек. На крупной терке измельчите твердый сыр.
Шаг 2. Так же натрите вареную колбасу. Эти ингредиенты переложите в посуду для замеса теста.
Шаг 3. Добавьте к ним мелко нашинкованную любую зелень.
Шаг 4. К начинке насыпьте нужное количество соли с сахаром и содой.
Шаг 5. Затем начинку залейте теплым кефиром и перемешайте.
Шаг 6. В кефирную с начинкой массу порционно насыпьте просеянную муку и замесите тесто.
Шаг 7. Замешанное тесто должно у вас получиться мягким, эластичным и не прилипать к ладоням.
Шаг 8. Затем замешанное тесто разделите на 8 одинаковых кусочков.
Шаг 9. Скатайте кусочки теста в шарики и в середине каждого сделайте отверстие, чтобы получились пышки, да и прожарятся они более равномерно.
Шаг 10. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и на него порционно переложите сформированные пышки.
Шаг 11. Обжарьте пышки на небольшом огне под крышкой и до румяной хрустящей корочки с обеих сторон.
Шаг 12. Приготовленные жареные пышки на кефире с начинкой подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!