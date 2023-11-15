Описание приготовления:
Если любите рыбу под маринадом, этот вариант должен тоже понравиться. Рыба для блюда подходит любая белая морская. В ней мало костей, она не сухая, поэтому получается очень мягкой и нежной.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Горячие блюда География кухни: Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Рыба 400 Грамм (белая, морская)
- Бульон рыбный 100 Миллилитров
- Лук репчатый 1 Штука
- Помидор 2 Штуки
- Перец болгарский 1 Штука (красный)
- Чеснок 3 Зубчика
- Перец острый 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Паприка копченая молотая 1 Чайная ложка
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Зира (кумин) 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Зелень По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
54 ккал
Калорийность
7 г
Белки
2 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рыба тушеная в остром соусе "Храйме"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для рыбы тушеной в остром соусе "Храйме". Овощи вымойте, при необходимости почистите.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Репчатый лук порежьте на полукольца и обжаривайте в течение 7 минут.
Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, порежьте кубиком и добавьте к луку, перемешайте.
Помидоры натрите на средней терке, удаляя шкурку. Добавьте в сковороду и влейте рыбный бульон.
Тушите овощи на медленном огне в течение 10 минут. Добавьте паприку.
Измельчите чеснок, добавьте зиру, соль, перец и перетрите все пестиком в кашицу. Добавьте ее в сковороду.
Все перемешайте, выложите филе рыбы, порезанное на куски. Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и тушите 5 минут.
Аккуратно переверните рыбу и тушите еще 10 минут. Затем снимите с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!