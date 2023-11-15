Рецепт: Драники -чебуреки с печеночным паштетом — Экспресс-рецепт без раскатки теста.

Ингредиенты:
картофель крупный сырой — 3 шт.;
лук репчатый — 2 шт.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
крупа манная — 5 ст.л.;
масло растительное — для жарки;
паштет — 250 г;
сметана 20% — 200 г;
укроп нарезанный — 2 ч.л.;
чеснок — 1 зубчик
Способ приготовления: Случайно здесь на фоторецепте наткнулась на интересный рецепт драников-чебуреков с паштетом (спасибо автору за идею!).
И сразу же решила приготовить нечто подобное.
Картофель для ускорения процесса можно измельчить в блендере. И репчатый лук тоже.
Перемешиваем измельчённый картофель с луком, добавляем по вкусу соль и чёрный молотый перец.
Добавляем четыре-пять столовых ложек манной крупы и замешиваем картофельное тесто. Тщательно вымешиваем и делим на равные части.
Разогреваем сковороду, смазываем её растительным маслом. Слегка расплющиваем шарик теста в руках, кладём на сковороду и формируем тонкую лепёшку при помощи вилки или ложки.
В общем, жарим по принципу классического швейцарского рёшти, только с добавлением манки.
Только в отличие от рёшти, переворачивать нашу лепёшку мы не будем, поэтому ждём, когда она прожарится, начнёт менять цвет, и выкладываем начинку.
У меня паштет, правда, не домашний, как у автора рецепта, но тоже очень хороший:)
Сворачиваем лепёшку пополам и прижимаем края вилкой.
Можно жарить большие драники-чебуреки, а можно по два или три, чтобы побыстрее. Обжариваем с двух сторон на умеренном огне, чтобы хорошо внутри прожарились.
Пока жарятся наши драники-чебуреки, можно приготовить лёгкий быстрый соус из сметаны с чесноком и зеленью.
Это занятие я всегда доверяю детям:)
Обжариваем поочерёдно все драники-чебуреки и выкладываем на большое блюдо.
А пока жарились наши драники-чебуреки, у нас успел ещё и вкусный борщ с красной фасолью свариться.
И получился полноценный обед: и первое, и второе готово:)
Драники-чебуреки хорошо прожарились, паштет в процессе жарки не вытекал. С соусом из сметаны с зеленью было очень вкусно и питательно.
А здесь можно найти рецепт вкуснейших хрустящих чебуреков из заварного теста на картофельном отваре.
Время приготовления: 50 мин.