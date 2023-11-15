Рецепт: Драники -чебуреки с печеночным паштетом — Экспресс-рецепт без раскатки теста.

Ингредиенты:

картофель крупный сырой — 3 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

крупа манная — 5 ст.л.;

масло растительное — для жарки;

паштет — 250 г;

сметана 20% — 200 г;

укроп нарезанный — 2 ч.л.;

чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления: Случайно здесь на фоторецепте наткнулась на интересный рецепт драников-чебуреков с паштетом (спасибо автору за идею!).

И сразу же решила приготовить нечто подобное.

Картофель для ускорения процесса можно измельчить в блендере. И репчатый лук тоже.

Перемешиваем измельчённый картофель с луком, добавляем по вкусу соль и чёрный молотый перец.

Добавляем четыре-пять столовых ложек манной крупы и замешиваем картофельное тесто. Тщательно вымешиваем и делим на равные части.

Разогреваем сковороду, смазываем её растительным маслом. Слегка расплющиваем шарик теста в руках, кладём на сковороду и формируем тонкую лепёшку при помощи вилки или ложки.

В общем, жарим по принципу классического швейцарского рёшти, только с добавлением манки.

Только в отличие от рёшти, переворачивать нашу лепёшку мы не будем, поэтому ждём, когда она прожарится, начнёт менять цвет, и выкладываем начинку.

У меня паштет, правда, не домашний, как у автора рецепта, но тоже очень хороший:)

Сворачиваем лепёшку пополам и прижимаем края вилкой.

Можно жарить большие драники-чебуреки, а можно по два или три, чтобы побыстрее. Обжариваем с двух сторон на умеренном огне, чтобы хорошо внутри прожарились.

Пока жарятся наши драники-чебуреки, можно приготовить лёгкий быстрый соус из сметаны с чесноком и зеленью.

Это занятие я всегда доверяю детям:)

Обжариваем поочерёдно все драники-чебуреки и выкладываем на большое блюдо.

А пока жарились наши драники-чебуреки, у нас успел ещё и вкусный борщ с красной фасолью свариться.

И получился полноценный обед: и первое, и второе готово:)

Драники-чебуреки хорошо прожарились, паштет в процессе жарки не вытекал. С соусом из сметаны с зеленью было очень вкусно и питательно.

А здесь можно найти рецепт вкуснейших хрустящих чебуреков из заварного теста на картофельном отваре.

Время приготовления: 50 мин.