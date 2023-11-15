Описание приготовления:

Если любите рыбу под маринадом, этот вариант должен тоже понравиться. Рыба для блюда подходит любая белая морская. В ней мало костей, она не сухая, поэтому получается очень мягкой и нежной.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Рыба 400 Грамм (белая, морская)

Бульон рыбный 100 Миллилитров

Лук репчатый 1 Штука

Помидор 2 Штуки

Перец болгарский 1 Штука (красный)

Чеснок 3 Зубчика

Перец острый 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Паприка копченая молотая 1 Чайная ложка

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Зира (кумин) 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1 Чайная ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Зелень По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

54 ккал

Калорийность

7 г

Белки

2 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рыба тушеная в остром соусе "Храйме"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для рыбы тушеной в остром соусе "Храйме". Овощи вымойте, при необходимости почистите.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук порежьте на полукольца и обжаривайте в течение 7 минут.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, порежьте кубиком и добавьте к луку, перемешайте.

Помидоры натрите на средней терке, удаляя шкурку. Добавьте в сковороду и влейте рыбный бульон.

Тушите овощи на медленном огне в течение 10 минут. Добавьте паприку.

Измельчите чеснок, добавьте зиру, соль, перец и перетрите все пестиком в кашицу. Добавьте ее в сковороду.

Все перемешайте, выложите филе рыбы, порезанное на куски. Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и тушите 5 минут.

Аккуратно переверните рыбу и тушите еще 10 минут. Затем снимите с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!